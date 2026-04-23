Padl gól z ofsajdu? Kundrc má dlouhé nože, usmívá se Daňo. UFC takedown od rozhodčích
V průběhu druhé třetiny svůj tým zbytečně oslabil. Pokud hledáte něco, na čem musí Marko Daňo dlouhodobě zamakat, je to bez debat disciplína. Na trestnou šel v době, kdy Pardubice vedly 4:1 a třetí finálový zápas držely pevně pod kontrolou. Jenže poté přišli Oceláři s velkolepým obratem, který v prodloužení završil právě slovenský útočník. „Jsem na každého jednoho hráče v kabině hrdý, že jsme bojovali jako jeden tým a že se to podařilo,“ hlásil spokojený Daňo po výhře 5:4.
Za druhou polovinu zápasu zasloužené vítězství?
„Šli jsme si za tím. Každý tam odvedl kus práce, ať to byli útočníci, obránci nebo Káca (Ondřej Kacetl) a jeho neskutečný zákrok. Na konci to byla euforie. Věřím, že tohle vítězství nám dodá sílu do dalších zápasů, ale musíme to potvrdit. Na regeneraci je sice málo času, ale bývá to tak, že po vyhraném zápase se regeneruje lépe. Věřím, že to zvládneme a ve čtvrtek naskočíme stejně, jak jsme končili.“
Zmínil jste zákrok Ondřeje Kacetla. Klíčový moment duelu?
„Když jsem to viděl, trpěl jsem. V kabině jsem ho pochválil, ale věřím, že mu budeme pomáhat a že takové zákroky nebude muset vytahovat.“ (usmívá se)
Podle televizních záběrů se zdálo, že gól na 3:4 padl z těsného ofsajdu, ale pardubická střídačka si trenérskou výzvu nevzala. Řešili jste tu situaci?
„Kundrc (Tomáš Kundrátek) má dlouhé nože, takže jsme věřili, že to bylo těsné. Pro ně možná bylo náročné nechat dát takovou hraniční situaci zkoumat. Mohli jít do čtyř, takže asi to nechtěli riskovat a věřili, že to ubrání. Naštěstí jsme to zvládli, vyrovnali jsme a potom se naše síla ukázala. Šli jsme si za tím a byli jsme odměnění.“
V play off podobné obraty dlouhodobě umíte. V čem spočívá to kouzlo?
„Ty zápasy máme odmakané a odehrané. Máme toho za sebou hodně, takže všichni víme, že naděje umírá poslední. Už několikrát se nám vyplatilo, že bojujeme do poslední sekundy. Když si za tím člověk jde, může být odměněný. Výkonem ve třetí třetině jsme si za tím šli.“
Připomnělo to druhé semifinálové utkání s Karlovými Vary.
„Snažili jsme se získat momentum a tlačit se víc do brány. Oni to brání jeden na jednoho, takže někdy, když se tam vytočíme a některé hráče si zablokujeme, je náročné to bránit. Když máme hráče před bránou a gólman toho moc nevidí, je šance, že nám to tam padne. Jdeme si za štěstíčkem, takže skvělá práce.“
Říkali jste si v kabině, že oproti minulému utkání je potřeba krotit emoce?
„Je to finále play off. Jsou tam náročné souboje, ale na vyloučení si musíme dávat pozor. I já jsem tam jedno měl. Pardubice jsou v přesilovkách velmi silné, ale už to musíme hodit za hlavu a do dalšího zápasu jít s tím, že máme šanci sérii srovnat.“
V průběhu druhé třetiny jste se sápal po Tomáši Dvořákovi, ale když vás oba čároví rozhodčí zastavovali, poslali vás k zemi. Co jste na to říkal?
„Takový UFC takedown. (směje se) Samozřejmě to byl úsměvný moment, ale nevím, co dál k tomu říct. Byl jsem překvapený, že oba po mně skočili, ale je to jejich práce a člověk to respektuje.“