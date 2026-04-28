Pešán slaví druhý titul: Není to o tom, že bych byl nějaký geniální kouč. Kluci jsou profíci
Téměř na den přesně před deseti lety šla jeho trenérská kariéra prudce nahoru. Po rekordní základní části s Libercem uloupil i Masarykův pohár, vůbec první v historii organizace. Další obří úspěch zaznamenal Filip Pešán s hokejisty Pardubic, které dostal na vrchol hned ve své první sezoně. „Není to jen moje práce, je to i práce fantastických kolegů. Vytvořili jsme vynikající kolektiv," radoval se osmačtyřicetiletý kouč.
Hodně trenérů před vámi v Pardubicích selhalo. Byla pro vás velká výzva být ten, kdo to zkusí a dokáže?
„Výzva to určitě byla, ale není to jen moje práce. Je to i práce mých fantastických kolegů, kteří jsou přímí, spolkli ega ve prospěch týmu a fungovali jsme luxusně. Není to o tom, že bych byl nějaký geniální kouč, musím vyzdvihnout svůj realizační tým. Teď to spolu zaslouženě oslavíme.“
Jak těžké pro vás bylo se popasovat s tlakem, který v Pardubicích je?
„Jak jsem říkal, mám fantastické kolegy. Karel Mlejnek je zkušený trenér a výborný kamarád. Venca Kočí je bývalý vynikající hráč a skvělý trenér. To jsou kluci, kteří mě podrželi. Vytvořili jsme si takovou vnitřní atmosféru, že to bylo o něco lehčí, než kdybych tam stál sám.“
Ukázalo se, že i hráči dali pryč svá ega ve prospěch týmu?
„Když vidíte Romana (Červenku), když vidíte Sedla (Lukáše Sedláka) a další kluky… Vy je pošlete na led s někým jiným a oni prostě pracují a trenérům věří. Není to o tom, že bychom někoho přemlouvali, ať spolkne ego. Jsou to prostě profíci a vítězové.“
Trénuje se takhle nabitý tým snadno?
„Když se podíváte na Třinec, Spartu nebo Brno, nejsme jediní, kteří mají skvělou soupisku. Kdyby se rozdávaly tituly jenom za jména na soupiskách, možná by to stálo za tuto otázku, ale já si myslím, že se to musí tvrdě vybojovat.“
Šesté finále rozhodl Roman Červenka, kterého jste mimo jiné znal z reprezentace. Jak velká pomoc to pro vás byla?
„Musím říct, že celý rok fantasticky pracuje, klobouk dolů, ale to celý tento tým. Jsem nadšený z toho, jaká klidná atmosféra v klubu panuje a jací jsou kluci profíci, byť mají velká jména na zádech.“
Před třiceti lety se vás Pardubice coby dorostence zbavily a najednou jste zpátky s titulem. Co na to říkáte?
„Spíš teď koukám na to, že je to deset let, co jsem vyhrál titul s Libercem na Spartě. Jsem moc rád, že se mi to po deseti letech a skoro na den přesně podařilo.“
Jak byste oba tituly porovnal?
„Deset let zpátky to byl pro Liberec šok, první titul v historii nedávno prvoligového týmu. V Pardubicích jsem jako junior chodil v devadesátých letech koukat na pana Šejbu s panem Lubinou a doufal jsem, že si s nimi jednou zatrénuju. Proto je fajn pro takový obrovský a historický klub přivést zpátky zlatou medaili.“
V play off jste postupně vyřadili Kometu, Spartu a Třinec. Potěší to o to víc?
„Měli jsme nejtěžší cestu. Minulého šampiona a dva velikány, takže nikdo nám nemůže říct ani půl slova, že bychom měli štěstí, nebo šťastný los. Vybrali jsme si nejtěžší cestu a ještě takhle v overtimu? Je to fajn.“
Vnímáte jako pozitivní trend, že tentokrát se stal šampionem tým, který si zakládá na útočné hře?
„Ale tento trend by to vyhrál i v situaci, kdyby slavil Třinec. I on se dostal do finále aktivním hokejem, Boris (Žabka) s ním udělal obrovský kus práce. Strašně těžký soupeř.“
Bylo znát, že se s trenérem Žabkou dobře znáte z Liberce, kde vám dělal asistenta?
„Trošku asi jo, trošku jsme se překvapovali navzájem. Musím říct, že odvedl vynikající práci.“