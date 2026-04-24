Varaďa: Na Pardubice dopadají obavy. Hrozný faul na Sedláka, to sudí musí vidět!
Kdyby dodržel sedmiletou třineckou smlouvu, mohl mít před sebou nynější extraligové finále jako na talíři. Pěkně ze střídačky a žít v kabině s hráči. Jenže trenér Václav Varaďa z vlastní vůle ocelářskou organizaci opustil, časem sáhl po pětileté pardubické pobídce. Nenachází se ani tam a dokonce už ani ve Vítkovicích, odkud byl na jaře odvolán. A tak trojnásobný zlatý kouč s Třincem glosuje finálovou partii z domova a prostřednictvím sociálních sítí. Co si o dosavadním průběhu hokejových bitev o Masarykův pohár myslí?
Třineckou minulost nezapře, s Oceláři oslavil zisk tří zlatých medailí, a pokud si má vybrat, fandí jim. „Věřím, že Třinec udělá maximum pro to, aby Pardubice porazil. Ty měly skvělou sezonu a uvidíme, jestli to bude stačit,“ zahajuje Varaďa na svém instagramu. Jedním dechem dodává, že si představoval lepší úroveň titulového sváru. „Na můj vkus mi finále přijde otupělé předchozím semifinále Pardubic se Spartou. První dva zápasy v Pardubicích neměly až takový spád a glanc, postrádaly jas. To by asi být nemělo,“ zarazilo jej.
Teď vidí, že Dynamo po dvou vyhraných bitvách si výborně rozehranou sérii nechává protékat mezi prsty. „Po dvou těsně zvládnutých zápasech, kdy byly Pardubice herně o kousek lepší, jsem si říkal, že by měly titul blízko, kdyby urvaly jeden zápas venku. Ale teď se to srovnalo. Oba týmy jsem trénoval, znám hráče, vidím jejich projev, jak se chovají a fungují. Cítím u Pardubáků tíhu a obavu, že o to přijdou,“ vnímá na dálku.
Ve třetí bitvě Východočeši vedli 4:1 a nic nenasvědčovalo obrovskému obratu. Jenže ten přišel a třinecký zvrat má evidentní dopad na další průběh a rozložení psychických sil v něm. „Může to být zlom,“ předpokládá Varaďa. „Asi si mysleli, že to mají v kapse. Dva nebo tři góly, které dali, byly z kategorie náhodných. Kondelík, Sedlákovo dorážení na tyči, kdy si to obránce (Musil) kopl sám do brány. Pak šla střela mimo branku, puk trefí Galvase do chrániče a od něj se odrazí do branky… Lacině se dostali do vedení, ale i tohle vedení musí takový tým udržet. Když se podíváte, mají dvanáct nebo patnáct reprezentantů z dvaceti hráčů. Tenhle zápas neměl pro ně přijít,“ je si naprosto jistý. „Klobouk dolů před Třincem, že to dotáhl, v prodloužení byl na vlně a jasně lepší. Bylo otázkou času, kdy dají branku.“
Challenge na ofsajd? Chtěl bych to předtím vidět
Právě ve třetím utkání se hodně řešilo, zda si pardubická střídačka měla vzít trenérskou výzvu po gólu Tomáše Kundrátka na 3:4. Šlo o hraniční a diskutabilní situaci, byť druhý den vedení APK oznamovalo, že šlo jednoznačně o správně uznaný gól, argumentovalo údajně průkazným záběrem ze stacionární kamery pod stropem arény a tvrdilo, že sudí by Dynamu dal na ledě dvě minuty postih. Naproti tomu například expert ČT a bývalý reprezentant Martin Hosták den poté trval na tom, že šlo s velkou pravděpodobností o ofsajd.
Názor Václava Varadi, jak by se zachoval on na místě Filipa Pešána? Využil by nástroje coach challenge? „V tu danou chvíli bych si ji vzal. Ale chtěl bych to předtím vidět,“ pravil. „Každý to má nastavené jinak, třeba to má Pešán nastavené tak, že když dostane info od videokouče, že si výzvu bereme, tak ji třeba nemusí ani vidět. A podá ji, protože videokouči důvěřuje. Já to mám malinko jinak, rád bych znal jejich (videokoučů) názor, probral to s nimi, ale chtěl bych to sám vidět. A pak se sám rozhodnout, rozseknout to. Tady to zavánělo ofsajdem. A třeba by to bylo posouzené jako nečitelné a nedostali by trest,“ přemýšlí Varaďa nahlas.
Po otázce, z kterých hráčů obou týmů má pozitivní dojem, pár jmen vybral: „O Červenkovi se bavit nebudeme, ten je odskočený, táhne je. Něco navíc předvádí Honza Mandát, ten kluk hraje velmi slušně. Jsou tam ale i matnější výkony některých hráčů, na můj vkus je to málo. Hrají, bojují, jezdí, ale nikdo nevyčnívá. U Třineckých je to první útok Kovařčíků s Nestrašilem, plus Hudáček, možná Kundrátek. Když přijde play off a o něco jde, jeho hra je diametrálně odlišná od základní části, kdy je na posazení. Teď je tam nejlepší bek,“ domnívá se.
