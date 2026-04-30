Stovky fanoušků slaví titul Pardubic. Pozvolný rozjezd, pak znělo: Sedláku, ty jsi hovado
Stovky hokejových fanoušků přišly ve čtvrtek na Pernštýnské náměstí v Pardubicích oslavit vytoužený titul domácího extraligového celku. Velká část příchozích dorazila v klubových dresech či alespoň s šálami Dynama. Na programu byla hudební vystoupení a hlavně setkání s hráči.
Oslava se rozjížděla dosti zvolna. Teprve čtvrt hodiny po avizovaném začátku začala hrát reprodukovaná hudba, o něco později začala dvojice moderátorů dav hecovat, aby skandovali pokřik „Tak jsme mistři, no a co!“ a lidé se poslušně přidali.
DJ Danda se snažil náladu povzbudit diskotékově upravenými hity s ohňovými efekty, přední řady začaly tančit. Na pódium přišla i zpěvačka Adéla Krátká a další vystupující. Ohlas vzbudila projekce sestřihu gólů Dynama ze čtvrtfinále, semifinále i finále. Moderátoři rovněž nechali promítnout statistiky produktivity nejúspěšnějších hráčů.
„Byl jsem tady už v úterý v noci, když naši vyhráli, ale dneska jsem přišel znova. Titul není každý rok a oslava takové události se neomrzí,“ řekl ČTK jeden z fanoušků Jiří Marek.
Ve stáncích na Pernštýnském náměstí byly ke koupi nejrůznější suvenýry klubu, například čepice, puky i dresy. Lidé na ně trpělivě stáli frontu, která vedla až před radnici a byla mnohem delší než u stánků s pivem a občerstvením. Kolem 17:00 se náměstí z poloviny zaplnilo a začalo vystoupení skupiny Vypsaná fiXa. Hlavní bod večera, setkání s hráči, pořadatelé naplánovali na 18:00.
Diváci se jich dočkali zcela přesně. Postupně nastupovali na pódium se šampaňským nebo pivem, jimiž vydatně kropili své okolí i sebe. Někteří také triumfálně třímali doutník. Největší aplaus sklidili útočník Roman Červenka, autor vítězného gólu, kapitán Lukáš Sedlák a brankář Roman Will, který na pódium přinesl pohár. Stranou nezůstali ani trenéři a členové realizačního týmu, všichni postupně zvedli trofej nad hlavu a lidé je odměnili potleskem. Vystoupil i majitel klubu Petr Dědek. „Jsem hrozně šťastný, že jsme vám to mohli s celým týmem vrátit do Pardubic,“ řekl Dědek.
Moderátoři vyzdvihli nejlepší výkony některých hráčů, Červenkovi lidé aplaudovali. Divákům poděkoval kapitán Sedlák a jeden z jeho spoluhráčů hned vyvolal skandovaný pokřik „Sedláku, ty jsi hovado“. Nechyběla ani videoprezentace plánované nové multifunkční hokejové arény, kterou se Dědek chystá postavit v lokalitě Cihelna v Pardubicích.
Hokejisté Pardubic slaví titul po 14 letech. V šestém finále vyhráli v Třinci 5:4 v prodloužení a ovládli sérii 4:2 na zápasy. Dynamo získalo sedmý titul v historii a čtvrtou medaili za sebou po bronzu v roce 2023 a stříbrech z minulých dvou let. První oslavu zažily Pardubice už po vítězném utkání v noci na středu.