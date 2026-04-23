Musilova odplata: V létě se ho zbavili, teď se Pardubicím pomstil. Flynn mu hodil brambor
Na góly v důležitých chvílích má možná patent. První trefu v play off po tříleté odmlce si nechal na závěrečné utkání čtvrtfinálové série s Hradcem Králové, další radost připravil sobě i spoluhráčům při čtvrtém finálovém večeru. Branka Davida Musila byla nakonec rozdílová. Rozhodla o tom, že Dynamo odjíždí ze Slezska se skloněnou hlavou, dvěma křížky a nerozhodným stavem. „Jsem rád, že jsem dal gól, ale důležitá je samozřejmě výhra,“ pokývl třiatřicetiletý obránce po vítězství 4:2.
V extralize tvrdí muziku od sezony 2017/18. Je skoro až neuvěřitelné, že zatím z ní neodešel bez medaile. Ve vitríně se mu třpytí tři zlata, tři stříbra a jeden bronz. A už nyní je jisté, že další cenný kov sebere i tentokrát.
Důležitý krok v cestě za šestým titulem v poslední dekádě udělali třinečtí Oceláři ve čtvrtém finále, kdy zdolali 4:2 Pardubice. Po skvělém nástupu sice do první přestávky dvakrát inkasovali, nicméně ve 37. minutě se dostali znovu do vedení. Postaral se o to Musil, vskutku sváteční střelec.
Rychle i přesně zakončil útočný výpad, který řídil jeho parťák Oscar Flynn. „Otevřelo se mi to. Viděl jsem, že Osky jede, takže jsem si tam najel a on mi to dal,“ popisoval Musil, jenž si podle Flynna o puk nezařval. „Já totiž Musku na ledě cítím,“ usmál se třinecký útočník.
„Krásně se tam ukázal. Chvilku jsem si myslel, že jsem ho dostal do špatné situace, hodil jsem mu brambor na nohy, ale on si s tím parádně poradil. Nečekanou a rychlou střelou to poslal mezi nohy,“ vyzdvihl Flynn. „Asi mu to budu muset dávat na nohy víc,“ zaculil se.
Vítězný gól je pro Musila speciální. Obzvlášť proti Pardubicím, za které válčil v předchozích třech sezonách. Dynamo se s ním však v létě suše rozloučilo, ačkoliv měl platnou smlouvu.
„Bylo mi řečeno, že se mezi obránce nevejdu a že si můžu hledat angažmá jinde. Tak jsem začal shánět. Moji první myšlenkou byl Třinec, kde jsem zažil skvělé roky. Navíc vím, jak to v klubu funguje. Nakonec se to vyvrbilo tak, že tady opravdu jsem,“ odpovídal Musil na dotaz deníku Sport před sezonou.
Teď „své“ Pardubice potopil i popravil, zároveň je dost možná připravil o momentum série. Však si vzpomeňte na středu, kdy byli Východočeši jen tři minuty od toho, aby odskočili do trháku 3:0. Poté však přišel direkt v podobě srovnání a Daňův úder v prodloužení. Další knockout jim uštědřil Musil.
„Středeční zápas byl důležitý, ale tento taky. Chtěli jsme uhrát dvě utkání, což se nám povedlo. Teď jedeme do Pardubic a budeme bojovat,“ burcoval řízný bek, jenž začal jako sedmý obránce a na ledě strávil jen něco málo přes osm minut. Navíc v minulém duelu jej Boris Žabka posadil. „Na tohle se vůbec nedívám, pro mě je důležitá výhra,“ hlásil Musil.
V hledišti mu obvykle drží palce i táta František, majitel zlaté medaile z mistrovství světa v Praze 1985. Pokaždé, když přijede z Vysočiny syna podpořit, nazuje pohorky a vyšlápne na nedaleký Javorový vrch. Tentokrát však chyběl, jako skaut Buffala totiž sleduje talenty na šampionátu osmnáctek.
„Byla se podívat jen manželka s dětmi. Táta byl na prvních dvou zápasech, teď ale ne. Nevím přesně, jaký má program, ale určitě si pak najde čas,“ dodal spokojený Musil.