Jak Dynamo dokráčelo k titulu: faul nefaul, čerstvé síly a zlatá trefa fantoma
Čtrnáctileté čekání je u konce! Pardubice slaví zisk mistrovského titulu, v šestém finálovém utkání na ledě Třince vyhrály 5:4 v prodloužení a získaly sedmý titul ve své historii. V čase 60:57 o tom rozhodl Roman Červenka. Co všechno nabídl závěrečný extraligový duel této sezony?
Faul nefaul
Po třetím gólu Romana Červenky těsně po konci početní výhody se Oceláři zlobili. David Musil se z trestné lavice nestihl vrátit včas, ale za katrem vůbec být neměl. Jan Mandát se chytil za obličej poté, co schytal zásah od vlastního spoluhráče. Na vině byl Tomáš Dvořák, který právě s Musilem sváděl souboj u modré čáry, přičemž jeho dlouhá hůl vyletěla do vzduchu a trefila Mandáta přímo do obličeje. Složitá situace k posouzení, nicméně sudí udělali zjevnou chybu, z níž Dynamo těžilo.
Zahozené přesilovky
Oceláři měli několik možností, aby zápas rozhodli v normální hrací době. Jejich početní převaha však v šestém finále úplně pohořela. Největší šance si Slezané vypracovali v poměru pět na tři, který trval po sekání Petera Čerešňáka pro Pardubice dlouhých 78 sekund. Jenže jako poslední instance v nevýhodě perfektně zasáhl obránce Východočechů John Ludvig. Proti Andreji Nestrašilovi nastavil své tělo, kotouč vychýlil na tyčku. Pak selhal na Willovi i Martin Růžička.
Šťastnější přebíjí
Dvě hodně netradiční situace určily skóre 4:4 po 60 minutách. V první z nich Jan Mandát v dobré víře nahrnul přihrávku před brankoviště, kde nešťastně postával třinecký obránce David Musil. Od jeho chráničů se černá guma dostala přímo do sítě, Ondřej Kacetl už nestihl reagovat a objevil kotouč v brance. Více umění musel prokázat domácí Oscar Flynn, když při srovnání zasáhl letící puk, ale narazil na tyčku. Odraz od ní však skončil na zádech Romana Willa, od nich už padl gól.
Čerstvé síly fungovaly
Teprve druhý zápas ve finále odehrál pardubický Hunter Fejes, rovnou se prosadil gólově při srovnání na 1:1. Pokud byl v předchozím průběhu série zdravý, trenér Filip Pešán si může vyčítat, že Kanaďana do čtvrté formace nezařadil dřív. Parádní zápas odehrál také Petr Sikora, který se po zranění z bitky s Patrikem Poulíčkem konečně dostal na led na delší dobu a bez obličejového krytu. Hned ve druhém střídání poslal vzdušný pas na hůl tečujícího střelce Matěje Kubiesy.
Zlatá trefa fantoma
Roman Červenka to zase dokázal a potvrdil svoji extratřídu. Hned v první minutě prodloužení ujel s Lukášem Sedlákem a rozhodnul zápas. Jeho rána se vešla nad beton Ondřeje Kacetla, který už nemohl se situací vůbec nic dělat. Pardubické rukavice a hokejky letěly do vzduchu. Dynamo získalo sedmý historický titul, čtvrtý v rámci české extraligy a první v éře majitele Petra Dědka. Znovu rozhodl jejich fantom.