Rulík o hráčích ze zámoří: Musí přesvědčit, že sem patří. Hronek nechtěl dlouhé volno
Přípravné zápasy s Německem a Rakouskem absolvoval národní tým se čtyřmi lajnami, pro turnaj Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích řady hráčů rozšíří. Trenér Radim Rulík vyzkouší šest hráčů ze zámoří, k dispozici už bude mít i elitního beka Filipa Hronka z Vancouveru. „Filip nechtěl dlouhé volno, potřebuje být v tréninku, takže bude od úterý s námi. Myslím, že minimálně jedno utkání odehraje,“ prozradil reprezentační kouč. Zbytek hráčů z NHL a AHL bude muset o místo na šampionátu zabojovat.
Oproti Filipu Hronkovi jsou v jiné pozici. Adam Klapka už se v NHL usadil, o pevnější místo si řekl i Jaroslav Chmelař. Jiří Patera, Michal Kunc a Matyáš Melovský dál bojují na farmách a teď se porvou i o reprezentační dres. „Nic jsme jim neslíbili, dali jsme jim šanci zabojovat o národní dres a oni ji přijali,“ prohlásil reprezentační trenér Radim Rulík po oznámení nominace na Fortuna Hockey Games.
Všech pět hráčů se tedy musí ukázat, aby si řekli o místo na mistrovství?
„Všechno jsou to mladí hráči, někteří působili na farmách, někteří v NHL. Adam Klapka a Jaroslav Chmelař si vydobyli pozici v NHL, Michal Kunc a Matyáš Melovský hráli pravidelně na farmě. U všech není v tuhle chvíli taková pozice, co má třeba Filip Hronek. Je to pozice, kdy musí přesvědčit, že do týmu patří, a musí se dostat výkonem do čtyř formací.“
Filip Hronek se připojí k týmu už v Českých Budějovicích. Jaká je s ním domluva směrem k turnaji?
„Filip nechtěl dlouhé volno, potřebuje být v tréninku, takže bude od úterý s námi. Co se týče jeho vytížení do zápasu, budeme to teprve dávat dohromady. Ale myslím, že minimálně jedno utkání odehraje.“
Bodově výbornou sezonu v AHL měl Martin Frk (30+30). Nezapadá do vašich plánů?
„Omlouvám se, ale budu se vyjadřovat jenom k nominovaným hráčům. Hráčů, kteří nejsou nominovaní, je hodně. Nestačíme to tady probrat jméno po jménu. Omlouvám se, v tuhle chvíli ho v nominaci nemáme.“
Budete dál sledovat i play off AHL, kde jsou taky zajímaví hráči?
„Ano, sledujeme i AHL. Uvidíme. Hráče z AHL bychom potřebovali minimálně na dva turnaje, aby měli trošku prostor se adaptovat, aby měli prostor se sžít se systémem. Je tam jedna okolnost, která je opravdu vážná. To je ta, že jedeme na hřiště 30 na 60. Kdyby jeli na hřiště, na kterém celý rok hrají, byla by úplně jiná situace. Na takhle velkém hřišti je trošku jiný hokej. Uvidíme, jak se budou série vyvíjet. Jirka (Šlégr) to každopádně sleduje a každým dnem víme, jak se série vyvíjejí a jaké hráče tam máme. Uvidíme, jestli by z AHL doskočil nebo přijel ještě někdo, koho bychom zkoušeli. Ale je to malinko jiná pozice než u hráčů NHL.“
Vyvinula se nějak situace s Kevinem Klímou, který vypadl ze sestavy kvůli zranění? Naposledy jste říkal, že s ním dál počítáte.
„Počítali jsme s Kevinem Klímou, že na České hry bude v nominaci. Dostal týdenní volno, aby si to odpočinul, a dali jsme tomu šanci, aby se ukázalo, jestli je zranění vážnějšího charakteru. Bohužel se ukázalo, že je to zdravotní komplikace vážnějšího charakteru a nemůže už se do přípravy zařadit.“
Ve druhém utkání proti Rakousku scházel Jakub Flek. Počítáte s ním dál?
„Počítáme s ním a doufáme, že to nebude nic vážného. Je to podobné jako u Kevina, zhmoždění v podobném místě. S fyzioterapeutem jsme usoudili, že nebudeme zbytečně riskovat, pošetříme ho a dáme mu pár dní, aby se to zlepšilo. Podle jeho slov by měl být od úterka k dispozici.“
V olympijské sezoně odehrajete před mistrovstvím hned dva turnaje Euro Hockey Tour nedlouho po sobě. Je to výhoda?
„Když vezmeme soupeře, kteří nás teď čekají, na mistrovství Finové, Švédové a Švýcaři budou patřit k favoritům. Z jednoho prostého důvodu. Mají ohromný počet hráčů na výběr. Jak v NHL, tak v Evropě. Mají větší základnu, když někteří odmítnou, mají kam sáhnout. To není naše situace. Švýcaři zase na domácím mistrovství, to bude jako v Praze z našeho pohledu. Všichni, kteří byli zdraví, měli zájem jet. Úplně podobná situace bude u švýcarského týmu. Přestože změnili trenéra, hráči budou mít velký zájem reprezentovat. Předpokládám, že tyhle tři výběry nás velmi prověří v těchhle dvou turnajích. Budou patřit k těm, kteří budou myslet hodně vysoko. Jestli to je výhoda, nebo nevýhoda… Tak to neberu, je to tak dané. Musíme se k tomu postavit čelem a výborně se připravit na mistrovství světa, což je pro nás nejdůležitější.“
Nominace na Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicicích
Brankáři: Petr Kváča (Liberec), Josef Kořenář (Sparta), Jiří Patera (Abbotsford/AHL)
Obránci: Filip Král, Jan Ščotka, Libor Zábranský (všichni Brno), Tomáš Cibulka (České Budějovice), Tomáš Galvas (Liberec), Martin Jandus (Kladno), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav), Michal Kempný (Brynäs/Švéd.), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.), Filip Hronek (Vancouver/NHL),
Útočníci: Ondřej Beránek, Jiří Černoch (oba Karlovy Vary), Dominik Kubalík, Daniel Voženílek (oba Zug/Švýc.), Matyáš Filip (Plzeň), Jakub Flek (Brno), Marcel Marcel (Kladno), Radovan Pavlík (Hradec Králové), Michael Špaček (Sparta), Matyáš Kantner (Kärpät Oulu/Fin.), David Tomášek (Färjestad/Švéd.), Adam Klapka (Calgary/NHL), Jaroslav Chmelař (New York Rangers/NHL), Matyáš Melovský (Utica/AHL), Michal Kunc (Tucson/AHL).