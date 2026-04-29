Oslavy titulu Pardubic ONLINE: cestu Dynama sledoval i slavný bek, noční radost na náměstí

ZLATÝ ZIMÁK: Až mistři doslaví, budou měnit kádr, kdo je ve hře? Nestrašil možná zůstane
Hokejisté Dynama slaví se svými fanoušky po příjezdu z Třince
Roman Červenka s pohárem po příjezdu do Pardubic
Hráči Pardubic slaví titul
Trenér Filip Pešán zvedl nad hlavu pohár pro vítěze extraligy
Je hotovo! Hokejisté Pardubic se po 14 letech dočkali mistrovského titulu. O vítězství 5:4 v prodloužení v šestém finálovém duelu na ledě Třince rozhodl fantom letošního play off Roman Červenka. Nastavený čas trval pouze 57 sekund, celou sérii ovládli Východočeši 4:2 na hzápasy. Na webu iSport sledujeme oslavy pardubického titulu ONLINE.

Online přenos - Oslavy titulu Pardubic
Zprávy ze dne 29. dubna 2026

29. dubna 2026 · 08:29

Pardubickou cestu za titulem na dálku sledoval i bývalý vynikající obránce a vítěz Norris Trophy P. K. Subban, bratr náhradního brankáře Malcolma Subbana. Se sourozencem i dalšími hráči Dynama byl dokonce ve spojení přes videohovor.

Slavný P. K. Subban a bratr pardubického Malcolma sledoval jízdu Dynama
29. dubna 2026 · 07:46

Staromák to není, ale v menší verzi určitě ano. A plně dostačující. Na Pernštýnském náměstí se nad ránem zpívalo, tančilo, skákalo, halekalo. Do Pardubic o půl třetí dorazil autobus s novopečenými extraligovými šampiony. Uvolněná a rozverná nálada hokejových mistrů korespondovala s úlevou a obří satisfakcí po čtrnáctiletém čekání na zlatý úspěch. Jak oslavy probíhaly čtěte ZDE>>>

Pardubičtí slavili s fanoušky, i v ranních hodinách jich tým přivítalo hodně
Roman Červenka s pohárem po příjezdu do Pardubic
29. dubna 2026 · 07:03

Oslavy jsou v plném proudu, ale až skončí... jak se bude dál stavět kádr Dynama? I o tom se debatuje v nejnovějším Zimáku.

ZLATÝ ZIMÁK: Až mistři doslaví, budou měnit kádr, kdo je ve hře? Nestrašil možná zůstane
29. dubna 2026 · 04:00

Brankář Malcolm Subban fanoušky v Pardubicích pobavil svojí češtinou a pak s ním dav zazpíval oblíbenou píseň vítězů We Are The Champions.

29. dubna 2026 · 03:30

Podívejte se, jak vypadaly oslavy na Pernštýnském náměstí v Pardubicích po nočním příjezdu hokejistů z Třince.

29. dubna 2026 · 00:57

Dnes se v Pardubicích pravděpodobně nepůjde spát.

29. dubna 2026 · 00:02

Cesta do Pardubic bude ještě hodně dlouhá... Takhle vypadala první zastávka na čerpací stanici po odjezdu z Třince.

Zprávy ze dne 28. dubna 2026

28. dubna 2026 · 23:40

Téměř na den přesně před deseti lety šla jeho trenérská kariéra prudce nahoru. Po rekordní základní části s Libercem uloupil i Masarykův pohár, vůbec první v historii organizace. Další obří úspěch zaznamenal Filip Pešán s hokejisty Pardubic, které dostal na vrchol hned ve své první sezoně. „Není to jen moje práce, je to i práce fantastických kolegů. Vytvořili jsme vynikající kolektiv,“ radoval se osmačtyřicetiletý kouč. Rozhovor čtěte ZDE >>>

Filip Pešán si potěžkal pohár!
Trenér Pardubic Filip Pešán se zlatou medailí
28. dubna 2026 · 23:10

První zastávka na benzince přišla jen pár minut po odjezdu z Třince. Hráči si nabrali plechovky piva i cigarety.

