Klíčové faktory finále: Kacetl zase při síle, videohry rozhodčích i zaseklá přesilovka
Finále, které baví! Z jasné záležitosti pro Pardubice se pod Javorovým opět stal thriller s otevřeným koncem. Malinkatou výhodu získal po dvou vítězstvích Třinec, jenže horký pardubický led vytáhne z Dynama zase kus nevyčerpaných zásob. Už v neděli se od 17 hodin na východě Čech rozhodne, který z týmů získá titulový mečbol a dvě šance na to zajistit si Masarykův pohár. Poražený nebude mít kam couvat. Web iSport vybral šest zásadních událostí a faktorů, které hýbou průběhem vyrovnané série.
Fantom zase při síle
Že má tohle Ondřej Kacetl pořád v sobě, nemohl tušit ani největší brankářský guru. Když hlavní trenér Ocelářů Boris Žabka během základní části popisoval, jak má Třinec dva vyrovnané gólmany, možná nelhal, přesto šlo spíš o slova úcty. Vždyť pětatřicetiletý rodák ze Znojma odchytal jen 16 zápasů a od půlky ledna v brance nestál vůbec. Tak nějak jste počítali s tím, že zaparkuje na zarezlých kolejích a odtud bude podporovat jasnou jedničku Marka Mazance. Najednou je Kacetl znovu klíčovým mužem finále. V prodloužení třetího klání lapačkou zastavil stoprocentní možnost Romana Červenky, o den později odmítl vyrážečkou srovnání Jiřího Smejkala snad z ještě nadějnější pozice. Třebaže se Třinec už tolik nezatahuje, oporu mezi tyčemi pořád potřebuje.
Domácí kino
Pokud by současný vzorec postupoval na pravidelné bázi dál, víte, že titul oslaví Pardubice. Hosté mají dosud ve finálové sérii smůlu. Obě mužstva byla krádeži v nepřátelském prostředí blízko, Dynamo si pochopitelně vyčítá zejména ztrátu vedení 4:1 z třetího utkání, kdy mělo přímý střet o titul nasměrovat k ukončení. Jenže nestalo se, Oceláři po drtivém finiši a pak zásluhou Marka Daňa rozhodli v prodloužení. Svěřenci kouče Filipa Pešána mají přesto sadu pořád ve svých rukou, stačí „jen“ udržet výhodu domácího ledu. Pak by se nejpozději v sedmém duelu Dynamo dočkalo čtvrtého českého extraligového poháru, sedmého v rámci kompletní historie. „Vyhráli dva zápasy, stejně jako my předtím. Nemá cenu se v tom babrat,“ zavelel kapitán z Hockeytownu Lukáš Sedlák.
Rozhodčí rozjeli videohry
Třikrát usedli před obrazovku, třikrát vynesli dvouminutový výrok. Hlavní sudí čtvrtého finále Adam Kika a Jiří Ondráček zkoumali během poslední partie v Třinci zákroky mimo rámec pravidel a vždy se shodli, že nejde o surové případy, co by zasluhovaly vyšší trest. Komise rozhodčích situace posléze nerozpitvávala, čímž nepřímo potvrdila, že je považovala za dobře vyřešené. Opakované videohry však vnesly do utkání zbytečné napětí, navíc muži v pruhovaném pak ignorovali řadu zjevných zpomalovacích faulů. Nejhorší zásah schytal Lukáš Sedlák, jehož před brankou vysokou holí ostře zasáhl Libor Hudáček. Výkon sudích, které Sport hned po utkání ohodnotil tristní známkou 2 z 10, mimořádnému hokejovému duelu ubral na kvalitě i férovosti.
Sudí zkoumají faul Vladimíra Sobotky na Petra Sikoru
Draci, vybalte balík
V kuloárech je to téma, které víří už nějakou dobu. Člen první útočné formace Třince Andrej Nestrašil podepsal s předstihem smlouvu ve Vítkovicích s tím, že se od ročníku 2026/27 vrátí za starým známým koučem Václavem Varaďou. Jenže přísný stratég dostal po nezvládnuté sezoně s koncem v předkole padáka, ostravský klub trénovat nebude. Pokud Oceláři drží páky, jimiž by mohli odchod zkušeného a nesmírně šikovného forvarda ještě zrušit, měli by po nich sáhnout za jakoukoliv cenu. V ustálené elitní letce s bratry Kovařčikovými předvádí Nestrašil brilantní výkony, v 17 duelech play off má bilanci 4+10. Byl to on, kdo do značné míry rozhodl o osudu třetího setkání extraligových obrů. Pro Slezany klíčový pilíř, jehož přesun k rivalovi by bolel.
Zásek ničivé přesilovky
Je radost je sledovat a měli by tvořit výukový materiál pro každého trenéra, který chce zkvalitnit přesilovku vlastního mužstva. Pardubická početní převaha s osou Roman Červenka - Lukáš Sedlák je nejnebezpečnější ofenzivní zbraní napříč extraligou. Platilo to v základní části (25,42 %), jinak tomu není ani v play off (31,91 %). Také Oceláři se pochopitelně snaží držet mimo trestnou lavici, jenže pardubičtí hráči si šikovností fauly vynutí. Pak už je často jen na nich, jak dokonale provedou signály v útočném pásmu, a soupeř se modlí za štěstí i příhodné odrazy. Jenže ve finále Dynamo v rámci využití kleslo na 15 procent a nezabralo ani při dvou výhodách ve třetí třetině čtvrtého utkání za stavu 2:3. Oceláři blokují, jsou obětaví, mnohem víc je však na vině pardubická nepřesnost.
Nezlomnost Třince
Letos už to poznaly Karlovy Vary, Pardubice se jen přidaly na dlouhý seznam z předchozích let. Podceňte Třinec, a ukousne vám hlavu i s páteří. Druhý comeback během jednoho play off z beznadějného stavu 1:4 byl exemplářem do výstavní skříně. Nezlomnost Ocelářů poznáte i ze způsobu, jakým nakládají s prodloužením. V nastavovaných fázích utkání zvítězili šestkrát z šesti případů. Když vyprší časomíra o 60 minutách a panuje vyrovnaný stav, jako by si v Třinci řekli, že taktizování skončilo, jde se pro výhru. Načapali Olomouc, Hradec, Vary i Pardubice. Jejich neochvějnou mentalitu ještě nikdo nedokázal ani náznakem nahlodat. Zbití po druhém mači opět dokázali povstat. Kdo jiný by měl ve finále jako první otočit ztrátu 0:2 na zápasy?
