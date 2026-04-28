Reichel o své budoucnosti i baráži: Je psychicky šílená. Všechno další se váže na extraligu
Po sobotním vítězství 5:0 vyšel na chvilku z kabiny se skleničkou v ruce. Usmíval se, možná byl dojatý. „Jsem rád, že je to za námi,“ řekl s krátkým odstupem Robert Reichel. Mluvil věcně, bez patosu. Druhý den už sledoval finálový zápas německé DEL, v němž proti Eisbären Berlín bojuje za Mannheim syn Kristian. Ale Litvínov je jeho srdcovka. Pomohl mu udržet se mezi elitou v extralize a v konečném důsledku zachránit ještě mnohem víc.
Nadšení fanoušci vyvolávali jména největších lídrů mužstva. Skandovali i jeho přezdívku: „Alby! Alby!“ Reichel se vrátil koncem ledna jako šéf realizačního týmu. Na prolínací soutěž sestoupil na střídačku. Litvínov patří do elitní společnosti nepřetržitě 67 let a bude k ní patřit i nadále. I když záchrana není zisk titulu. „Tady není co oslavovat, ale kdybychom spadli, hokej na nejvyšší úrovni by tady asi nebyl,“ přiznal Reichel.
Co se ve vás po čtvrté výhře rozhostilo? Radost, nebo spíš úleva?
„Jsem rád, že je všechno za námi. Tady není co oslavovat. Celá sezona byla špatná, k týmu jsme přišli během ní s Petrim (Jakub Petružálek). Jakmile bylo dané, že se převede vlastnictví klubu, šlo o to zachránit extraligu, což jsme splnili. Věřím, že další ročník bude jiný. Čeká nás hodně práce.“
Klíčový byl už první zápas, který jste nakonec otočili a rozhodli prodloužení. V případě porážky se mohla série zdramatizovat.
„Ten zápas byl dost důležitý. Na baráž jsme trénovali 44 dní. Všichni tvrdí, jak je pro extraligový tým jednoduchá. Měli jsme sice dva přáteláky, ale vždycky jsme ještě soupeři půjčili nějaké hráče. Pardubicím B asi šest a Chomutovu dvě lajny. To je, jako kdybyste si to mezi sebou dali na dvě brány. Prostě přátelák, který nemá nic společného se zápasem, kdy jde o všechno. Takže vlastně jen trénujete, snažíte se do kluků dostat intenzitu, aby byli připravení. Věděli jsme, jak na tom jsou. Museli jsme udělat a změnit hodně věcí. Všechno bylo směrované na baráž. Myslím, že díky tomu jsme uspěli.“
V play off chcete co nejdál, pokud vypadnete, je to zklamání. Jenže v prolínací soutěži si tým v případě porážky koleduje o průšvih. Jde o největší nápor na psychiku?
„Psychicky je to šílený! Z hlediska trenéra i hráče. Tým, který jde z Maxa ligy, je na tom po téhle stránce daleko líp. Musíte to uhrát. Pokud se to povede, super. Pokud ne, padáte dolů. A kdybychom spadli, hokej na nejvyšší úrovni by v Litvínově asi nebyl. Všechno se váže na nejvyšší soutěž. Sponzoři, kteří tu jsou, i noví, co přijdou.“
Kluci to doma chtěli ukončit
Uvolnili se hráči po prvním vítězství, začali předvádět, na co mají?
„My jsme prostě na začátku nebyli rozehraní. Nic víc v tom nebylo. Oni přišli, měli za sebou nějaké zápasy, my nic. Naše první dvě lajny se hledaly, od třetí třetiny to bylo lepší, v prodloužení dobré. Až ve třetí třetině jsme teprve začali hrát.“
Taky jste se během baráže snad poprvé sešli kompletní. Předtím různě vypadávali bratři Kašovi a další.
„Nevím, s týmem jsem nebyl celou sezonu. Přišel jsem k němu, když měl třináct bodů ztráty.“
Jihlavě jste odskočili 3:0 na zápasy, ale čtvrtý duel u nich jste prohráli. Co se stalo?
„Po třetím zápase, který jsme jednoznačně vyhráli, jsme kluky připravovali, abychom sérii ukončili. Jenže se nám nepovedla první třetina. Přišla dvě rychlá vyloučení, zbytečný gól čtyři sekundy do konce první třetiny. Pak jsme to honili. Snížili jsme, nevyužili šanci do prázdné brány. Měli jsme dva dny, abychom se připravili a doma to zvládli.“
Nebylo nakonec lepší a hezčí zakončit sérii doma?
„Lepší… (usměje se) Když se vyhraje, je to dobré. Ale kdyby se prohrálo, jdeme do šestého zápasu, jedeme ven, jsme pod tlakem. Určitě by bylo lepší zvládnout to venku. První třetina nám však z nějakého důvodu nesedla.“
Zato doma sedla náramně. Dva rychlé góly hned na začátku, třetí v přesilovce.
„Od rána bylo vidět, že kluci jsou nastavení, připravení a chtějí to ukončit. Nepřáli si, aby se hrálo ještě dál, což bylo znát na celém týmu. Musíte si věřit, nesmíte pochybovat. Mužstvo mělo výborné lídry. Oba Kašičky, Sukel'a, Polyho (Polášek), Moravčíka, zachytal Čajan. Když táhnou lídři, zbytek táhne taky. Tak by to mělo být.“
Jak jste si rozhodili pravomoci v trenérském štábu? Hlavním trenérem zůstal Jakub Petr, ale střídačce jste šéfoval vy.
„Já řídil vlastně celou kabinu, tréninky, střídačku. Kuba Petr točil útočníky, Petri obránce. Tak nějak jsme si to rozdělili. Když s někým pracuju, jsem zvyklý, aby se zapojili všichni.“
Posily? Máme to pokryté
Co se v Litvínově bude dít dál?
„Přijdou některé změny. Odchází Hlava, hráčů bude víc. Ale osmdesát procent mužstva se podařilo zachovat a určitě tým ještě doplníme o nové hráče.“
Přijde David Kämpf? Proslýchalo se rovněž o odchodu Matúše Sukel'a do Liberce.
„Sukel' do Liberce je nesmysl! Vůbec o tom neuvažujeme. Chceme, aby tihle hráči podepisovali víceleté smlouvy. Všechno se odvíjí od toho, až se klub přepíše na nové majitele.“
Máte finance pokryté dostatečně, abyste si mohli dovolit posily?
„Ano, máme to pokryté. Nebo měli bychom to mít.“
Taky se změnila situace u dvacítky. Zdeněk Moták, který ji měl vést, byl jmenován trenérem reprezentace. Měl jste pokračovat, jak to s vámi bude?
„Tohle nechávám otevřené. Může se stát obojí. Se Zdeňkem už jsme byli domluvení, bavili se o různých záležitostech. Teď se věci změnily. Nevím, kdo dvacítku povede. První akce proběhne v červenci. Během května, června by se měla situace vyjasnit. Buď se dohodneme, že zůstanu, nebo přijdou úplně noví trenéři. Momentálně nevím, jak to bude.“
Chcete pokračovat v Litvínově?
„Všechno se dozvíte, až se klub přepíše. Do té doby se nebudu vyjadřovat. Jednáme se všemi hráči. Já, Jirka Šlégr, Robert Kysela. Všechny máme pod smlouvami. Ale potřebujeme to dotáhnout.“
Zájem byste měl, když jste předešli nejhoršímu? Jít dál a zase Litvínov zvednout.
„Uvidíme. Teď vám ještě nic neřeknu.“