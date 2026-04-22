Litvínovský Pištěk: Doma to ukončíme. Aréna v Jihlavě? Je tu horko a led nic moc
Dal gól naděje, svůj první barážový. Ale nakonec mi neřešil. Theodor Pištěk (24) mluvil po porážce v Jihlavě posmutněle. Mrzelo ho, jak se Litvínov na Vysočině v úvodu duelu číslo čtyři prezentoval. Když zabral, už bylo pozdě. Dukla snížila na 1:3 na zápasy. „Tlačili jsme, přišli mi, že od druhé třetiny se hrálo na jedné straně,“ tvrdil útočník Vervy po prohře 2:4. V nové jihlavské aréně se necítil komfortně. „Je tu horko a led nic moc,“ dodal.
Proč jste poprvé v baráži prohráli?
„Měli jsme špatný začátek. Nebyli jsme připravení a nechali jsme si to utéct. Nevím proč. To nás stálo zápas. První třetina byla určitě naše nejhorší v sérii. Potom jsme ukázali, že když zapneme, je to blízko.“
Takže poučení pro příště?
„Když takhle začneme od začátku, vyhrajeme. Doma to ukončíme. Musíme hrát náš hokej. Když ho hrajeme, vedeme zápasy v našem tempu a k ničemu Jihlavu nepouštíme.“
Cítíte, že jste lepší?
„Víme, co mají oni za sebou. My jsme odpočatí, ale jak říkám, teď nás stála první třetina zápas. Kdybychom hráli všechny tři stejně, urvali jsme to. Druhý gól padl z ničeho, navíc tři vteřiny před koncem. Ale co se dá dělat, můžeme si za to sami.“
Co se dělo po první třetině v šatně? Byl vítr?
„My se snažíme držet hlavy v klidu. Řekli jsme si k tomu, co jsme potřebovali. Myslím, že to potom bylo vidět.“