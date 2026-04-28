Červenka: Tituly vyhrává tým, proto jsem se vracel do Čech! Byl v kontaktu s Jágrem?
Dvakrát se stal mistrem světa, dvakrát i extraligovým šampionem. Čtyřicátník Roman Červenka ještě víc pozlatil svou úspěšnou hokejovou kariéru. Ve druhé sezoně po návratu ze Švýcarska vybojoval s Pardubicemi titul, závěrečné šesté utkání navíc rozhodl v prodloužení. A co dál? V play off nastřádal pětadvacet kanadských bodů, čímž překonal své extraligové maximum. „Jsem hlavně hrozně rád, že jsme našli cestu jako tým,“ vyzdvihl lídr Dynama. ONLINE z pardubických oslav sledujte ZDE>>>
Kam byste v hierarchii svých úspěchů tohle zařadil?
„Každé vítězství je jedinečné. Cesta sezonou i cesta k úspěchu je nejvíc. Vznikají z toho vzpomínky, které si pamatujete celý život. Tituly a všechny velké poháry však vyhrává tým. Jeden bez druhého bychom to nezvládli, každý má svou roli. Scvaklo se to dohromady a povedlo se to.“
Bylo složité v sérii zůstat v klidu a nereagovat na třinecké provokace?
„Samozřejmě musíš najít hranici, aby ses soupeři postavil. Na druhou stranu je důležité, abys nebyl zbytečně vyloučený jako já. Mrzelo mě to, ale k play off to patří. Je to normální.“
Obával jste se v závěru třetí třetiny pětiminutového trestu?
„O pětku jsem se nebál. Ale obával jsem se, že v oslabení dostaneme gól.“
Teď ale tady stojíte se zlatou medailí na krku. Pro takové chvíle jste se vracel do Česka?
„Ano. Byl to důvod, proč jsem se vracel. Abych tohle mohl zažít.“
Cítíte teď úlevu i vzhledem k tomu, že od Pardubic byla velká očekávání?
„Samozřejmě. Sice to byl pro mě druhý rok, ale někteří kluci už tady byli rok předtím a hráli třetí finále. Jsem hrozně rád, že jsme tu cestu našli. Teď cítím úlevu a radost. Ostatně proto celou sezonu hraješ, abys do takových zápasů a play off mohl nastoupit.“
Po celý ročník jste byl v extralize dominantní. Využil jste své zkušenosti?
„Je to možné, ale vždycky rozhodují detaily. Mohlo se to obrátit na druhou stranu a šlo by to do sedmého zápasu.“
Nakonec jste ale rozhodl a teď vás čeká asi hodně rozhovorů...
„To k tomu patří. Jsem rád, že jsme to zvládli. Jestli vás zajímá můj názor, jsem rád, že na otázky můžu odpovědět. Nyní je nejlepší chvíle na to dělat rozhovory.“ (usmívá se)
Navíc po takovém play off?
„Snažil jsem se týmu pomoct, to je moje práce, proto jsem sem přišel. Jsem rád, že jsme to zvládli. Jak jsem říkal, každý v týmu měl svou roli, kterou plnil na sto procent. Jeden bez druhého bychom to nevyhráli.“
V minulosti jste už ukázal, že slavit umíte. Ukážete teď mladším, jak se to dělá?
„To ne. (usmívá se) Já jsem hlavně rád, že to dopadlo, jak to dopadlo.“
Byl jste v kontaktu i s Jaromírem Jágrem?
„Během play off ne. Myslím, že je pryč, někde na dovolené. Nebyli jsme v kontaktu, soustředil jsem se jenom na hokej.“
Co plánujete dál? Pojedete na mistrovství světa?
„Uvidím. Já jsem hlavně rád, že jsem zdravý a cítím se dobře.“