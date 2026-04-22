Oceláři jsou ve hře! Krádeže gólmanů i další památný obrat. A promeškaná výzva Dynama?
Třinečtí fanoušci zažili další epický zápas. Takový, na který budou vzpomínat ještě hodně dlouho. Oceláři ztráceli ve třetím finále hokejové extraligy s Pardubicemi dvě branky, jenže v úplném závěru třetí části srovnali a v následném prodloužení kovbojku rozsekli (5:4p). Pardubice naopak propásly exkluzivní možnost odskočit do vedení 3:0 na zápasy, což je může v dalším průběhu série mrzet. Co rozhodlo třetí finálový svár?
Poprvé kompletní
Nebývá zvykem, aby v podobně pokročilé fázi sezony hráli soupeři kompletní. Navíc ve finále, po několika ostrých sériích. Jenže nyní mají doktoři utrum. Pardubice odehrály v Třinci šestašedesáté extraligové utkání v sezoně a vůbec poprvé do něj vjely v plné síle. Oproti předešlému utkání hlásili comeback obránce Peter Čerešňák a po disciplinárním trestu i Martin Kaut. Slovenský bek se uvedl skvěle, když zkraje druhé části zvýšil na 3:1. Znovu jen potvrdil, že pro mužstvo je naprosto klíčový.
Sedlák se (zase) dostal pod kůži
Není to tak dávno, co mu Werk Arena tleskala. Ze začátku listopadu pardubický kapitán Lukáš Sedlák sympaticky odvolal signalizovaný faul. Uznal, že se rozhodčí mýlili, i když by z toho Dynamo profitovalo. Ovšem v třetím pokračování finálové série byl český reprezentant pro třinecké fanoušky úhlavním nepřítelem. V úvodní části odjel skloněný na střídačku za ohlušujícího pískotu, nicméně faktem je, že od Miloše Romana do obličeje opravdu dostal. O chvíli později už Sedlák skóroval.
Willova krádež
Chytá životní play off, možná zažívá i nejlepší období vůbec. Kdo před začátkem sezony o Romanu Willovi pochyboval, šeredně se mýlil. Třiatřicetiletý gólman už konečně ukazuje, proč s ním Petr Dědek v roce 2022 spojil síly na několik let. Nejen v sedmém semifinále se Spartou působil jako nedobytná pevnost, to třeba i v sérii proti Kometě. Další velkou parádu předvedl ve 44. minutě, kdy nejprve hokejkou vytáhl Daňovo zakončení a následně senzačně uloupil Flynnovi tutovku. Pak ale Třinec zabral…
Propásnutá výzva?
Když se hraje play off, obzvlášť v Třinci, jistí si být ničím nemůžete. Dva roky starý last minute gól Daniela Voženílka zůstane v paměti ocelářských fanoušků snad nadosmrti, stejně tak letošní obrat z 1:4 na 5:4 v semifinálové sérii s Karlovými Vary. Další podobný příběh si Oceláři přichystali znovu. V úplném závěru, v rozmezí minuty a půl, smazali dvoubrankovou ztrátu. Při Kundrátkově gólu ale pardubičtí videotrenéři (pravděpodobně) zaspali. Kdyby si vzali výzvu na ofsajd, zřejmě by jim klapla.
Kacetlova lapačka… A gól!
V 75. minutě měli Oceláři namále. Patrik Poulíček obkroužil branku a vybídl Romana Červenku v ložence. Fantom letošního play off ale selhal, Ondřej Kacetl proti němu vytáhl báječnou lapačku. O chvíli později předvedli Třinečtí precizní „ťukes“, který po přihrávce Mariana Adámka zakončil Marko Daňo. Ačkoliv se slovenský útočník nechal ve druhé třetině zbytečně vyloučit, nakonec byl hrdinou. Slezané předvedli další epický obrat a v sérii jsou zpátky. Zlomový bod celého finálového sváru?