Velký zvrat! Gól Třince byl regulérní, potvrdila APK. Televize měla neprůkazné záběry
Zdálo se, že jde o jasnou situaci, při níž jste nechápali, proč si pardubický štáb nevzal trenérskou výzvu. Branka Tomáše Kundrátka ve třetím finále play off hokejové extraligy na 3:4 z pohledu Ocelářů se z obrázků ČT Sport jevila coby zjevně ofsajdová. Jenže Dynamo přišlo s veřejnou obhajobou, že gól byl zcela regulérní a úhel nabídnuté kamery v přenosu zkresloval. V Třinci je totiž videotrenérům k dispozici technologie přímo z úrovně modré linie. Klíčovou informaci i konkrétní záběr pak dodala Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH).
Pokud by Dynamo zkusilo situaci reklamovat, v lepším případě by gól platil a hosté by se vyhnuli menšímu trestu. Zároveň však riskovali, že sudí shledají regulérnost Kundrátkova přechodu do ofenzivní zóny jako jednoznačnou, v takovém případě by Pardubicím udělili navrch dvouminutový postih. Ten by při bránění těsného náskoku nebyl žádoucí.
„Včera bohužel ČT Sport využila pro rozbor situace neprůkazné materiály. Záběry z ofsajdové kamery buď neměla k dispozici, nebo je nevyužila. Videotrenér Vláďa Čech odvádí dlouhodobě skvělou práci, často nám dává šanci na vítězství i v momentech, kdy se zdá být všechno ztraceno. Přes noc dostal od veřejnosti naloženo neprávem. Včera se totiž znovu rozhodl správně,“ argumentoval tiskový mluvčí Pardubic Jan Mroviec na sociální síti X.
Jak to se záběry ČT Sport bylo, objasňoval šéfkomentátor Robert Záruba. „Průkazný záběr, který byl k dispozici z přenosových kamer, ukazoval levou brusli v útočném pásmu, to vypadalo na jasný ofsajd. Ale Werk aréna je jediná vybavena ofsajdovými kamerami, které jsou umístěné přesně na modré čáře. Tzv. reverzní kamera přímého přenosu je na červené. Snažili jsme se včera zastavit/zvětšit právě tento záběr, protože jiný není k dispozici,“ popisoval na X.
APK potvrdila: Výzva Dynama by nebyla úspěšná
Hosté z Pardubic nakonec zápas přece jen prohráli, když ke konci duelu vyrovnal Andrej Nestrašil a v prodloužení rozhodl Marko Daňo. Dynamo je ovšem přesvědčené, že zpochybnění regulérnosti Kundrátkova zásahu by na tom nic nemuselo změnit.
Ze záběru, který APK LH dodala v tiskové zprávě, skutečně není možné jednoznačně určit, že by třinecký přechod nesplňoval pravidla. V těchto intencích tak lze pardubickou opatrnost ohledně coach challenge za daných okolností pochopit. Riziko bylo příliš vysoké.
„Třetímu gólu Ocelářů Třinec v závěru třetího finálového utkání s Pardubicemi nepředcházela ofsajdová situace. Přestože z televizních záběrů mohla akce působit sporně, záběry z kamery na modré čáře ve WERK areně v systému brankového videorozhodčího, které mají k dispozici i realizační týmy, jasně potvrzují, že třinecký Tomáš Kundrátek při přechodu do útočného pásma nebyl v postavení mimo hru a rozhodnutí čárového rozhodčího z ledu bylo správné. Případná trenérská výzva realizačního týmu Pardubic by tak v tomto případě byla neúspěšná a tým by obdržel menší trest za zdržování hry,“ komentovala situaci APK LH.