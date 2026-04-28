Dědek v euforii o titulu: Vyžral jsem si to! Chyby dělá každý. Klub byl na kapačkách
Po šesti sezonách je v cílové stanici. Tam, kde viděl Dynamo od svého nástupu ke klubu. V době, kdy Pardubicím nikdo nevěřil, přišel Petr Dědek (52) a jako majitel organizaci zachránil. „Byli jsme v klinické smrti, na kapačkách,“ odpovídal u šatny se zlatou medailí na krku na otázku webu iSport, jak se mu doba temna promítla v nejhezčí chvíli, kterou s Dynamem prožívá. „Pardubice si tohle zaslouží. Jsme hladoví, jeden titul samozřejmě nestačí, ale pokoru máme,“ hlásil úspěšný podnikatel.
Obligátní otázka. Jaké jsou aktuální pocity?
„Nádherné. Čekal jsem dlouho. Jsem rád, jak to dopadlo. Štěstí, úleva, splněný cíl. Chci vyhrávat, nevzdávám se a jsem bojovník. Každá prohra nás posunula dál. Je potřeba se z ní pokaždé poučit. Každý dělá chyby. S Petrem Sýkorou a mým týmem jsme věděli, co chceme dokázat. Krok za krokem jsme šli dál.“
Kudy vedla cesta ke zlatu?
„Vyhrát titul je těžké, hrozně těžké. Dělali jsme na tom šestou sezonu. Třetí finále, předtím byla bronzová medaile, několik sedmých zápasů. Vyžral jsem si to doma dvakrát, což nikomu nepřeju. Vloni proti Kometě to bylo v horečkách, hrozná dřina. Musíte věřit, dělat kroky, které vás posouvají. Pak z toho je zlato.“
Když zmiňujete sedmý zápas, letos jste v něm museli uspět se Spartou.
„Bylo to těžké. Říkal jsem, že to byla daleko náročnější série. Věřím, že jednou si to se Spartou rozdáme i ve finále, republika na to čeká. Samozřejmě budeme připravení.“
Co bylo letos v Pardubicích jinak?
„Trenéři, doplnili jsme hráče. Je to vždycky o dobré volbě trenéra, štěstí na zranění. Kluci to chtěli. Jak jsme si prošli sedmými zápasy, posouvalo nás to. Červenka, Sedlák jako kapitán, tým je skvělej. Moc si to zasloužili.“
Osvědčila se volba Filipa Pešána?
„Jsem rád, že ukázal, že je pan trenér. Trenér gentleman. Neviděli jste, že by během sezony kdykoliv uhnul z toho, jak se profesionálně choval. Známe se dlouho, už z druhé ligy ve Vrchlabí. Jsem rád, že to dokázal. Spojili jsme síly, mám z toho velkou radost i za něj.“
Cítil jste v posledním finále nervy, zvlášť po faulu Romana Červenky v závěru?
„Hrozný! Jak se skóre přesouvalo nahoru dolů, doleva doprava. Byl to těžký moment, ale věřil jsem klukům, že pak už prodloužení uděláme.“
Když padl rozhodující gól, promítly se vám momenty, kdy jste před šesti lety tahal Dynamo ze dna?
„Určitě. Když jsem přišel do Pardubic, klub byl na dně, prošel si klinickou smrtí a byl na kapačkách. Velké štěstí, že jsme ho zachránili. Pardubice mají historii, vychovaly legendy a zaslouží si, aby byly zpátky na vrcholu. Jsem rád, že se to pod mým vedením povedlo. Je to naše.“
Souhlasíte, že mužstvo bylo silnější než kdy dřív?
„Dobře jsme tým doplnili. Letos bylo vidět, že jsme neprohráli víc než dva zápasy za sebou. Když to máte, jde o základ úspěchu. Kluci můžou prohrát, ale nebudou prohrávat. Dotahovali jsme zápasy, uměli je převrátit. I když jsme ztráceli, vraceli jsme se do hry, byla tam vůle.“
Chcete vybudovat dynastii?
„Pardubice si to zaslouží. Jsme hladoví po vítězství, jedno samozřejmě nestačí, ale pokoru máme. Jak říkám, je těžké titul vyhrát. Týmy posilují. Ale to je přesně ono! Těším se na další těžké série. Naši fanoušci a celý Hockeytown je teď na náměstí, čekají na nás.“
Ukázali vám hráči charakter?
„Kluci si musí sáhnout na dno. Johnny Ludvig hrál se zlomeným prstem z pátého domácího utkání. Chtěl hrát, doktoři mu to hodlali zakázat, on řekl ne. Vůle těchto hráčů je jinde, šli si za titulem. Vyhráli si ho, my jen koukali.“
Kde skončí medaile?
„Dám si ji do kanceláře.“
Kam ji v pomyslném žebříčku úspěchů řadíte?
„Nejvýš. Vyhrát extraligu je opravdu těžký, nedá se to koupit. Lidi nám říkají, že si pohár koupíme, ale tohle musíte vydřít. Není nic těžšího než dělat hokej. Rodina mě podporovala. Ale dřina stojí za to.“
Co bude následovat?
„Jdeme slavit! (zamyslí se) Není v historii moc klubů, které zvítězily v základní části a pak v play off. Filip Pešán to dokázal podruhé, já to mám poprvé. Vyhráli jsme třikrát základní část za čtyři sezony, třikrát jsme prožili sedmý zápas a porážku. Ale tým si za tím šel. Byla otázka času, kdy se nám titul povede.“
Jak bude složité se s některými z hráčů rozloučit?
„Mám s nimi dobrý vztah. S každým si vždy promluvím, na rovinu mu dopředu řeknu, co ho čeká, a že hrát za Pardubice není jednoduché. Mediální tlak, jste sledovaní, musíte být silný, abyste to ustál. Obecně jsme nenáviděnej klub, ale to nás žene dopředu.“
Když jsme u ostrých reakcí na Dynamo, řadu z nich vyvolal váš e-mail řediteli extraligy Martinu Loukotovi v průběhu semifinále. Chcete se k němu ještě vyjádřit?
„Kultivace prostředí je potřeba, volal jsem po ní dlouhodobě. Že někdo pustil můj soukromý e-mail, je smutný, ale nebyl můj úmysl ublížit extralize. Jen výzva, ať se situace řeší. Stěžoval jsem si dlouhodobě, nechtěl jsem ovlivnit sérii. Že to ovlivnilo rozhodčí? Nesmysl.“