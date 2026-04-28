Oslavy titulu ONLINE: Podle Sedláka bude tahounem Mandát, jak reagoval Dědek do televize?
Je hotovo! Pardubice se po 14 letech dočkaly mistrovského titulu. O vítězství 5:4 v prodloužení v šestém finálovém duelu na ledě Třince rozhodl fantom letošního play off Roman Červenka. Nastavený čas trval pouze 57 sekund. Na webu iSport sledujeme oslavy pardubického titulu ONLINE.
Zprávy ze dne 28. dubna 2026
Roman Červenka zrovna schytal sprchu šampaňským.
Čtrnáctileté čekání je u konce! Pardubice slaví Masarykův pohár!
Mistrovská euforie vrcholí. Kapitán Pardubic Lukáš Sedlák převzal Masarykův pohár. Nad hlavu ho zvedají i další klíčové osobnosti zlatého týmu.
Právě Jan Mandát by podle kapitána Lukáše Sedláka mohl být hlavním tahounem oslav. „Ale máme spoustu kluků, co za to umí vzít,“ smál se lídr týmu. „Jsme hrozně rádi, že jsme to konečně zvládli. Dvakrát jsme byli blízko a jsme šťastní, že jsme to konečně dotáhli do konce. To teď převládá,“ popsal pocity. Rozhodující zápas dohrával se zraněním. Během první třetiny po hitu od Libora Hudáčka odstoupil, pak se do hry vrátil a připravil trefu v prodloužení. „Úplně v pořádku to nebylo, kdyby to bylo normální utkání, asi bych zůstal v šatně. Ale chtěl jsem pomoct klukům, co nejvíc to jde. Tak jsem to zkusil,“ řekl Sedlák ke svému zdravotnímu stavu.
Loni po prohraném finále na ledě proléval slzy, letos si Jan Mandát užívá radost z triumfu. „Zezačátku slzy trošku vystříkly, jak padl gól. Pak jsem to zatlačil. Neuvědomuju si to. Jako bych čekal na challenge, že gól neplatí. Nedochází mi to. Vůbec,“ rozpovídal se ještě na ledové ploše. „Našel jsem si úplné dno kariéry a teď jsem na vrcholu,“ připomněl těžké chvíle po pozitivním dopingovém testu před více než pěti lety.
O pocity z triumfu se před kamerami podělil i hlavní trenér Dynama Filip Pešán: „Samozřejmě to je úžasný. Je to deset let, co jsem to vyhrál v overtimu v Praze. Uběhlo deset let a je to tady zase. Famózní. Bojovali jsme celou sezonu, organizace je zdravá a jsou tady rovní lidi. To je základ, aby organizace byla úspěšná.“
Komentář redaktora webu iSport Patrika Czepiece k pardubickému titulu: „Petr Dědek rozjel v extralize platový kolotoč, jaký nemá obdoby. Postaral se o to, aby do Česka mířila nejzvučnější jména. Zlanařil Romana Červenku ze Švýcarska, několik hráčů na hraně NHL. Na jeho popud musel reagovat Třinec, Sparta nebo Kometa. Teď majitel Dynama poprvé konkurenci překonal na ledě. Muž, který před šesti lety vytáhl východočeský klub z nejhlubšího dna, konečně slaví titul. Završení velkolepých plánů? Ne, spíš jejich začátek. Startuje sen o dynastii."
Medaili už má i majitel Dynama Petr Dědek. „Je naše, je naše, je naše. My jsme si ji zasloužili,“ zachytily televizní kamery jeho nadšení.
Pardubičtí hráči přebrali medaile. Za chvíli se k poháru dostane kapitán Lukáš Sedlák.
Z pardubického kotle se ozýval pokřik: Oceláři Třinec.
Třinečtí si přebírají stříbro a rovnou míří za soupeřem, aby mu sportovně gratulovali k titulu. I hráči Dynama předvedli hezké gesto, když tleskali protivníkovi.
V Třinci se bučí i na ředitele extraligy Martina Loukotu.
Martin Růžička, kapitán poraženého Třince, těžko hledal slova. „Měli jsme přesilovku pět na tři, kterou jsme neproměnili. Pak se to přelejvalo, vyrovnali jsme a věřili, že můžeme gól dát. Udělali jsme chybičku, ujeli dva na jednoho a dostali jsme góla,“ hledal důvody porážky. „Každý chce vyhrávat, i já chci vyhrávat. Teď je to trpký. Možná časem to doceníme. Ještě bych se chtěl vrátit k týmu, jsem na něj pyšný,“ dodal.
Na Lukáše Sedláka se bučí, zatímco přebírá 1000 piv pro tým od partnera soutěže.
„Nemám co říct. Prošel jsem si dlouhou cestou a dokázali jsme to. To je neuvěřitelný,“ hodnotil pro Oneplay brankář mistrů Roman Will. „Zasloužili jsme si to dlouhodobou prací. Třetí naše finále v řadě, věřili jsme. Víra, velký dík patří celému vedení, který každý rok dělalo tým lepším. Jsem vděčný, pyšný a…“ nedořekl viditelně dojatý hrdina.
Andrej Nestrašil tleská fanouškům, kteří nepřestali skandovat. Pardubický kotel křičí: Mistři! Fanoušci jsou do půl těla
