Nestrašil: Na gól se radši dívat nebudu. Facka v závěru? Je jedno, jak prohrajete
Byl na konci skvostné kombinace, která Třinci přinesla srovnání na 1:1. Jenže k vítězství branka Andreje Nestrašila (35) nevedla. Oceláři věděli, že na východě Čech nepředvedli optimální ofenzivní představení, padli 1:2, a navíc se na nich může projevit závěrečná facka od Lukáše Sedláka. „Myslíte? Ve finále je jedno, jak prohrajete. Hlavy musíme mít nahoře, chceme se vrátit do Pardubic, to je jasný,“ zavelel střelec.
Co říct ke třetí porážce ve finále?
„Špatně jsme začali i skončili. Vrátili jsme se do zápasu, ale nechali jsme si bohužel dát gól minutu před koncem, což není ideální. Káca (Ondřej Kacetl) nás držel v zápase, díky němu to bylo dlouho jen 0:1.“
Jak těžké bylo zůstávat v utkání, když jste se zpočátku ofenzivně vůbec neprosazovali?
„Doufali jsme, že nám něco spadne, dostaneme se do zápasu. Bránili jsme ve třetí třetině ještě čtyři minuty oslabení, po něm už jsme věřili, že to zvládneme. Ale bohužel jsme inkasovali z předbrankového prostoru.“
U situace jste byl. Bránil jste Miguëla Tourignyho podle představ?
„Jel jsem s ním do rohu, pak zpátky nahoru. Hokejku jsem měl proti puku, nepustil jsem ho do nebezpečné střely. Ale možná jsem tam mohl být líp. Co se stalo před brankou, na to se možná ani dívat nebudu. Za chvíli zase hrajeme.“
Poznamená vás ztráta výsledku v závěru?
„Co myslíte? Jasný, příjemné to není, ale ve finále je jedno, jak prohrajete. Ztrácíme 2:3 v sérii, jedeme domů, hlavy musíme mít nahoře. Chceme vrátit sérii do Pardubic, to je snad všem jasný.“
Co vás v utkání tolik brzdilo? Právě oslabení?
„Zase se nemůžeme vymlouvat, že jsme 40 minut nehráli dobře kvůli čtyřminutovému oslabení. To samozřejmě ne. Ovlivnilo nás, ale jsme dost zkušení borci na to, abychom pak zapnuli, hráli o něco lépe, než co jsme předváděli.“