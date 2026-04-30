Konečně slaWill! Během sezony přišla „výstraha“. Kolikrát jsem byl druhej? počítá gólman
Věčně druhý. S čerstvě zlatým brankářem Pardubic Romanem Willem se táhla nemilá pověst. V extralize skončil čtyřikrát stříbrný, jednou bral bronz. Třikrát v řadě prohrál v dresu Dynama sedmý zápas play off. Kolovaly spekulace, jak ho Východočeši nahradí, zákulisní drby o shánění konkurence z NHL se šířily hokejovým éterem. Třiatřicetiletý gólman přesto nepříjemnou masáž ustál. A konečně má titul. „Jsem hrozně šťastnej,“ ulevil si s pohárem v náručí.
Věděli jste, že jde o kvalitního gólmana. Zaručoval přísun medailí Liberci, pak i Dynamu. Ještě předtím se Roman Will vypracoval ke startu v NHL za Colorado Avalanche. To není zrovna málo. Jenže pozlacení silného příběhu rodáka z Plzně zkrátka chybělo. Převážila vizitka, že chytá parádně, ale není brankářem pro zisk titulu.
V úterý v podvečer ji přemýšlivý gólman na třineckém hřišti roztrhal. Nejpodstatnější zákrok předvedl proti Martinu Růžičkovi v oslabení tří proti pěti na konci druhé třetiny, kdy včas zacvakl prostor mezi rukou a tělem, ukryl kotouč v teploměru. A nebýt jeho předchozích vystoupení, možná Dynamo do finále vůbec nepostoupilo.
„Oslabení tři na pět bylo důležité, zvládli jsme ho. Kolikrát jsem byl v extralize druhej? Čtyřikrát? Jsem rád, že jsem teď na opačné straně. Se vším respektem k rozhodčím i soupeři, všem jsem poděkoval. Vážím si toho. Každý z týmu by si zasloužil uznání za celou sezonu, máme skvělou partu,“ posílal někdejší účastník mistrovství světa poděkování zejména do kabiny.
Nebyla to pro něj snadná sezona, stejně jako předchozí období v Dynamu. Když borce z Hockeytownu v loňském sedmém finále přetlačila Kometa, vznášely se nad brankovištěm tlusté otazníky. Bylo veřejným tajemstvím, že klub řeší jiného maskovaného Čecha s praxí z NHL, usilovně se zajímal třeba o Davida Ritticha. Nakonec v listopadu přivedl Malcolma Subbana.
Směrem k Willovi jasná výstraha. Zaber, nebo vyklidíš místo! Vzpomeňte si, že play off v pardubické brance ani nezačal, a právě Subban ve dvou domácích duelech odšpuntoval zlatou jízdu. Ale přestože Kanaďan nad Kometou zvítězil, v Brně už dostal šanci Will. A neprováhal ji.
Vyřazovací část končil s úspěšností jen těsně pod 93 procenty. Semifinálovou sadu se Spartou, kdy Pardubice trápila viróza, v podstatě sám udělal. „Pro mě byl v naší cestě nejdůležitější zápas číslo tři na Spartě. Nemyslím, že bychom tam byli lepším týmem. Ale díky Romanu Willovi jsme ukradli utkání na nájezdy. Tak to je,“ povídal pro deník Sport o zlomové chvíli, která dovedla Dynamo k poháru, asistent trenéra Karel Mlejnek.
Z pohádky „O Willdovi“ je za roky neúspěchů tlustá bichle, ale šťastného konce přece jen doznala. „Rozhodly drobnosti, malé věci. Musí se to sejít. Naše vedení udělalo skvělou práci, zase jsme posílili. Byli jsme letos velmi dobrý tým,“ chválil si Will.