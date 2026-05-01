Šampioni z Pardubic pod lupou: nový šerif, mazaný Kanaďan i čeští Sedinové
V jedné části východních Čech dělají, že se jim porouchala televize a že je extraligové finále vlastně ani nezajímalo. Ale pořád tam najdete mraky lidí, jimž pardubičtí hokejisté zařídili obrovský zážitek. Sobě taky, přirozeně. Web iSport.cz přináší vizitky nových domácích šampionů, kteří dovezli zlato do města po dlouhých čtrnácti letech. Oslavy v něm a v okolí hned tak neustanou.
Roman Will (33 let)
Bilance v play off:
- zápasy: 15
- 10 výher/4 prohry
- úspěšnost zákroků: 92,97 %
- průměr obdržených gólů: 2,15
Představte si, že vám v práci proklamují důvěru, nasazují vás na nejsložitější úkoly a vedle toho na trhu práce hledají jiného. Někoho, kdo má lepší vizitku, ideálně s lesem čárek v NHL. Hledá se, hledá a vy pořád musíte přesvědčovat, že jste ten pravý. Čekáte, jestli se nějaké blyštivější zboží najde, nebo ne, do toho odrážíte diskuze na všech frontách, že to stejně nedáte. Ale on to dal. A jak! V disciplíně „prospěch pro tým“ na stejné úrovni jako Roman Červenka. Zaslouží si další roky v úboru s velkým D.
Malcolm Subban (32 let)
- zápasy: 3 zápasy
- 2 výhry/1 prohra
- úspěšnost zákroků: 91,55 %
- průměr obdržených gólů: 2,03
Přemýšleli jste, proč ho Dynamo v listopadu zlanařilo. Pokud jste se domnívali, že v něm najdete nového vládce brankoviště, nemohli jste se víc splést. V takové formě v posledních letech nebyl a zřejmě ani nebude. Nicméně jako bič na Romana Willa mohl posloužit dobře. V kabině rychle a dobře zapadl, je to fajn chlap. Jen nemá rád, když mu střílíte nad ramena.
Tomáš Vomáčka (26 let)
- v play off nenastoupil
Původně Willova dvojka s potenciálem růstu v rámci čím dál většího vytížení. Ukaž se, a když budeš výborný, mohl by ses dostat úplně nahoru. Tahle mise je zatím u ledu, nejvíc prostoru dostal v béčku. Pořád z něj může být výborný brankář, ale Maxa liga mu dlouho chutnat nebude.
Peter Čerešňák (33 let)
- zápasy: 12 zápasů
- body: 7 (1+6)
- hodnocení +/-: +1
- průměrný čas na ledě: 20:32
Nepůsobil tak dominantně jako v předchozích letech, kdy po ofenzivní stránce byl odskočený od ostatních spoluhráčů a odvedl si svoje i v defenzivě. Od větších herních příspěvků jej odstřihla zvýrazněná konkurence, ale i zranění, po zdravotní stránce neprožil ideální ročník. Ovšem i jeho rutinní práce v extralize znamená velmi vysokou úroveň hry.
John Ludvig (25 let)
- zápasy: 16
- body: 7 (1+6)
- hodnocení +/-: +7
- průměrný čas na ledě: 19:20
Ojedinělý artikl. Otcem Janem odmala cepovaný v drsných podmínkách hor a kopců Britské Kolumbie, kde vám medvědi chodí až k baráku. Přírodní typ s brutální fyzickou silou, živočich na bruslích, obětavý, přitom nenápadně působící. Zdaleka neukázal vše, co v něm je. Učil se evropskému stylu a nechtěl provokovat sudí, aby jej šmahem nehodili do škatulky „problémový“. Ještě rok v extralize a liberecký rodák může hrát za českou reprezentaci.
Jan Košťálek (31 let)
- zápasy: 17
- body: 7 (1+6)
- hodnocení +/-: -5
- průměrný čas na ledě: 20:01
Vrátil se po ročním vítkovickém vyhnanství, bez fanfár. A vida, v základní části vystřihl životní ročník, propsaný do 16 gólů a 43 bodů. Play off už tak žhavé neměl, vlastní produkcí vyhnané vyšší nároky nepřetavil v realitu, v přesilovce se ani jednou netrefil a uvízl v nemalém minusu. Během série se Spartou letěla zákulisím zvěst, že v Dynamu možná skončí, ale mohlo jít jen o drb, jakých kolem Dynama krouží plno.
