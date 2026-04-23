Třinec hlídal a řezal Sedláka: Oklepu se, někdy mě rozčílí. Že se nepíská, není moje věc
Čelil několika drsným atakům, minimálně vysoká hůl Libora Hudáčka vůči jeho tváři se pískat měla. Lukáš Sedlák (33) oddřel další finále, zaznamenal v něm dva body, ale k vítězství Dynama jeho příspěvek nestačil. S bilancí 3+5 v sérii myslí jen na to, jak odevzdat mančaftu ještě víc a vrátit výhodu na pardubickou stranu. Na ledě si musí dávat pozor. „Cítím se jako po několika úderech do hlavy. Ale jestli se nepíská, není moje věc,“ prohlásil.
Kde vám utkání uteklo?
„Prospali jsme začátek, po dvou chybách nám dali dva góly. Výsledek jsme dotáhli ještě v první třetině, což bylo důležité. Pak už bylo utkání vyrovnané a o tom, kdo dá třetí gól.“
Pomohlo k vašemu probuzení střídání gólmanů?
„To si nemyslím. Věděli jsme, že se musíme zlepšit ve věcech, ze kterých dali dva góly, což se stalo. Naštěstí jsme stav dotáhli, ale bohužel už nedopadl obrat.“
Podepíše se na vás ztráta vedení 2:0 v sérii?
„Samozřejmě škoda, ale je to za námi. Odehrál se další zápas, chtěli jsme ho zvládnout a nezvládli. Půjdeme do příštího utkání s tím, že ho opět chceme vyhrát, nic víc nás nezajímá.“
Zdálo se, že se přitvrdilo.
„To je play off, souboje k němu patří.“
Takže vás několikanásobné ataky na vaši osobu nevyvedly z míry?
„Musím hrát dál. Jestli se zapíská, nebo ne, není moje věc. Chci se soustředit na sebe, jde to mimo mě, i když mě to samozřejmě někdy rozčílí. Na střídačce se oklepu.“
Jde to?
„Musíte! Nic jiného vám nezbývá. Tohle není na mě. Musím jít na další střídání, hrát pořád stejně. Asi se musíte zeptat jinde.“
Vytáhněme aspoň zákrok před rozhodujícím gólem, kdy si na vás počíhala třinecká dvojice.
„Myslím, že jsem měl hlavu dole, ale dostal jsem do ní. Tak jsem to viděl. Můj pocit, nevím, jak to vypadalo na kamerách, na hřišti. Hrálo se, byl jsem delší dobu na střídačce, atak vliv na gól neměl.“
Jak se po fyzicky náročném klání cítíte?
„Jako po několika úderech na hlavu. Není to příjemné, ale není v mé moci to ovlivnit. Moje práce je jít na další střídání, odvést v něm maximum.“
Co chybělo Dynamu ke srovnání v závěru, kdy jste hráli chvíli i v poměru šest na čtyři?
„Těžko říct. I šest na pět je někdy vabank. Dobře nás chvíli drželi u nás v pásmu, pak jsme měli ještě přesilovku, kde nějaké střely byly. Samozřejmě občas je konec i o štěstí, jestli se vám puk poodráží, propadne. Tentokrát se to nestalo. Jak říkám, je to o štěstí.“
O sadě se Spartou se říkalo, že jde o předčasné finále. Mylná představa?
„Těžké takhle komentovat. Série se Spartou měla kvalitu, ale každá je jiná. Sparta byla urputná, Třinec je taky. Těžko hodnotit.“
Co udělat lépe příště?
„Dát víc gólů než soupeř. A hrát naši hru, kterou jsme předváděli 55 minut. Šance jsme měli. Pohlídat si okénka v defenzivě, to bude nejdůležitější. Hrajeme finále, je to 2:2. Vyhráli dva zápasy, stejně jako my předtím. Čeká nás další utkání, tohle skončilo, nemá cenu se v něm babrat. Nikdo nepřijel s tím, že to bude 4:0. Chtěli jsme vyhrát, ale nejsme špatní z toho, že se to nepovedlo.“