Pět piv si vzal Lukáš Sedlák během první zastávky na benzince po cestě z Třince
28. dubna 2026 · 23:03

Po šesti sezonách je v cílové stanici. Tam, kde viděl Dynamo od svého nástupu ke klubu. V době, kdy Pardubicím nikdo nevěřil, přišel Petr Dědek (52) a jako majitel organizaci zachránil. „Byli jsme v klinické smrti, na kapačkách,“ odpovídal u šatny se zlatou medailí na krku na otázku webu iSport, jak se mu doba temna promítla v nejhezčí chvíli, kterou s Dynamem prožívá. „Pardubice si tohle zaslouží. Jsme hladoví, jeden titul samozřejmě nestačí, ale pokoru máme,“ hlásil úspěšný podnikatel. Rozhovor čtěte ZDE >>>

Trenér Pardubic Filip Pešán a majitel klubu Petr Dědek
28. dubna 2026 · 22:35

První oslavy s fanoušky a Pardubice se můžou vydat na spanilou jízdu zpět domů i s nejcennější trofejí.

28. dubna 2026 · 22:13

Dvakrát se stal mistrem světa, dvakrát i extraligovým šampionem. Čtyřicátník Roman Červenka ještě víc pozlatil svou úspěšnou hokejovou kariéru. Ve druhé sezoně po návratu ze Švýcarska vybojoval s Pardubicemi titul, závěrečné šesté utkání navíc rozhodl v prodloužení. A co dál? V play off nastřádal pětadvacet kanadských bodů, čímž překonal své extraligové maximum. „Jsem hlavně hrozně rád, že jsme našli cestu jako tým,“ vyzdvihl lídr Dynama. Rozhovor čtěte ZDE >>>

28. dubna 2026 · 22:03

Takhle slaví MISTŘI! Záběry přímo z kabiny, kde slaví hráči Pardubic titul.

28. dubna 2026 · 21:46

Stovky lidí zaplnily Pernštýnské náměstí v Pardubicích, aby sledovaly utkání na velkoplošné obrazovce. Na začátku zápasu bylo náměstí plné ze dvou třetin, ale další velké skupiny na místo ještě mířily. Fanzóna na náměstí hučela už před úvodním buly. Z reproduktorů sálala hudební tlaková vlna, která se mísila s rytmem bubnů, do kterých fanoušci místy bušili jako na tribuně. Hodně lidí obléklo dresy nebo měli aspoň šály.  Městská policie očekává, že lidé budou slavit do rána. „A proto v tuto chvílí máme posílený výkon noční služby s tím, že podle potřeby a skóre na ledě jsme schopni jej o něco málo navýšit,“ řekl mluvčí strážníků Jiří Sejkora.

Fanoušci Pardubic fandí na Pernštýnském náměstí, kde mají velkoplošnou obrazovku
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz
28. dubna 2026 · 21:36

V pardubické kabině hraje píseň Příběh nekončí. Petr Dědek se objímá s hráči, line se kouř z doutníků.

28. dubna 2026 · 21:00

Roman Červenka zrovna schytal sprchu šampaňským.

28. dubna 2026 · 20:59

Čtrnáctileté čekání je u konce! Pardubice slaví Masarykův pohár!

28. dubna 2026 · 20:54

Mistrovská euforie vrcholí. Kapitán Pardubic Lukáš Sedlák převzal Masarykův pohár. Nad hlavu ho zvedají i další klíčové osobnosti zlatého týmu.

Lukáš Sedlák si potěžkává pohár
Roman Červenka s pohárem
Kouč Filip Pešán s pohárem
28. dubna 2026 · 20:53

Právě Jan Mandát by podle kapitána Lukáše Sedláka mohl být hlavním tahounem oslav. „Ale máme spoustu kluků, co za to umí vzít,“ smál se lídr týmu. „Jsme hrozně rádi, že jsme to konečně zvládli. Dvakrát jsme byli blízko a jsme šťastní, že jsme to konečně dotáhli do konce. To teď převládá,“ popsal pocity. Rozhodující zápas dohrával se zraněním. Během první třetiny po hitu od Libora Hudáčka odstoupil, pak se do hry vrátil a připravil trefu v prodloužení. „Úplně v pořádku to nebylo, kdyby to bylo normální utkání, asi bych zůstal v šatně. Ale chtěl jsem pomoct klukům, co nejvíc to jde. Tak jsem to zkusil,“ řekl Sedlák ke svému zdravotnímu stavu.

28. dubna 2026 · 20:50

Připomeňte si osudy až do dneška posledních pardubických mistrů ze sezony 2011/12. Co dnes dělají? Někteří ještě aktivně hrají, další zůstali u hokeje v jiných rolích,najdete mezi nimi podnikatele se sádrokartonem, další si otevřel hospodu. Více čtěte ZDE>>>