Miguel Tourigny (24 let)
- zápasy: 17
- body: 6 (3+3)
- hodnocení +/-: +4
- průměrný čas na ledě: 16:58
Nečekané a hodně příjemné osvěžení pro celou extraligu. Klame tělem i úsměvem, v civilu byste mu nevěřili povolání, natož to, že na ledě dokáže být soupeři hodně protivný. Chytrý, až česky vyčůraný, nenápadně, přitom výborně bruslící hokejista, jenž se v obraně chová jako tvrdý bek a vepředu jako mazaný útočník. Na pardubické poměry extrémně levný. Snad mu neřekli, kolik berou ostatní, možná by šel cinkat klíči na náměstí. Ale s úsměvem na tváři.
Tomáš Dvořák (30 let)
- zápasy: 17
- body: 6 (1+5)
- hodnocení +/-: +2
- průměrný čas na ledě: 20:06
Proč stát u zdi: skvělý, výborný, ve své roli dominantní! Konečně se předvedl v pravém světle a setřásl ze sebe nálepku hráče na doplnění. I díky velké tlačenici v defenzivě si osvojil vyloženě obranné úkoly a útočné choutky nechal na jiných. Protihráčům se věnoval zdravě hrubou silou i tvrdším slovníkem. Obávaným šerifem byl především ve vlastním slotu, jeho „box-outy“ byly čítankové, to byl Dvořákův obývák. Bravo.
Daniel Gazda (28 let)
- zápasy: 10
- body: 3 (1+2)
- hodnocení +/-: +4
- průměrný čas na ledě: 13:09
Pokud je k sobě soudný, v příští sezoně bude chtít být určitě výraznější. Ne, nevedl si špatně, zároveň však přišel s velkými očekáváními posily, která bude neúprosnými perdami trefovat vikýře od modré. Trefil se celkem osmkrát. Bude se po něm chtít, aby něco přidal. Z ofenzivních beků byl v Dynamu tím čtvrtým. Asi by vám řekl, že by k větší produkci potřeboval víc herního prostoru.
Libor Hájek (28 let)
- zápasy: 17
- body: 3 (0+3)
- hodnocení +/-: -3
- průměrný čas na ledě: 18:41
Mistr světa z Prahy netajil zklamání, že se nedostal na únorovou olympiádu. Jeho doménou je vysoká solidnost na obou koncích kluziště. Vyloženě nezáří, ani nepropadává, je to zkrátka stabilní bek, na nějž je spoleh. Ve všem je dobrý a v ničem nezáří. Ač by mohl, na mistra světa si nehraje. V řadě jiných týmů by platil za beka číslo jedna nebo dva, hrál by přesilovku. V Dynamu je však rok od roku těsněji.
Ondřej Mikliš (29 let)
- zápasy: 16
- body: 0 (0+0)
- hodnocení +/-: -1
- průměrný čas na ledě: 8:52
S Pardubicemi se domluvil dávno dopředu a zřejmě v předtuše, že v Dynamu vedle zajímavějšího platu trhne i více prostoru. Jenže pak se Pardubice daly do nakupování a Miklišova pozice se posouvala níž a níž. Platí pro něj něco podobného jako pro Hájka, na jiných adresách by hrál víc, vyšplhal by se k 20 minutám, v play off atakoval devět. S pukem umí možná víc, než si myslíte.
Roman Červenka (40 let)
- zápasy: 17
- body: 25 (14+11)
- hodnocení +/-: +10
- průměrný čas na ledě: 19:23
K jeho jménu se váže tak velké renomé, že se prakticky nemluvilo o tom, že šestý duel s Třincem nemusel po krosčeku dohrát. Záležitost, která i přes její vážnost nepřekryje penzum úžasu z šichty, jakou jste v extralize dlouho neviděli. Příklad pro ostatní, za nímž nehledejte extra talent. Pokud talent, tak leda pro tvrdý přístup vůči sobě samotnému. Po Jágrovi další hráč, jenž by mohl hrát na nejvyšší úrovni v padesáti. Uvidí se, co záda.
Lukáš Sedlák (33 let)
- zápasy: 17
- body: 22 (8+14)
- hodnocení +/-: +13
- průměrný čas na ledě: 19:28
S Červenkou dvojčata Sedinové bez příbuzenského vztahu. Kdyby jim v kabině zhasli, ostatní se srazí hlavami, zatímco Sedlák s Červenkou si k sobě poslepu sednou a začnou mastit karty. Mají chvíle, kdy z protihráčů dělají s prominutím blbé a blbější. Neporadili si s nimi hráči ani trenéři soupeřů, vyjma nedlouhých úseků v sadě se Spartou. Díky tomu však získali víc prostoru jiní. Sezonu de facto rozsekl v pátém finálovém duelu, bez toho mohlo být Dynamu zle nedobře.
