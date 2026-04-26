Sedlák odmítl bitku, rukavice neshodil: Nejsem blázen! Chvíli poté rozhodnul
Finále je jeho. Pardubický lídr Lukáš Sedlák znovu rozhoduje v klíčových momentech pro Dynamo. V závěrečné sérii extraligového play off už v součtu nasbíral za 19 zápasů 23 bodů (11+12), sbírku rozšířil gólem v 59. minutě pátého klání s Třincem. Chvíli předtím ho hostující Patrik Hrehorčák vyzval na pěstní souboj, ale kučeravý hokejista odmítl. „Nepůjde se prát s klukem ze třetí nebo čtvrté lajny,“ pověděl k tomu pardubický trenér Filip Pešán. Sedlák se nad situací pobavil.
V jedné z četných strkanic po odpískání se ve třetí třetině Hrehorčák a Sedlák pustili do živé rozpravy. Ocelář se snažil, aby konverzace vyústila v box, na led shodil rukavice. Jenže Sedlák se jen ušklíbl, výzvu neopětoval. Zklamaný slovenský protějšek rozhazoval rukama.
„Bylo lehké ho odmítnout,“ popisoval kapitán Dynama po zápase. „Nejsem blázen, abych se čtyři minuty před koncem s někým pral. Chci být na ledě. Řekl jsem mu, ať to shodí, on to udělal. Jinak klasický souboj.“
Kdyby se Hrehorčákovi podařilo soupeře přesvědčit, pošle ho na pět minut na trestnou lavici. Pardubicím by tak Sedlák scházel v závěru partie, kterou nakonec gólem rozhodl. Před brankovištěm Ondřeje Kacetla si v čase 58:44 našel odražený kotouč a poslal ho nad beton a pod horní tyčku.
Jednalo se o jedenáctou trefu tahouna Východočechů ve vrcholné fázi play off. Proti Třinci se dosud prosadil v každém utkání dvakrát, trenérský štáb Borise Žabky trápí s famózní bilancí 4+6. V úterý se bude snažit, aby svým příspěvkem rozhodl o titulu.
Jediná rvačka v sérii znamenala zranění
„Tentokrát se mě snažili chytře vyprovokovat, abych si šel sednout na trestnou, ale není mi dvacet, abych to udělal v takovém zápase. Aspoň doufám, že jsem natolik zkušený, abych to neudělal,“ pověděl Sedlák, proč se mu do rvačky nechtělo.
Finálová sada tak zatím zůstává u jediné bitky mezi pardubickým Patrikem Poulíčkem a Petrem Sikorou z Třince. Mimochodem, právě druhý zmíněný má od rvačky z druhého utkání zdravotní problémy, v posledním duelu vůbec nenastoupil.
Pardubice v neděli v domácím prostředí zvýšily tvrdost, zintenzivnily napadání. Některé hity byly vskutku výstavní, dostaly diváky do varu. S postupujícím časem při vyrovnaném výsledku přibývalo také strkanic, ale k vážnější rozmíšce nedošlo. Dynamu plán s ostrým dohráváním vycházel lépe, zpočátku protivníka nepouštělo do příležitostí.
„Je to maličko jiná série než ta předtím. Od důrazu jsme upustili, tentokrát jsme však hráli jako v prvních zápasech, což nám dodalo šťávu. Pomohlo to,“ liboval si Sedlák, jak jeho spoluhráči k veledůležité misi přistoupili.
To třinecký Andrej Nestrašil si posunu v dohrávání tolik nevšiml. „Já jsem měl možná opačný pocit, předešlý zápas byl víc fyzický. Ale nahrává tomu, že hřiště v Pardubicích je větší a hráči se do kontaktu tolik nedostanou, jako třeba u nás,“ argumentoval jediný střelec Ocelářů.