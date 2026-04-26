Po měsících trápení je Flynn zase rozdílový. Tvoří ničivé trio: Hraju s parádními hráči
Zase se řídí mottem, které jim v průběhu každého play off zdobí jinak vybílenou ledovou plochu. „Máme sílu dračí,“ stojí ve Werk Areně před oběma modrými čarami. Motivační věta tam není náhodou, Oceláře se podceňovat nevyplácí. Potvrdili to v obou domácích zápasech finálové série s Pardubicemi, a proto se vrací na východ Čech s nerozhodným stavem 2:2. Obří podíl na jejich vzepětí měl i Oscar Flynn, jeden z tichých hrdinů vyřazovacích bojů.
Není to tak, že by v základní části zaostával, ostatně pětatřicet kanadských bodů je vskutku slušivá vizitka. V zimních měsících se však Oscar Flynn trápil, v rozmezí 5. prosince až 6. března skóroval v celkových čtyřiadvaceti duelech jen jednou.
Rázem už pro tým tak prospěšný nebyl. Všiml si toho i kouč Boris Žabka, jenž mu čas na ledě postupně ubíral. Play off začal Flynn v defenzivní čtvrté formaci s Milošem Romanem a Patrikem Hrehorčákem.
Hned v úvodní předkolové bitvě s Olomoucí se ovšem prosadil, kotouč tehdy šťastně odrazil od brusle Jakuba Orsavy. Od té chvíle se bodově chytil, v sedmnácti utkáních seskupil sedm branek a pět asistencí.
Další gól přidal v úvodu čtvrté finálové partie, když brilantně zatloukl přihrávku Jakuba Galvase. „Vstup byl samozřejmě dobrý, ale oni se pak vrátili do zápasu a my jsme věděli, že čím déle to bude vyrovnané, tím větší šanci máme. A pak se nám to povedlo,“ kvitoval Flynn rozdílový gól Davida Musila i následnou Romanovu pojistku do prázdné.
„Nastoupili jsme jako bojovníci a každý tam nechal maximum, co v daný moment měl. Jedeme do Pardubic zase bojovat. Klobouk dolů před kluky, kteří chodili na led v závěru, byly tam parádní bloky. Myslím si, že taková obětavost je hodná finále, klobouk dolů před všemi,“ smekl ještě jednou.
Ničivé trio s Daňem a Hudáčkem
Přitom ve středu se zdálo, že hlavní extraligový favorit odskočí do vedení 3:0 na zápasy. Ještě v 57. minutě držel pohodlný dvoubrankový náskok, jenže Tomáš Kundrátek s Andrejem Nestrašilem v závěru srovnali a v prodloužení přesně zacílil i Marko Daňo.
Právě slovenský útočník přibyl Flynnovi pro čtvrtý špíl do lajny, spolu s Liborem Hudáčkem tak znovu utvořili vskutku ničivé trio. „Hraju s parádními hráči. Myslím, že to bylo dobré a v dalších zápasech se to snad jenom potvrdí,“ přál si rodák z anglického Burnley.
„Kluci jsou zkušení, oni už otočili i daleko horší skóre se Spartou. Věděli, že není potřeba zmatkovat. Nůž na krku tam samozřejmě byl, ale máme tady silné mužstvo, takže co víc si teď přát? Máme srovnáno a můžeme dál bojovat,“ liboval si Flynn po čtvrtku.
Další boj je na programu zítra. Kdo jej vyhraje, získá titulový mečbol. „V Pardubicích to bude stoprocentně náročné, ale jak říkám, musíme se soustředit na sebe. Jaké si to člověk udělá, takové to bude mít,“ podotkl Flynn.