V souvislosti s koučem Třince Borisem Žabkou se zmiňovalo jeho extempore v druhém duelu na východě Čech, kdy do publika mezi lidi hodil ze střídačky láhev s pitím. Vházení různých předmětů z publika na lavičku pamatuje kdysi z duelu na Spartě. „Tehdy jsem si to užíval, protože jsme vyhrávali. Ale nemělo by to být. Určitě by trenér Třince neměl vzít lahev z držáku a hodit ji někam do hlediště. Mohl někoho zranit. Pokud má láhev litr vody a je mrštěná silou, mohla by někomu ublížit. To je kaňka,“ tvrdí Varaďa.
Podobně by vyčetl Miloši Kelemenovi a Jakub Laukovi pořvávání na zakrváceného Petra Sikoru po bitce s Patrikem Poulíčkem, slovně naloženo dostal po odchodu do kabin. „Nelíbilo se mi pokřikování dvou Pardubáků ze střídačky na mladého hráče, který šel do šarvátky, popral se za svůj tým, i když je jedním z nejmladších v týmu. To se mi od dvou tak zkušených hráčů nelíbilo. Stáli ve dvířkách a pokřikovali na něj. Bylo to nedůstojné,“ okomentoval vyhrocenou situaci.
Pro třineckého dravce má slova chvály. „Takových kluků je málo, a kdo je má, tak to má skvělé. Vidět ten oheň… Že šel do rvačky blbě, že si nechal rukavice, ano, dostal přes držku, ale ukazuje to na jeho houževnatost. Určitě má potenciál stát se dobrým hráčem. NHL je pro něj pořád daleko, ale pokud se bude v extralize dál takhle jevit, věřím, že příležitost dostane,“ myslí si.
Pardubice - Sparta jako předčasné finále? V žádném případě
Při rozebírání výkonů rozhodčích se mu vybavil moment ze čtvrtečního duelu, kdy nebyla vyloučením posouzena vysoká hůl ve tváři Lukáše Sedláka. „Byl tam hrozný faul na Sedláka, rozhodčí od toho stál pět metrů, to musí vidět. To je jasné. Tři minuty do konce tam bylo držení hole Kochem, normálně ji Sedlákovi nebo komu vytrhnul. I tady musí vyloučení přijít… Rozhodčí to nemají jednoduché, hráči jim někdy moc nepomáhají, skáčou. Někteří padají velmi ochotně, jiní se to snaží ustát. Někdy je alchymie sladit oba rozhodčí, někteří jsou úzkostlivější než ten druhý a nedělá to dobře.“
Expardubický a extřinecký kouč se ještě vrátil k zákulisním událostem z předchozí série Dynama se Spartou. „Zpovzdálí to bylo zajímavé číst a vnímat, ale byla to velká kaňka a škoda. Neříkal bych tomu předčasné finále, to v žádném případě. Šlo o dva týmy ze čtyř, které jsou platově a rozpočtově úplně odskočené. Společně s Třincem a Kometou hrají vlastní extraligu v extralize. Takový Vatikán v Itálii… Bylo to někdy až úsměvné. Nastartoval to samozřejmě ten e-mail. co by asi být nemělo, lítaly pak flastry zleva zprava.“
Po rychlém konci v Pardubicích a soudní dohře s Dynamem se Varaďa vydal do bývalého hráčského působiště ve Vítkovicích. Štace skončila velkým zklamáním pro obě strany. Z představ o dlouhodobé spolupráci zůstalo torzo. Ridera na jaře vypadla už z předkola play off, prakticky po celou sezonu se v týmu něco řešilo.
Varaďova vlastně první reakce ve veřejném prostoru? „Dostávám spoustu nabídek, abych veřejně něco řekl… Víte, co… Já si vážím příležitosti od Vítkovic a věřím, že jsem klubu a hráčům ukázal cestu, přestože lepší výsledky nepřišly. Koncepční práce se ale nedělá jeden rok. Věřil jsem, že budeme ještě lepší a že vybudujeme něco většího. Tým, který bude hrát o medaile. Takové jsem dostal i zadání.“
Zadání nenašlo naplnění, Varaďa však tvrdí, že si svoje odvedl. „Zanechal jsem tam svou stopu, konec mě samozřejmě mrzí. Věřil jsem, že v dalších sezonách budeme lepší. I tohle ale náš hokej přináší. Užíval jsem si to tam, vždycky jsem to chtěl zažít. Bylo to pro mě speciální, měl jsem to kousek domů. Někdy se to ale takhle semele, vize se rozejdou a dojde k ukončení. Ve sportu i v životě je to normální. Necítím zášť. Mrzí mě, že Vítkovice trénovat nebudu, ale srovnám se s tím. Děkuju fanouškům za podporu,“ uzavřel Varaďa velká témata.
A co profesně dál? Jak uvažuje kouč, jenž v neděli oslaví padesátiny? „Věřím, že příležitost pro mě někde bude, bude mi dávat smysl, druhá strana mě maximálně podpoří a bude stát za mnou…“