Sparta potvrdila Augustu: Hráči na sebe v play off upletli bič, říká nový trenér
Potvrzeno, hokejovou Spartu povede v příští sezoně Patrik Augusta. Jeho asistenty budou Ladislav Šmíd a Tomáš Netík, pozici trenéra brankářů obsazuje Michal Neuvirth. O dohodě s 56letým koučem se proslýchalo delší dobu. O Augustově nástupu klub informoval dnes v tiskové zprávě. Přichází po tříletém působení u české reprezentace do 20 let, s níž získal tři medaile, naposledy stříbro na juniorském šampionátu v Minnesotě.
Pro bývalého útočníka, jenž během své kariéry nastupoval také v NHL, se jedná o třetí angažmá na pozici hlavního trenéra v české extralize. V nejvyšší soutěži vedl Mladou Boleslav a Liberec. „V kontaktu jsme byli už delší dobu. Když jsme hledali náhradu za Pavla Grosse, jednání se zintenzivnila. Měli jsme velký zájem získat ho do Sparty už dříve, ale samozřejmě jsme chápali jeho závazky vůči národnímu týmu,“ vrátil se ke zrodu spolupráce sportovní ředitel Tomáš Divíšek.
„Jsme spolu v kontaktu už několik let. Až v této sezoně, kdy Sparta řešila změnu na trenérském postu, jednání výrazně nabrala na intenzitě,“ přiznal Patrik Augusta, který už touto dobou dennodenně řeší nejen složení hráčského kádru na novou sezonu. „Domluvili jsme se, že chci dodržet smlouvu, která mi běžela na svazu,“ uvedl nový trenér Sparty.
Při výběru spolupracovníků dostal Augusta volnou ruku. Jeho trenérskými kolegy budou Ladislav Šmíd a Tomáš Netík, který dosud vedl sparťanskou juniorku. „Konzultovali jsme spolu pozici druhého asistenta, kde jsme měli velký zájem o posun Tomáše Netíka, který má za sebou výraznou sparťanskou stopu. Jsme rádi, že si ho vybral. Oba jsou mladí trenéři s obrovským drajvem, chtějí se vzdělávat a posouvat. Pro oba to bude velký krok do dospělého hokeje. Klíčové je, že všichni mají velký zápal a chuť pomoci Spartě, což je pro nás zásadní,“ líčil Divíšek.
Ladislav Šmíd dosud pracoval pro Edmonton Oil Kings v juniorské WHL a je asistentem u české osmnáctky, která postoupila do semifinále mistrovství světa. Kvůli Spartě se stěhuje z Kanady i s rodinou.
„Udělal velké životní rozhodnutí. Má velké kvality, je skvělý člověk, který vždy tvrdě pracuje. Byl jednou z mých hlavních voleb a jsem vděčný, že ho mohu mít ve svém týmu. Tomáš Netík je borec, který prošel Spartou a má za sebou řadu zkušeností jako hráč i trenér. Přináší do extraligy mladou energii, kterou budeme chtít přenést i na tým,“ pravil Augusta o svých spolupracovnících. První sraz mužstva proběhne 18. března.
O Augustově příchodu se mluvilo dlouho, podle informací iSport.cz se námluvy proběhly ještě dřív, než v říjnu převzal Jaroslav Nedvěd tým po Pavlu Grossovi. Jihlavský rodák mluvil s médii o Spartě už na pondělním vyhlášení Trenéra roku, kde vyhrál v kategorii týmů. Ale chtěl počkat, až pražský klub jeho nástup oficiálně potvrdí.
„Hokejem jsem nemocnej, sledoval jsem celou ligu. I moji kolegové z dvacítky jsou v klubech,“ připomněl po dotazu, jak vedle juniorů stíhal vnímat taky nejvyšší seniorskou soutěž. „Pro mě nemine den, abych se nevěnoval hokeji. Strašně moc se těším. Už jsem byl trošku hladový po každodenní práci, protože práce v národním mužstvu je přece jenom specifická. Víc turnajová, víc o skautingu. Tady věřím, že budu mít možnost hráče každým dnem posouvat a budovat úspěšné mužstvo,“ vykládal.
Zároveň přiznal, že už s managementem pracoval i na budování kádru. „Od té doby, co jsme se dohodli, všechno konzultujeme. V žádném klubu nejde o práci jednotlivce. I tady je velký tým lidí, od skautů přes manažery a trenéry, s kterými se tyhle věci tyhle konzultují,“ přiznal.
Jeho motivací je dostat Spartu na vrchol. Od posledního zisku titulu uplyne v příštím roce dvacet let. „Myslím, že trénovat Spartu a být úspěšný se Spartou je samo o sobě obrovská motivace, čest a výzva. Další výzvy nepotřebujeme. Když jdete do Sparty, máte jediný cíl, ten by měli mít všichni hráči a takhle to bude. Ale potřebujeme zvládnout celou sezonu tak, abychom v tuhle dobu ještě hráli,“ povídal Augusta.
V letošním play off Sparta vypadla v semifinále. Ale ukázala, jak umí bojovat, překonala několik krizových momentů. Dvakrát utekla vyřazení, v semifinále se rvala s Pardubicemi do sedmého zápasu.
„Myslím, že tohle je fajn pro mě. Hráči si na sebe upletli bič, dokázali, že to takhle umí. Nevidím důvod, proč by to nemohlo být každý den. Když přijdou, v uvozovkách, do práce, na trénink nebo na zápas. Je to profesionální sport. Samozřejmě, hráči nejsou stroje, jsou lidi. Ale teď vím, že jsou toho schopní. Bude na mě, abych je přesvědčil, aby to dokazovali večer co večer,“ řekl.
Jako trenér věří v týmovost. „Jsou skvělí hráči, které chce každý, lídři a hvězdy. V tuhle chvíli je k mání víc hvězdiček než lídrů. Pořád věřím, že v mužstvu je o hodně víc. Samozřejmě, potřebujete dobré hráče, ale my jsme onehdy s Libercem byli schopní dojít do finále proti Třinci se čtyřmi hráči z Benátek. Když si všechno sedne, nepotřebujete čtyři lajny náčelníků. Potřebujete spoustu indiánů a jeden, dva náčelníci bohatě stačí. Kvalita hráčů vám sama o sobě úspěch neudělá. Je to obrovská chemie a spousty dalších proměnných, které se během sezony a speciálně v play off můžou objevit. Máme celou sezonu, abychom na to byli nachystaní,“ dodal Patrik Augusta.