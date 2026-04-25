Litvínov - Jihlava 5:0. Verva zůstává v extralize, o výhře rozhodla v první třetině

Litvínov se zachránil v extralize
Litvínovská radost po gólu
David Kaše přihrává přes jihlavského Ondřeje Dlapu
Ondřej Jurčík dotlačil puk za Berana
David Kaše slaví gól se střídačkou
David Kaše slaví gól
Hokejisté Litvínova budou hrát i v příští sezoně extraligu. Setrvání mezi elitou si Severočeši definitivně zajistili výhrou v pátém utkání baráže, ve kterém dnes na domácím ledě deklasovali Jihlavu 5:0. Dali tím zapomenout na předchozí porážku z arény nejlepšího prvoligového celku a v sérii zvítězili 4:1 na zápasy.

Litvínov, který působí v domácí nejvyšší soutěži nepřetržitě od postupu v roce 1959, vykročil za rozhodujícím bodem hned v úvodu zápasu. V čase 2:37 vedl po gólech Ondřeje Jurčíka a Davida Kašeho 2:0, po 14 minutách měl zásluhou trefy kapitána Matúše Sukeľa na své straně už tříbrankový náskok. Další branky pak přidali Michal Gut a Adam Polášek.

Čisté konto udržel před 5944 diváky ve vyprodaném hledišti brankář Pavel Čajan. Sukeľ si vedle gólu připsal také asistenci, s bilancí dvou nahrávek měl dva body na kontě i Ondřej Kaše.

Stav série: 4:1
