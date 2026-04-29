Jak vypadaly oslavy Dynama: Subban bavil plné náměstí česky, Červenka připomněl otvírák
Staromák to není, ale v menší verzi určitě ano. A plně dostačující. Na Pernštýnském náměstí se nad ránem zpívalo, tančilo, skákalo, halekalo. Do Pardubic o půl třetí dorazil autobus s novopečenými extraligovými šampiony. A ti se rozhodně netvářili, že jsou asketická šlechta, co se drží stranou zájmu. Uvolněná a rozverná nálada hokejových mistrů korespondovala s úlevou a obří satisfakcí po čtrnáctiletém čekání na zlatý úspěch.
Na místě, kde zdejší i okolní sledují nejdůležitější zápasy sezony a kde se v posledních letech spíš truchlilo, než slavilo, čekala na své bohy zhruba tisícovka fanoušků. Třebaže se teplota blížila téměř nule, nikomu to nevadilo.
Zlatá parta v rychlosti a nadšeně vyskákala z autobusu a v poklusu spěchala na pódium, v rukách plecháče z benzinky a hodinový mejdan mohl začít. „V první řadě bych chtěl za celý tým všem poděkovat, že jste tady i v takovouhle hodinu. Hrozně si toho vážíme,“ vzal si Lukáš Sedlák slovo i mikrofon. „Ani nevíte, jak moc jsme se na tuhle chvíli těšili. Po těch pár finále, které skoro vyšly. Těšili jsme se na plný Pernštýňák a konečně je to tady. Děkujeme moc!“ rozburácel davy kapitán Dynama.
„Hoši, děkujem! Hoši, děkujem!“ vraceli fanoušci týmu usilovným skandováním. Hráči se klaněli, Sedlák namířil rukou na Masarykův pohár a prohlásil: „Myslím, že můžu mluvit za všechny kluky, tohle je pro vás a užijte si to s námi!“
Zpěvačka Adéla Krátká pak mistrně vyšvihla klasiku vítězů We Are The Champions od Queen, ovšem tu noc nebyla sama. Ale to později, protože zpívat se rozhodl i Jan Mandát. Odvaha pustit se do oblíbeného týmového songu v tu chvíli převýšila uměleckou kvalitu vystoupení, ovšem to nikoho nepálilo. Právě naopak, lidi kvitovali neobvyklou vložku. Neumdlévající bojovník Mandát patří mezi fanoušky k nejoblíbenějším hráčům. Je brán za místního, prošel si obrovským průšvihem, když mu před pěti roky přišli na kokain, klub se jej okamžitě zbavil, aby mu později poskytl druhou šanci. Napravený hříšník se jí chopil bezvadně a stal se z něj velký tahoun. „Kdo neskáče, není Tesla, hop, hop, hop!“ převzali fanoušci iniciativu po uznávaném útočníkovi.
A po nich se chopil dění Filip Pešán, jenž se rozhodl povystrčit směrem k lidem příběh jednoho hráče, jenž se na „stará kolena“ stal prvně extraligovým šampionem. „Strašně vám děkujeme za obrovskou podporu v tomhle úžasným Hockeytownu, ale přes všechny ty Sedláky, Červenky, Petry Dědky tady najednou úplně zapadlo jméno veterána, který ve svých 47 letech vyhrál první titul… Vláďa Sobotka!“ zakřičel kouč.
Na nesmělém exsparťanovi šlo vidět, že si pozornosti užívá a že je za titul extrémně rád. „Chtěl bych vám všem moc poděkovat za přijetí. Tohle je můj splněný sen a jsem rád, že jsem ho mohl splnit pro vás,“ díval se 38letý Sobotka do publika.
Showman Subban
Načež přišel zřejmý vrchol v podání Malcolma Subbana. Náhradník Romana Willa byl vyzván, aby obstaral kulturní vložku. „Dobrú noc,“ vtipkoval lámaně česky. Publikum se bavilo, ale odmítlo jít domů. A taky každý věděl, že Subban je zdatným zpěvákem, kdysi zpíval i hymnu před utkáním NHL. Skandovaným potleskem byl popohnán k vystoupení. „Komerční přestávka,“ pravil česky, čistě a tak mile, až se návštěvníci chytali za břicho. Ač byl moderátorem vyzván k songu od Red Hot Chili Peppers, vsadil na repete hitu od kapely Queen. A dal ji takřka skvostně.
Jeho parťák zdaleka takový showman není, ale zůstat stranou nemohl. Byl to Roman Will, kdo si v semifinále hodil mančaft na záda a přenesl jej přes Spartu. A perlil i ve finále. „Já bych jen chtěl říct, že tohle tady je pro nás všechny zadostiučinění a pojďme si to užít,“ vyzval Hockeytown. „Willda! Willda! Willda!“ děkovali mu znovu příznivci Dynama.
Pak i Martinu Kautovi, jenž celé loňské play off musel vynechat a k tomu i kus základní části nové sezony. „Já už jsem toho trošku vypil, ale moc vám děkujeme, fanoušci, stáli jste při nás, když jsme tu hráli o baráž, o první ligu. Byli jste tu s námi a tohle je odměna pro vás,“ opět ukázal na pohár TGM.
Z něj měl radost i útočník Robert Kousal, jenž se sice nedostal do sestavy na každý duel, ale vzhledem k tomu, že prožil i těžké a vyloženě zlé časy v Dynamu, je pro něj oslava na náměstí satisfakcí. „Zejtra nejde nikdo do práce, dem se vožrat!“ smál se od ucha k ucha.
Lukáš Sedlák správně připomněl, že titul patří všem z kabiny, tedy i kustodům, masérům, fyzioterapeutům, videokoučům, skautům, kondičákům a mnoha dalším lidem z podpůrné sekce. Fanoušci pak vyvolávali i přítomného sportovního ředitele Petra Sýkoru. „Na celou tu partu jsem absolutně hrdý. Klobouk dolů a smekám,“ pravil a taky si zvedl těžký pohár nad hlavu.
Celou dobu se čekalo, zda se dostane i na Romana Červenku, jenž se na pódiu skromně držel stranou. Borec známý i svou hláškou „Máš otvírák?“ z oslav titulu mistrů světa 2010 se při vzpomínce na Staromák jen usmál a mávl rukou. „Otvírák už je starej archiv, z toho jsme už vyrostli. Já vám chci poděkovat za podporu, díky moc za ni. Tohle město a vy fanoušci si zasloužíte to, co teďka prožíváme. Pojďme si užít oslavy a… A Dynamo!“
Zaznělo ještě pár diskotékových šlágrů, Miloš Kelemen se na pódiu pěkně roztančil, Martin Kaut s Michalem Hrádkem hupsli do lidí, nechali se jimi nosit na rukách a pak už se šlo… pokračovat.