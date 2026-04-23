Třinec - Pardubice 4:2. Hrajte mě, trenére! Ze sestavy vyndaný Musil srovnal finále
Sázet na jeho extraligové trefy je slušné harakiri, sezonní normou si kdysi nastavil na dva góly v základní fázi. Ale teď je David Musil oslavovaným hrdinou třinecké famílie. Třiatřicetiletý bek a s třemi ocelářskými tituly na kontě rozsekl gólem čtvrté finále s Pardubicemi, jeho vítězný škub z 37. minuty zajistil výhru 4:2 a radost ve Slezsku. Titulový boj pokračuje v neděli na východě Čech a v úterý ve Werk aréně. A pak zase ve čtvrtek v Pardubicích?
To byl začátek! Neuběhly ani tři celé minuty a třinecký drak dvakrát vychrlil pálivý oheň! Jestliže si Dynamo v kabině vštěpovalo, že nesmí začít tak, jak ve středu končilo, pak se tohle upozornění naprosto minulo účinkem. Oscar Flynn a po něm Libor Hudáček vyhnali Romana Willa z pracoviště. Čas 2:51 a v obecenstvu jste vnímali rozjíždějící se náznaky karnevalu.
Na druhou stranu, tahle situace je pro oba týmy specifická i složitá. Mančaft v manku se obvykle rychle probere, dvě drsné ťafky mu pomůžou odhodit zábrany a živelně se snaží o návrat do zápasu. Což je někdy lepší než se přísně držet systému a daných not. Zatímco tým ve vedení podvědomě začne úžasný náskok bránit. A tak se stalo, že raněné Pardubice naskočily zpátky do vlaku.
Jako první zavelel kapitán. Lukáš Sedlák z nezvyklé pozice na modré čáře vypálil snížení, Ondřej Kacetl toho moc neviděl. To běžela 9. minuta. A když po 25 sekundách musel na trestnou lavici Marian Adámek, Sedlák s Romanem Červenkou vykouzlili luxusní kombinační tandem, jenž na tvářích bránících hráčů vyvolal strnulý výraz.
Důležitý moment nastal na konci první třetiny, kdy sudí přimhouřili oko nad Vladimírem Sobotkou, který napadl bez kotouče bruslícího Petra Sikoru. Už druhý přezkum u videa ponechal Sobotkovi dvouminutový postih. Stejně jako předtím v případě faulu Jakuba Lauka na hlavu Patrika Hrehorčáka. Domácí fanoušci se zlobili. Stejně jako druhá strana po vysoké holi do obličeje Lukáše Sedláka. Sikora každopádně duel nedohrál.
Hektický úvod dával tušit, že do dalších minut přibude víc ostražitosti a zabezpečené obrany. Nikdo nechtěl udělat zásadní chybu a útoky postrádaly i lehký risk. Ale chyba přišla v pardubickém podání, kdy se Oscar Flynn vydal kupředu. A protože akce nebyla vhodná na střelu, prudce zabrzdil, zaktivoval plán B, počkal na najíždějícího Davida Musila, jenž se jako obránce s ničím nepáral, praštil do puku a právě síla obyčejného a rychlého zakončení učinila důležitý rozdíl – Malcolm Subban nestihl adekvátně zareagovat a puk mu prošel za záda.
V tu dobu třineckému obránci svítil ice time necelých dvou minut za zápas... Ve středu jich měl šest, když jej kouč Boris Žabka stáhl ze hry. Nečekaný žolík to musel skousnout. Nerezignoval i přes pár herních drobků zařídil klíčové vítězství. Dostane teď znovu větší prostor? Triumf potvrdil střelou do opuštěné brány 10 sekund před koncem Miloš Roman.