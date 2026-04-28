Co musí Pardubice udělat, aby vyhrály titul? Rady Třinci, jak oslavám Dynama zabránit
Čekají čtrnáctým rokem a v úterý mohou přestat. Pardubičtí hokejisté potřebují proměnit jeden pokus ze dvou, aby dosáhly na kýžený Masarykův pohár. Jenže proti sobě mají obávanou třineckou bestii, kterou můžete mlátit góly, pěstmi a přece pořád dýchá. U Ocelářů především platí, že dokud tenhle drak není vejpůl, není s ním amen. Web iSport nabízí nutné předpoklady k tomu, jak opakovaně zlatý tým udusit. A pak taky návod, jak Dynamu zatrhnout možné oslavy.
Co musí udělat Třinec
Spoléhat na Kacetla
Znovu vytáhl fantastické představení. Jen díky rodákovi ze Znojma se Třinec dlouho držel v páté finálové bitvě. A vsaďte si, že salva střel ho zasype i v úterý. Aby měli Oceláři šanci na obrat, nesmí zaváhat jejich maskovaný hrdina, který vzhledem k průběhu sezony vyplaval možná až nečekaně. Na to teď v Třinci nehledí. V koncové sérii play off si Kacetl drží úspěšnost 91,1 %, ale v předchozích dvou kláních pokaždé chytil třicet ran a předvedl skvostné zásahy do sestřihů.
Zastavit dynamické duo
Lukáš Sedlák si z finále udělal pravidelnou dvoubodovou sbírku. Když se k němu přidá Roman Červenka, jsou k neudržení. Jestli mají Třinečtí uspět, potřebují tuto letku eliminovat. Mimo dva elitní bombarďáky totiž Pardubice zas tak výraznou a ničivou silou nedisponují. Co bude kouč Boris Žabka po svěřencích žádat? Trpělivost při bránění, důraz na hraně pravidel, přísné dodržování poziční hry. Pak je možné, že největší pardubické nebezpečí aspoň na chvíli uspí.
Vyhnout se trestné lavici
Souvisí to s předchozím bodem, protože nejzajímavější šance si prvotřídní střelci soupeře vypracují v situacích, kdy mají početní výhodu. Třinec napáchal ve finále už 26 vyloučení. Více ukázněný byl v domácím prostředí, kde vyrobil sedm faulů, nicméně pokud Oceláři sérii vrátí na východ Čech, musí být v rámci Game 7 maximálně obezřetní. Jenže čelit tlaku Dynama bez pomoci háčků a podrážení není vůbec snadné. Trefit se do správného mixu důrazu a disciplíny? Stěžejní.
Využít současnou pozici
Vědí, jak dlouhé je čekání pardubického majitele Petra Dědka na titul. V zádech mají předloňský zvrat finále s Východočechy ze současného stavu 2:3 na zápasy a nespočet vítězných sedmých bitev. V této pozici se Slezané aktuálně nacházejí. A vzhledem k tomu, že od roku 2019 sesbírali pět titulů, pořád mohou finálovou účast považovat za výrazný úspěch. Porážka by na odkazu dynastie pranic nezměnila. Dynamo stejné vyhlídky nemá. Psychologická výhoda pro Třinec.
Vrátit se k aktivitě
Ve třetím prodlužovaném utkání série vypálili Oceláři na Romana Willa 53 střel. V pátém duelu pak předvedli opačný extrém s pouhými čtrnácti pokusy. Třinec se tak znovu potřebuje rychle rozpomenout na způsob, kdy soupeři vnucuje vlastní ofenzivní manévry. V play off mu náramně fungoval proti všem protivníkům. Když už nemohou hráči zpod Javorového Sedláka s Červenkou ubránit, musí je zkusit aspoň přestřílet. Opačný přístup totiž nezafungoval.
Co musí udělat Pardubice
Zapomenout, že existuje Game 7
Upínat se k tomu, že ve čtvrtek je k dispozici další šance, je cesta rovnou do pekel. Ano, Dynamo si v semifinále proti Spartě ověřilo, že dokáže přeprat hokejové fátum, ale na to se nemůže spoléhat. Jestliže někdo umí projít uchem jehly tam i zpět, pak je to třinecká výprava. Zrovna proti Dynamu se sedmý zápas odehrává v jejím obýváku, ovladač drží Oceláři. V případě čtvrtečního rozuzlení by ožily vzpomínky na dva předchozí pardubické krachy ve finále (2024) a semifinále (2023) play off.
Zopakovat začátek páté bitvy
Dynamo v neděli vyšvihlo nejlepší třetinu play off. Po dvou zčásti zbytečně odevzdaných utkáních pod Javorovým se perfektně připravilo na start pátého duelu. Takhle ostří, zdravě agresivní Pešánovci ještě nebyli. Mělo to z jejich pohledu jedinou vadu, zato zásadní. Jeden vstřelený gól. Tady domácí potřebovali utéci aspoň na 2:0, pak by si s předchozí trpkou zkušeností z venku (bitva č. 3) dokázali poradit s hájením náskoku. Ve Slezsku musí Východočeši začít stejně, na nic nečekat.
Nespoléhat věčně na Červenku
Není to správné a už ani vtipné. Doufat, že to vepředu Roman Červenka s pomocí Lukáše Sedláka vždycky nějak zařídí, není hodné potenciálních šampionů. Na kapitánovi reprezentace jste viděli, že je taky jenom člověk. Co obvykle trefí poslepu, nedoručil v prodloužení v Třinci, ani poté v neděli. Pro Červenku jasné gólové pozice skončily Kacetlovým zásahem snů nebo trefou mimo červené tyče. Gól ze hry potřebujete minimálně od Martina Kauta, Vladimíra Sobotky i Jakuba Lauka.
Hrdý „Fýdžeš“ chce reprízu
Slavné představení Hrdý Budžes přineslo přes tisíc repríz, Dynamu bude bohatě stačit, pokud Hunter Fejes (Fýdžes) naváže na hrdý výkon z neděle. Jeho nástup do hry po dlouhé pauze povýšil dobrou čtvrtou formaci na vynikající. Trojice Vondráček, Poulíček, Fejes si perfektně plnila defenzivní úkoly, navíc byla vedle Sedlákova komanda druhou nejnebezpečnější vepředu. Příval nespoutané energie a drajvu významným způsobem pomohl k mečbolu. Repete!
Pomoci Willovi k prvnímu zlatu
Byl to Roman Will, jenž pomohl týmu k nejrychlejšímu přejetí brněnské Komety 4:0. Ten samý brankář se postaral o vykolejení Sparty, která v semifinále předvedla víc přesvědčivějších výkonů než postupující Dynamo. Ve čtvrtém duelu sada chyb v poli přinesla Willův rychlý odchod na střídačku. Zkušený brankář by si zasloužil, aby od parťáků v úterý dostal maximální podporu v podobě blokování těžkých střel i za cenu odvozu z ledu pryč. Kamkoli, v nadsázce řečeno.