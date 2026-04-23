Frodl: Občas jsem chytal po třech hodinách spánku. Reprezentace? Nemíním brečet
Bronz mu sluší. Omaskovanému akrobatovi Dominiku Frodlovi (30) vyšla výborně další extraligová sezona a taky v Karlových Varech možná až časem docení, co se jim povedlo. V našlapané smečce chrtů měli patřit někam do půlky, místo toho se jim na krku houpe medaile. „Pro náš klub obrovský úspěch,“ cítí hrdost tuzemský špičkový gólman.
Odvést na ledě maximum, vyždímat ze sebe sto procent týmového a hráčského potenciálu není jen tak. Mnoho týmů každý rok zůstane pod možnostmi a ukončí ročník naštvaně. U Karlových Varů máte pocit, že vysoko překročily i ty nejsmělejší plány. Dost z toho má na svědomí i čerstvě třicetiletý brankář Dominik Frodl. Zkažená nálada se přesto dostavila, na pozvánku do reprezentace jeho fortel nestačil. Co si o tom myslí, se dozvíte v rozhovoru pro deník Sport.
Mnoho lidí pobavilo video z vašich oslav bronzové medaile při sledování sedmého zápasu semifinále mezi Pardubicemi a Spartou. Šlo o spontánní nápad setkat se v podniku u hokeje a společně to prožívat?
„S klukama jsme si napsali ve skupině, že se jde do restaurace. Já to zjistil trochu později, měl jsem doma šichtu s dětmi, uspával jsem obě naše holky. Na třetí třetinu jsem přemluvil ženu, že půjdu hokej dokoukat do hospody. Na místě to bylo hezký… Někomu mohla přijít naše radost zvláštní, ale pro náš klub je třetí místo obrovský úspěch. Přišel po iks letech.“
Po pardubické výhře jste se spoluhráči u stolu spontánně skákali, možná jste vystřihli největší oslavu bronzu v extraligové historii…
„Jo, užili jsme si to. Je to můj třetí bronz, první jsem dostal s Plzní poté, co jsme s Třincem vypadli v sedmém zápase, medaili jsme dostali hned. To samé později s Pardubicemi, taky proti Třinci. Na oslavy nebyl prostor, tady jsme věděli, že máme po sezoně, dáte si nějaké pivo a u kluků, kteří ho mají rádi, tak stoupá tím pádem i projev radosti.“ (usmívá se)
Neměl někdo z vás problém fandit Pardubicím?
„Myslím, že se nenašel nikdo. Potřebovali jsme, aby vyhrály, jinak by medaile nebyla. V týmu jsme měli super partu a říkali jsme si, jak by bylo fajn, kdybychom tuhle sezonu zakončili s plackou.“
Jiří Černoch pak sdílel video, jak slaví s kornoutem zmrzliny. Co tím chtěl říci?
„To byla reakce na kluky z jednoho podcastu, kteří po našem postupu přes Liberec sdíleli video s obéznějším klukem, jak se točí se zmrzlinou, označili tam Jirku Černocha a napsali, že právě slaví na kolonádě. Čeče jim to na tenhle popud vrátil.“
Co prémie za bronz – přijdou?