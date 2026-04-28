Oslavy titulu ONLINE: První zastávka na benzince! Sedlák bral pět piv, v akci i cigarety
Je hotovo! Pardubice se po 14 letech dočkaly mistrovského titulu. O vítězství 5:4 v prodloužení v šestém finálovém duelu na ledě Třince rozhodl fantom letošního play off Roman Červenka. Nastavený čas trval pouze 57 sekund. Na webu iSport sledujeme oslavy pardubického titulu ONLINE.
Zprávy ze dne 28. dubna 2026
Téměř na den přesně před deseti lety šla jeho trenérská kariéra prudce nahoru. Po rekordní základní části s Libercem uloupil i Masarykův pohár, vůbec první v historii organizace. Další obří úspěch zaznamenal Filip Pešán s hokejisty Pardubic, které dostal na vrchol hned ve své první sezoně. „Není to jen moje práce, je to i práce fantastických kolegů. Vytvořili jsme vynikající kolektiv,“ radoval se osmačtyřicetiletý kouč. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
První zastávka na benzince přišla jen pár minut po odjezdu z Třince. Hráči si nabrali plechovky piva i cigarety.
Po šesti sezonách je v cílové stanici. Tam, kde viděl Dynamo od svého nástupu ke klubu. V době, kdy Pardubicím nikdo nevěřil, přišel Petr Dědek (52) a jako majitel organizaci zachránil. „Byli jsme v klinické smrti, na kapačkách,“ odpovídal u šatny se zlatou medailí na krku na otázku webu iSport, jak se mu doba temna promítla v nejhezčí chvíli, kterou s Dynamem prožívá. „Pardubice si tohle zaslouží. Jsme hladoví, jeden titul samozřejmě nestačí, ale pokoru máme,“ hlásil úspěšný podnikatel. Rozhovor čtěte ZDE >>>
První oslavy s fanoušky a Pardubice se můžou vydat na spanilou jízdu zpět domů i s nejcennější trofejí.
Dvakrát se stal mistrem světa, dvakrát i extraligovým šampionem. Čtyřicátník Roman Červenka ještě víc pozlatil svou úspěšnou hokejovou kariéru. Ve druhé sezoně po návratu ze Švýcarska vybojoval s Pardubicemi titul, závěrečné šesté utkání navíc rozhodl v prodloužení. A co dál? V play off nastřádal pětadvacet kanadských bodů, čímž překonal své extraligové maximum. „Jsem hlavně hrozně rád, že jsme našli cestu jako tým,“ vyzdvihl lídr Dynama. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Takhle slaví MISTŘI! Záběry přímo z kabiny, kde slaví hráči Pardubic titul.
Stovky lidí zaplnily Pernštýnské náměstí v Pardubicích, aby sledovaly utkání na velkoplošné obrazovce. Na začátku zápasu bylo náměstí plné ze dvou třetin, ale další velké skupiny na místo ještě mířily. Fanzóna na náměstí hučela už před úvodním buly. Z reproduktorů sálala hudební tlaková vlna, která se mísila s rytmem bubnů, do kterých fanoušci místy bušili jako na tribuně. Hodně lidí obléklo dresy nebo měli aspoň šály. Městská policie očekává, že lidé budou slavit do rána. „A proto v tuto chvílí máme posílený výkon noční služby s tím, že podle potřeby a skóre na ledě jsme schopni jej o něco málo navýšit,“ řekl mluvčí strážníků Jiří Sejkora.
V pardubické kabině hraje píseň Příběh nekončí. Petr Dědek se objímá s hráči, line se kouř z doutníků.
Roman Červenka zrovna schytal sprchu šampaňským.
Čtrnáctileté čekání je u konce! Pardubice slaví Masarykův pohár!
Mistrovská euforie vrcholí. Kapitán Pardubic Lukáš Sedlák převzal Masarykův pohár. Nad hlavu ho zvedají i další klíčové osobnosti zlatého týmu.
Právě Jan Mandát by podle kapitána Lukáše Sedláka mohl být hlavním tahounem oslav. „Ale máme spoustu kluků, co za to umí vzít,“ smál se lídr týmu. „Jsme hrozně rádi, že jsme to konečně zvládli. Dvakrát jsme byli blízko a jsme šťastní, že jsme to konečně dotáhli do konce. To teď převládá,“ popsal pocity. Rozhodující zápas dohrával se zraněním. Během první třetiny po hitu od Libora Hudáčka odstoupil, pak se do hry vrátil a připravil trefu v prodloužení. „Úplně v pořádku to nebylo, kdyby to bylo normální utkání, asi bych zůstal v šatně. Ale chtěl jsem pomoct klukům, co nejvíc to jde. Tak jsem to zkusil,“ řekl Sedlák ke svému zdravotnímu stavu.
Připomeňte si osudy až do dneška posledních pardubických mistrů ze sezony 2011/12. Co dnes dělají? Někteří ještě aktivně hrají, další zůstali u hokeje v jiných rolích,najdete mezi nimi podnikatele se sádrokartonem, další si otevřel hospodu. Více čtěte ZDE>>>
Loni po prohraném finále na ledě proléval slzy, letos si Jan Mandát užívá radost z triumfu. „Zezačátku slzy trošku vystříkly, jak padl gól. Pak jsem to zatlačil. Neuvědomuju si to. Jako bych čekal na challenge, že gól neplatí. Nedochází mi to. Vůbec,“ rozpovídal se ještě na ledové ploše. „Našel jsem si úplné dno kariéry a teď jsem na vrcholu,“ připomněl těžké chvíle po pozitivním dopingovém testu před více než pěti lety.
O pocity z triumfu se před kamerami podělil i hlavní trenér Dynama Filip Pešán: „Samozřejmě to je úžasný. Je to deset let, co jsem to vyhrál v overtimu v Praze. Uběhlo deset let a je to tady zase. Famózní. Bojovali jsme celou sezonu, organizace je zdravá a jsou tady rovní lidi. To je základ, aby organizace byla úspěšná.“
Komentář redaktora webu iSport Patrika Czepiece k pardubickému titulu: „Petr Dědek rozjel v extralize platový kolotoč, jaký nemá obdoby. Postaral se o to, aby do Česka mířila nejzvučnější jména. Zlanařil Romana Červenku ze Švýcarska, několik hráčů na hraně NHL. Na jeho popud musel reagovat Třinec, Sparta nebo Kometa. Teď majitel Dynama poprvé konkurenci překonal na ledě. Muž, který před šesti lety vytáhl východočeský klub z nejhlubšího dna, konečně slaví titul. Završení velkolepých plánů? Ne, spíš jejich začátek. Startuje sen o dynastii.“ Celý komentář čtěte ZDE >>>
Medaili už má i majitel Dynama Petr Dědek. „Je naše, je naše, je naše. My jsme si ji zasloužili,“ zachytily televizní kamery jeho nadšení.
Pardubičtí hráči přebrali medaile. Za chvíli se k poháru dostane kapitán Lukáš Sedlák.
Z pardubického kotle se ozýval pokřik: Oceláři Třinec.
