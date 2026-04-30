Vyhrát s miliony v zádech není automat. Pešán v Dynamu zvládl tlak i ega
Po deseti letech se přihodilo, že hokejovou extraligu vyhrál někdo jiný než Třinec či Kometa. Poprvé tým z české části země. Po dekádě let se taky přišlo na to, že titul lze ukořistit i jiným způsobem než odstoupeným pragmatismem, bořením nápadů soupeře a škrtáním jeho myšlenek. Posledním mistrovským koučem před nástupem moravské a slezské šikany byl Filip Pešán s náruživou libereckou družinou. Teď je u toho ten samý kouč opět a v pardubické náruči. Náhoda?
Vrátil se tam, kam vždy chtěl patřit. Mezi trenérskou smetánku. Když kdysi Filipa Pešána jeden ze zámořských insiderů zařadil na listinu dvaceti eventuálních koučů New York Rangers do budoucna, ocitl se na vrcholu. Pravda, těch adeptů byla celá hromada a onen autor spíš potřeboval doplnit seznam o neznámá jména, aby vypadal zajímavě. Ovšem jako lichotka fajn. Neublížila.
Na rozdíl od angažmá v národním týmu a celkově na svazu, které se ani trochu nepovedlo. Ano, bylo to v éře covidu, ošklivá doba, ovšem jen roušky za všechno nepovedené nemohly. Každopádně dnes je Filip Pešán zpátky, a pokud si čerstvý titul správně vyhodnotí, je na nejlepší cestě zůstat ve středu zájmu dlouhý čas.
Třeba se jednou zase bude probírat lasy z ciziny. Jako před čtyřmi roky, kdy po neslavném konci u reprezentace sáhl po nabídce Ajoie, což byl tehdy sice elitní švýcarský klub, ovšem odpadlík, na tamní poměry poloprofesionální záležitost. Výzva podobná tomu, kdybyste v extralize měli a zachraňovali třeba Třebíč. Při vší úctě k Horácké Slavii.
Nepochodil a v prosinci 2022 byl po sérii třinácti porážek v řadě odvolán. Po pár týdnech se mu domluvil návrat k Bílým Tygrům, odkud se (na třetí a asi poslední pokus) odlepil ke kariéře, velkým možnostem a kde střídal Patrika Augustu. Získal silný mandát rozhodovat o příchodech i odchodech hráčů. Na místě je říci, že převis povedených transakcí nad špatnými obchody nebyl kdovíjaký.
Celé návratové angažmá byl jeden velký boj,