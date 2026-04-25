Litvínov - Jihlava 5:0. Museli jsme si to vyžrat, věděl Kaše. Nádrž Dukly byla prázdná
Litvínov nezhasne. Ani nespadne. „Nervy to byly velké, ale dostali jsme se do toho sami. Museli jsme si to vyžrat až do konce,“ sypal ze sebe po vítězství 5:0 v pátém utkání baráže proti Jihlavě útočník Ondřej Kaše. Radost a ovace byly veliké, hráči objeli oslavné kolečko, ale byla v tom i obrovská úleva. Skvěle rozehranou sérii dotáhli Chemici na druhý pokus. Na Hlinkově stadionu se bude hrát extraliga i nadále.
„Jsem strašně pyšný, co jsme dneska předvedli. Ukázkový výkon od prvního do posledního střídání. Ukázalo se, že když jako tým hrajeme společně, jsme dobří,“ pokračoval starší ze sourozenců Kašových, s osmi asistencemi nejproduktivnější hráč prolínací soutěže.
Celou sérii táhla Litvínov lajna, v níž nastupoval s bratrem Davidem Kašem a Nicolasem Hlavou. Tahle formace dělala největší rozdíl. „Bylo tam dvaadvacet hráčů. Šli jsme do toho všichni naplno. Každý má v týmu nějakou roli. Myslím, že až na jeden (čtvrtý) zápas se nám to podařilo výborně. Taky proto jsme vyhráli 4:1 na utkání,“ pokračoval Ondřej Kaše.
„Co jsme si řekli, jsme splnili. Jsem rád, že extraliga zůstává v Litvínově. Byli jsme nervózní, úplně jsme nevěděli, co od baráže očekávat. Věděli jsme, že když se dobře připravíme a budeme hrát, co máme, nakonec uspějeme. Nechci urazit kluky z Jihlavy. Hráli výborně, vyhráli první ligu, ale myslím, že ten rozdíl mezi extraligou a Maxa ligou je, což nejvíc rozhodlo. Důležitý byl první zápas, kdy byli rozehraní, my do toho skočili a bylo důležité, že jsme to urvali v prodloužení,“ vracel se Hlava.
Čachotský: Naše nádrž byla prázdná
V pátém duelu na Hlinkově stadionu udělali Chemici obrovský krok k záchraně hned na začátku první třetiny. Měli vynikající vstup do zápasu, během 16 sekund třetí minuty odskočili o dva góly. Dukla nechytila tempo zápasu. Před prvním zásahem sebral Ondřej Jurčík u mantinelu puk Ondřeji Dlapovi, před druhým nechala obrana před brankou osamoceného Davida Kašeho.
„Začátek se nám nepovedl, což udalo ráz utkání. Pak už bylo strašně těžké do toho naskočit. Bohužel naše nádrž už byla úplně prázdná. Nezbývaly síly, abychom s tím dokázali něco udělat nebo otočit,“ litoval jihlavský kapitán Tomáš Čachotský.
„Jebat baráž!“ začala už po první třetině před halou skandovat skupina „unavených“ fanoušků v jihlavských dresech.
V tu chvíli už hosté prohrávali o tři délky, třetí trefu přidal Litvínov v pětiminutové přesilovce. Už za stavu 4:0 šla Verva dvě a půl minuty před koncem prostřední části do čtyř za zdržování hry. Jihlavský trenér Viktor Ujčík se nebál odvolal brankáře a Dukla hrála v šesti proti čtyřem.
„Víme, že stačí jeden gól a než se rozkoukáte, může padnout druhý. Ještě pořád jsem věřil, že i gól na 4:1 nás může nějakým způsobem nakopnout. Ale ten pokus dopadl asi stejně jako celý zápas,“ vysvětloval jihlavský kouč.
Jihlava nevyhrála vhazování v útočném pásmu, Adam Polášek měl v rohu dost času, aby zpracoval puk, zvedl hlavu a vyhodil kotouč ven. Ten doplachtil až do protější brány a odbila pátá. „Chtěli jsme hrát až do konce, dát aspoň gól. Přijeli nám fanoušci takovou dálku. Ale nepovedlo se. Síly scházely,“ uvedl Čachotský.
„Jsme rádi, že jsme uhráli jeden zápas. Věděli jsme, že nejdůležitější zápas bude ten první, jestli se chceme dostat do hlav Litvínovským, musíme ho zvládnout. Bohužel jsme padli v prodloužení a od té doby soupeř sérii kontroloval,“ hodnotil Ujčík.
„Byla to těžká série,“ uvedl jeho protějšek Jakub Petr. „Už z toho pohledu, v jaké hokejové baště se nacházíme. Jsme rádi, že jsme to zvládli a souhlasím, že jeden z klíčových momentů byl úvodní zápas, kdy jsme vyrovnali sedm minut před koncem a zvládli prodloužení. Jihlavu jsme přehrávali i díky jejich únavě a další klíčový moment bylo utkání číslo tři, kdy jsme přežili tři přesilovky a soupeře a zápas urvali. Klobouk dolů před Jihlavou. Je otázka času, kdy bude součástí extraligové elity,“ dodal.