Předplatné

Oslavy titulu ONLINE: Podle Sedláka bude tahounem Mandát, jak reagoval Dědek do televize?

A je doma! Majitel Pardubic Petr Dědek slaví s titulem
Roman Červenka s pohárem
Lukáš Sedlák si potěžkává pohár
Lukáš Sedlák se raduje s pohárem
Euforie hráčů Pardubic s pohárem
Roman Will a vytoužený pohár
Majitel Pardubic Petr Dědek emotivně slaví titul
29
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (4)

Je hotovo! Pardubice se po 14 letech dočkaly mistrovského titulu. O vítězství 5:4 v prodloužení v šestém finálovém duelu na ledě Třince rozhodl fantom letošního play off Roman Červenka. Nastavený čas trval pouze 57 sekund. Na webu iSport sledujeme oslavy pardubického titulu ONLINE.

Online přenos - Oslavy titulu Pardubic
Všechny zprávyDůležité momenty
Dynamo Pardubice
Oceláři Třinec

Zprávy ze dne 28. dubna 2026

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz
28. dubna 2026 · 21:00

Roman Červenka zrovna schytal sprchu šampaňským.

Důležitý moment
28. dubna 2026 · 20:59

Čtrnáctileté čekání je u konce! Pardubice slaví Masarykův pohár!

Video placeholder
Důležitý moment
28. dubna 2026 · 20:54

Mistrovská euforie vrcholí. Kapitán Pardubic Lukáš Sedlák převzal Masarykův pohár. Nad hlavu ho zvedají i další klíčové osobnosti zlatého týmu.

28. dubna 2026 · 20:53

Právě Jan Mandát by podle kapitána Lukáše Sedláka mohl být hlavním tahounem oslav. „Ale máme spoustu kluků, co za to umí vzít,“ smál se lídr týmu. „Jsme hrozně rádi, že jsme to konečně zvládli. Dvakrát jsme byli blízko a jsme šťastní, že jsme to konečně dotáhli do konce. To teď převládá,“ popsal pocity. Rozhodující zápas dohrával se zraněním. Během první třetiny po hitu od Libora Hudáčka odstoupil, pak se do hry vrátil a připravil trefu v prodloužení. „Úplně v pořádku to nebylo, kdyby to bylo normální utkání, asi bych zůstal v šatně. Ale chtěl jsem pomoct klukům, co nejvíc to jde. Tak jsem to zkusil,“ řekl Sedlák ke svému zdravotnímu stavu.

28. dubna 2026 · 20:50

Připomeňte si osudy až do dneška posledních pardubických mistrů ze sezony 2011/12. Co dnes dělají? Někteří ještě aktivně hrají, další zůstali u hokeje v jiných rolích,najdete mezi nimi podnikatele se sádrokartonem, další si otevřel hospodu. Více čtěte ZDE>>>

28. dubna 2026 · 20:43

Loni po prohraném finále na ledě proléval slzy, letos si Jan Mandát užívá radost z triumfu. „Zezačátku slzy trošku vystříkly, jak padl gól. Pak jsem to zatlačil. Neuvědomuju si to. Jako bych čekal na challenge, že gól neplatí. Nedochází mi to. Vůbec,“ rozpovídal se ještě na ledové ploše. „Našel jsem si úplné dno kariéry a teď jsem na vrcholu,“ připomněl těžké chvíle po pozitivním dopingovém testu před více než pěti lety.

28. dubna 2026 · 20:42

O pocity z triumfu se před kamerami podělil i hlavní trenér Dynama Filip Pešán: „Samozřejmě to je úžasný. Je to deset let, co jsem to vyhrál v overtimu v Praze. Uběhlo deset let a je to tady zase. Famózní. Bojovali jsme celou sezonu, organizace je zdravá a jsou tady rovní lidi. To je základ, aby organizace byla úspěšná.“

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz
28. dubna 2026 · 20:37

Komentář redaktora webu iSport Patrika Czepiece k pardubickému titulu: „Petr Dědek rozjel v extralize platový kolotoč, jaký nemá obdoby. Postaral se o to, aby do Česka mířila nejzvučnější jména. Zlanařil Romana Červenku ze Švýcarska, několik hráčů na hraně NHL. Na jeho popud musel reagovat Třinec, Sparta nebo Kometa. Teď majitel Dynama poprvé konkurenci překonal na ledě. Muž, který před šesti lety vytáhl východočeský klub z nejhlubšího dna, konečně slaví titul. Završení velkolepých plánů? Ne, spíš jejich začátek. Startuje sen o dynastii.“ Celý komentář čtěte ZDE >>>

28. dubna 2026 · 20:26

Medaili už má i majitel Dynama Petr Dědek. „Je naše, je naše, je naše. My jsme si ji zasloužili,“ zachytily televizní kamery jeho nadšení.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz
28. dubna 2026 · 20:25

Pardubičtí hráči přebrali medaile. Za chvíli se k poháru dostane kapitán Lukáš Sedlák.

Daniel Fekets, redaktor iSport.cz
28. dubna 2026 · 20:19

Z pardubického kotle se ozýval pokřik: Oceláři Třinec.

28. dubna 2026 · 20:18
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz
28. dubna 2026 · 20:17

Třinečtí si přebírají stříbro a rovnou míří za soupeřem, aby mu sportovně gratulovali k titulu. I hráči Dynama předvedli hezké gesto, když tleskali protivníkovi.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz
28. dubna 2026 · 20:13

V Třinci se bučí i na ředitele extraligy Martina Loukotu.

28. dubna 2026 · 20:12

Martin Růžička, kapitán poraženého Třince, těžko hledal slova. „Měli jsme přesilovku pět na tři, kterou jsme neproměnili. Pak se to přelejvalo, vyrovnali jsme a věřili, že můžeme gól dát. Udělali jsme chybičku, ujeli dva na jednoho a dostali jsme góla,“ hledal důvody porážky. „Každý chce vyhrávat, i já chci vyhrávat. Teď je to trpký. Možná časem to doceníme. Ještě bych se chtěl vrátit k týmu, jsem na něj pyšný,“ dodal.

Důležitý moment
28. dubna 2026 · 20:10

Je hotovo! Pardubice se po 14 letech dočkaly mistrovského titulu. O vítězství 5:4 v prodloužení v šestém finálovém duelu na ledě Třince rozhodl fantom letošního play off Roman Červenka. Nastavený čas trval pouze 57 sekund.

Video placeholder
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz
28. dubna 2026 · 20:09

Na Lukáše Sedláka se bučí, zatímco přebírá 1000 piv pro tým od partnera soutěže.

28. dubna 2026 · 20:09

„Nemám co říct. Prošel jsem si dlouhou cestou a dokázali jsme to. To je neuvěřitelný,“ hodnotil pro Oneplay brankář mistrů Roman Will. „Zasloužili jsme si to dlouhodobou prací. Třetí naše finále v řadě, věřili jsme. Víra, velký dík patří celému vedení, který každý rok dělalo tým lepším. Jsem vděčný, pyšný a…“ nedořekl viditelně dojatý hrdina.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz
28. dubna 2026 · 20:08

Andrej Nestrašil tleská fanouškům, kteří nepřestali skandovat. Pardubický kotel křičí: Mistři! Fanoušci jsou do půl těla

28. dubna 2026 · 20:07

Vstoupit do diskuze (4)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů