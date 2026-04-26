Kaše o záchraně: Větší pecka by bylo play off. Co řekl k přestupovým spekulacím?
V Litvínově se všem ulevilo. Krušnohorská bašta zůstane v elitní společnosti i nadále. „Nikdo neměl v hlavě, že bychom soutěž opustili,“ prohlásil Ondřej Kaše, který byl klíčovou postavou baráže, v níž Verva porazila Jihlavu 4:1 na zápasy. Nahrál na sedm gólů a byl nejproduktivnějším hráčem prolínací soutěže.
Záchranářské práce vedl s bratrem Davidem, který přispěl čtyřmi góly. Netrefil se pouze v prohraném čtvrtém utkání. „Bylo tam dvaadvacet hráčů, šli jsme do toho všichni naplno,“ namítl Ondřej Kaše. „Myslím, že se nám to až na jeden zápas podařilo výborně.“ V pátém duelu Litvínov odskočil hned na začátku a došel si pro vítězství 5:0. Stále tedy platí, že nikdy nesestoupil z nejvyšší soutěže. „Větší pecka by byla, kdybychom hráli play off,“ dodala opora Chezy.
Jak se vám ulevilo?
„Nervy jsme měli velké, ale dostali jsme se do toho sami a museli si to vyžrat do konce. Jsem strašně pyšný, co jsme v pátém zápase předvedli, protože od nás to byl ukázkový výkon od prvního do posledního střídání. Ukázalo se, že když hrajeme jako tým společně, jsme dobří.
Celou sérii se mluvilo o tom, že vy, bratr David a Nicolas Hlava jste rozdílová formace, která rozhoduje. Jak jste to cítil vy?
„Úplně nevím. Bylo tam dvaadvacet hráčů, šli jsme do toho všichni naplno. Každý má v týmu nějakou roli. Myslím, že se nám to až na jeden zápas podařilo výborně. I proto jsme vyhráli 4:1.“
Překvapila vás něčím Jihlava?
„Popravdě ani moc ne. Takže nevím.“
Hodně důležitý byl první zápas, který jste vyhráli v prodloužení. Kdyby vyhrála Dukla, mohli jste znejistět. Souhlasíte?
„První zápas, hlavně první třetina, byly strašně těžké. Dva měsíce jsme nehráli. Jsem přesvědčený, míč byl hodně na druhé straně. Naštěstí jsme to ukopali my, pak už to bylo celkem dobré.“
Vlastně až na první třetinu čtvrtého zápasu jste pak sérii zvládli.
„Tam jsme si to hodně zkomplikovali. Ale tu chybu za jednu třetinu jsme v pátém zápase doma odčinili za všechny tři. Je mi líto i litvínovských fanoušků, kteří byli na čtvrtém zápase v Jihlavě. Tímhle jsme se jim odvděčili.“
Obránce Michal Moravčík přiznal, že byl nervóznější než na mistrovství světa. Co vnitřně cloumalo s vámi?
„Nervózní jsem byl určitě hodně. Baráž je úplně jiná soutěž. Ten zápase se nedá srovnat, jestli je jako mistrovství, olympiáda nebo play off. Je fakt úplně odlišný, že vlastně musíš, že není cesty zpátky. Určitě je to jiné. Hodně jiné.“
Vždycky je super, když se o něco hraje
Na druhou stranu se zdálo, že jste si zápasy i užívali. Asi máte rádi, když se hraje o hodně a nejde o žádný pouťák.
„Zápas pouťák jsem dlouho neslyšel. (směje se) Ale určitě. Přáteláky nejsou moje nejoblíbenější disciplína. Ale je vždycky super, když se o něco hraje. Když hrajete karty, o něco se vsadí, s kamarádem o nějakou blbost, pokaždé to má náboj, je to pecka. Ale o moc větší pecka by byla, kdybychom hráli play off.“
Fanoušci by byli zklamaní, kdyby Litvínov poprvé sestoupil z nejvyšší soutěže. Připustil jste někdy, co vám hrozí?
„Myšlenky, že bychom opustili extraligu, jsem neměl. Tým, který by šel do baráže nastavený tak, že by měl spadnout, by s největší pravděpodobností taky spadl. Fanoušci nás hnali výborně. Všichni jsme šli za svým cílem a nikdo neměl v hlavě, že spadneme. Ani fanoušci. Nebylo to na nich znát. Z tribun vůbec.“
Bratr střílel góly, vy jste nahrával. I v tomhle směru jste spokojení?
„Brácha super, zahrál úžasnou baráž. Individuální věci, co tam měl, ukázal, že je velký hráč. Že letos ho bohužel brzdilo zranění, nebo nás oba. Ale když je brácha v pohodě a fit, dokáže velké věci.“
Zažil jste takhle složitou sezonu? Nejdřív se bojovalo v zákulisí, jak zachránit hokej v Litvínově, pak jste se zachraňovali extraligu na ledě.
„Zažil. Dokonce jsem jednou spadl. V Chomutově, ale jako teenager. Bylo mi osmnáct let, člověk to vidí odlišnýma očima. Myslel jsem si, že jsem na baráž trošku připravený, protože jsem to dvakrát hrál. Ale jak jsem řekl, je to úplně něco jiného. Sezona byla od začátku špatná. Naštěstí ne až do konce.“
Prodloužíte si ji na mistrovství světa?
„Ještě uvidíme. Budu s Radimem (Rulíkem) mluvit. Jestli tedy se mnou vůbec bude mluvit. Myslím si, že jo. Teď jsem to řekl trošku blbě… (směje se)“
S bratrem máte v Litvínově platné smlouvy. Nicméně šířily se zvěsti o zájmu jiných extraligových týmů, třeba Kladna nebo Pardubic.
„O tom se mluví celé tři roky. Podepsáno máme v Litvínově.“