Třinec - Pardubice 4:5p. ZLATÁ rána Červenky! Dynamo se dočkalo a po 14 letech slaví TITUL
Čtrnáctileté čekání na titul jim definitivně skončilo! Po dvou krutých finálových nezdarech v řadě se hvězdami nabité Pardubice konečně dočkaly, v éře majitele Petra Dědka vůbec poprvé. Letití fanoušci hokejistů Dynama si rázem vzpomněli na roky 2010 a 2012, kdy se do východočeského „Hockeytownu“ vezl pohár z Ostravy a Brna. Nyní bus s novopečenými mistry nabere směr Pernštýnské náměstí z Třince, zatímco tamní Oceláři koušou první finálovou porážku od roku 2018. V šestém špílu padli 4:5 v prodloužení, na zápasy pak 2:4. Zlatý gól trefil Roman Červenka.
Stejně jako před dvěma lety přijel pardubický soubor do nejvýchodnější části republiky pečlivě vybaven, s mistrovskými čepicemi a plnými bedny šampaňského. Tentokrát je mohl vytáhnout i po zápase, což mu předloni a loni zůstalo zapovězeno. Pardubický hokej se dostal na vrchol poprvé od roku 2012, kromě hrdiny Romana Červenky, Roberta Kousala, Tomáše Vondráčka a Daniela Rákose slaví celý tým svůj první extraligový vavřín.
Teď však jen o dalším památném a parádním sváru. Hostující kouč Filip Pešán překvapil už v prvním střídání, kdy v kontrastu se zápisem o utkání poslal na led Lukáše Sedláka spolu s Jiřím Smejkalem a Milošem Kelemenem. Kapitánův nerozlučný parťák Roman Červenka naopak naskočil s Vladimírem Sobotkou a Janem Mandátem. Přeskládané útoky pardubičtí trenéři točili nějaký čas, až do Sedlákova odchodu do šatny.
Úvod se ale Dynamu nevydařil, hosté inkasovali už ve 3. minutě po milimetrově přesné teči Petra Sikory. Nervózní pětiminutovku podrthl Sedlák, jenž zbytečným krosčekem seslal Hudáčka k ledu. Odplata přišla později, právě po ní odjel pardubický kapitán do kabiny, kde ledoval až do závěru periody.
Mezitím však Pardubice otáčely. Góly zámořských fachmanů Huntera Fejese a Miguëla Tourignyho přinesly do Werk Areny smutek. Před přestávkou vzplály emoce ještě několikrát. Třeba při Sobotkově úderu do Kocha nebo Kundrátkově souboji se Smejkalem. Třinecký obránce si pak vyslechl své od hostujícího kotle, s pardubickými fanoušky si cosi vysvětloval přes plexi.
Zkraje prostřední části výbušná atmosféra pominula, hráči se začali mnohem víc věnovat hokeji. Těžil z toho Třinec, který zásluhou Andreje Nestrašila srovnal. Jenže o minutu a půl později sudí Antonín Jeřábek s Lukášem Květoněm chybně vyloučili Davida Musila za domnělou vysokou hůl. Opakované záběry odkryly, že hostujícího Mandáta zasáhla hokejka Tomáše Dvořáka.
Z následné přesilovky se Dynamo trefilo, Roman Červenka svým čtyřiadvacátým kanadským bodem ve vyřazovací části dorovnal svá dosud nejlepší slávistická play off z let 2009 a 2010. Oceláři však zbraně nesložili, zanedlouho dorovnal čárky Tomáš Kundrátek.
V poslední minutě druhé části se Východočeši bránili ve třech. Nejprve šli za katr vinou špatného střídání, pak kvůli Čerešňákově sekání. Domácí si vytvořili tlak, Nestrašil pálil po Ludvigově brilantním zásahu rukavicí jen do tyče, načež Růžička nechal vyniknout Willa.
Ocelářům početní výhody nešly, což soupeř ztrestal v čase 42:58, kdy Jan Mandát zaskočil Ondřeje Kacetla zpoza brány. Bezmála deset minut drželo Dynamo vedení, které by mu přisoudilo titul, jenže osm minut před sirénou odrazil Oscar Flynn puk od tyče a Willa do kasy. Kotouč trefil ze vzduchu, navíc z podobné pozice jako Daniel Voženílek při památném semifinálovém dramatu se Spartou.
Další přesilovkovou možnost dostali domácí v 55. minutě po Červenkově krosčeku do zadáka Kocha. Pardubické však naštval zákrok, který situaci předcházel. Právě Kochův střet se Sedlákem mohl být potrestán rovněž.
Rozhodlo až prodloužení, které patřilo tomu nejpovolanějšímu a nejzkušenějšímu. Přečíslení dvou na jednoho vyřešil nejproduktivnější hráč základní části i play off. Čtyřicátník Červenka zkrátka vůbec nestárne. Kromě toho, že se už dávno zapsal do kronik českého hokeje, už navždy bude pozlacen i v těch pardubických.