ONLINE: Litvínov - Jihlava 5:0. Dukla zkusila powerplay při přesilovce, hned inkasovala
Hokejisté Litvínova mají druhou možnost ukončit baráž o extraligu a zajistit si účast mezi elitou i pro příští sezonu. První šanci nevyužili ve středu, kdy Jihlava doma zvítězila 4:2 a snížila stav série na 1:3. Teď se Dukla pokusí uspět i na Zimním stadionu Ivana Hlinky, aby mohla i nadále žít sen o návratu do nejvyšší soutěže, kterou hrála naposledy v sezoně 2017/18. Podaří se jí to? Sledujte ONLINE přenos utkání na iSportu.