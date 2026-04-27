Opět se řeší baráž. Úprava Maxa ligy? Neřešitelné. Chceme přímý sestup, říká Hadamczik
Už jde o každoroční tradici. Tak, jako se opakují Vánoce, Velikonoce nebo narozeniny, se vždy na jaře vrací téma hokejové baráže. Jak dokázaly předchozí sezony, současný systém, v němž vítěz Maxa ligy bojuje s posledním klubem extraligy, dává významnou výhodu odpočatému celku z vyšší soutěže. „Nádrž už byla prázdná, síly scházely,“ posteskl si po porážce 1:4 na zápasy kapitán Jihlavy Tomáš Čachotský. A diskuse o prostupnosti mezi soutěžemi se znovu rozjela naplno.
Nepříjemnou výzvu zvládli, výsledek 5:0 v pátém utkání definitivně stvrdil setrvání Litvínova v extralize. Jihlava po náročném play off Maxa ligy srdnatě bojovala, urvala čtvrtý zápas barážové série, ale na postup po triumfu v nižší lize nedosáhla. Bilance týmů v prolínací soutěži za poslední čtyři sezony? Šestnáct výher pro kluby extraligy, jediný triumf pro šampiona první ligy. Často mezi fanoušky zaslechnete argument, že je elitní společnost prakticky uzavřená.
„Je to nespravedlivé, ale bojujeme s kluky a budeme bojovat až do poslední minuty,“ řekl k formátu baráže útočník Lukáš Lhoták už po prvním utkání. Jen chvíli před jeho rozhovorem ještě zazníval z jihlavského kotle pokřik „zkur*ená baráž“. Stejná slova se táhla jako červená nit celou sérií, později k nim přibylo heslo „APK mafia“. „Mají pravdu,“ reagoval jihlavský Harkabus, když dostal od novinářů dotaz, co na pokřiky fanoušků říká.
Stručná odpověď útočníka Dukly rozhýbala další dění. „Já bych vám tady řekl spoustu slov k baráži, ale před čtvrtým zápasem nám přišel do kabiny od pana Loukoty dopis, že se k tomu nesmíme vyjadřovat. Nechci, aby za mne Dukla platila pokutu, tak se k tomu vyjadřovat nebudu,“ vypálil Čachotský po skončení baráže.
Asociace profesionálních klubů vzápětí označila tvrzení jihlavského kapitána za nepravdivé. Zákaz vyjadřování byl podle ředitele extraligy nesprávnou interpretací odeslaného e-mailu.
„Důrazně