Litvínov - Jihlava 5:0. Verva zůstává v extralize, o výhře rozhodla v první třetině
Hokejisté Litvínova budou hrát i v příští sezoně extraligu. Setrvání mezi elitou si Severočeši definitivně zajistili výhrou v pátém utkání baráže, ve kterém dnes na domácím ledě deklasovali Jihlavu 5:0. Dali tím zapomenout na předchozí porážku z arény nejlepšího prvoligového celku a v sérii zvítězili 4:1 na zápasy.
Litvínov, který působí v domácí nejvyšší soutěži nepřetržitě od postupu v roce 1959, vykročil za rozhodujícím bodem hned v úvodu zápasu. V čase 2:37 vedl po gólech Ondřeje Jurčíka a Davida Kašeho 2:0, po 14 minutách měl zásluhou trefy kapitána Matúše Sukeľa na své straně už tříbrankový náskok. Další branky pak přidali Michal Gut a Adam Polášek.
Čisté konto udržel před 5944 diváky ve vyprodaném hledišti brankář Pavel Čajan. Sukeľ si vedle gólu připsal také asistenci, s bilancí dvou nahrávek měl dva body na kontě i Ondřej Kaše.