Jan Mandát (30 let)
- zápasy: 17
- body: 9 (5+4)
- hodnocení +/-: +8
- průměrný čas na ledě: 14:54
Třebaže kokainovou aférou ztratil dva roky hraní na českém území, celý případ z něj udělal lepšího člověka a nejspíš i hráče. Takhle má vypadat opravdové ponaučení z velké kraviny. Sáhl si na dno, přiznal myšlenky na sebevraždu, aby se s pomocí druhých odrazil, a nyní zažívá nejsladší okamžiky kariéry. Nebylo by od věci začít jej zkoušet v reprezentaci. Tenhle šikovný buldok za sérii pokusů rozhodně stojí.
Jiří Smejkal (29 let)
- zápasy: 17
- body: 8 (5+3)
- hodnocení +/-: -7
- průměrný čas na ledě: 16:54
Se zraněnou rukou stihl prvních šest podzimních duelů, pak musel na operaci. Comeback podnikl až koncem základní fáze, tahal za sebou obrovské herní manko. To je třeba brát v potaz. Pět gólů v play off je dobrou vizitkou, horším vysvědčením sedm záporných bodů, směrem vzad to haprovalo, kolikrát velmi váhavé, mohl přitvrdit. Příchod Matěje Stránského a Davida Tomáška může zamávat s jeho pozicí a minutáží.
Miloš Kelemen (26 let)
- zápasy: 17
- body: 8 (3+5)
- hodnocení +/-: 0
- průměrný čas na ledě: 17:22
Buďte rádi, že jej máte. V rejstříku jeho hokejových ctností najdete bohatou škálu dovedností, proto jej směle považujte za jednoho z nejkomplexnějších hráčů soutěže. Dovede zakončit, zároveň se při stejném střídání převtělit v otravnou krysu, kterou ze zad jen tak nesetřesete. Hučí do vás, provokuje, nebojí se šarvátky, jde do vás tělem. Pokud sám od sebe nedostane zaječí úmysly, vydržujte si jej.
Martin Kaut (26 let)
- zápasy: 16
- body: 8 (2+6)
- hodnocení +/-: +3
- průměrný čas na ledě: 16:42
Kvůli zranění kolene absolvoval zkrácenou sezonu, což je nutno brát jako polehčující okolnost. Potřebuje pořádně natrénovat přes léto, aby se z něj stal obávaný kanonýr, k čemuž jej předurčuje jeho nekompromisní laser. V play off se k němu mockrát nedostal, nejlepším momentem byl proměněný nájezd v rozstřelu se Spartou. V Dynamu před třemi roky uzavřel desetiletý kontrakt s nevyřčenou potřebou dávat 20 gólů ročně.
Jáchym Kondelík (26 let)
- zápasy: 11
- body: 6 (3+3)
- hodnocení +/-: -3
- průměrný čas na ledě: 16:37
Se zlomenou čelistí byste doma zůstali na neschopence a dvakrát denně vyrazili na krátkou procházku. Pak si doma lehli na sofa. Jáchym Kondelík pár dnů po narkóze nasadil helmu s mřížkou, navlékl montérky, nazul bagančata a skočil do hokejové války. Jednička za oddanost a hromada třídních pochval za neutuchající vůli a vrstvení spousty silných a důležitých momentů. Možná nejlepší defenzivní útočník extraligy.
Vladimír Sobotka (38 let)
- zápasy: 17
- body: 5 (3+2)
- hodnocení +/-: -1
- průměrný čas na ledě: 17:23
Na téměř čtyřicetiletá kolena se dočkal premiérového extraligového triumfu. Za celou kariéru si tenhle úspěch zasloužil. Dobře pro něj, že se Spartou přetrhal vazby, byť o to loni vyloženě nestál. Možná by i kvůli avizovaným nákupům nebylo od věci, kdyby nyní vsadil na vyloženě na defenzivní způsob boje, na pověstnou černou práci a našel si své pevné místo ve čtvrté formaci. Už nemusí nikomu nic dokazovat.
Tomáš Vondráček (35 let)
- zápasy: 16
- body: 4 (2+2)
- hodnocení +/-: -2
- průměrný čas na ledě: 9:28
Charakter týmu, upozaděné ego, pochopení situace a možností seberealizace v napěchovaném týmu. Takhle si představujete vojáka v pravém slova smyslu. V Dynamu odvedl za všechny ty roky obrovskou práci, svým způsobem nedoceněnou. Jenže ofenzivnější hvězdy budou vždy a všude v popředí. On to bere. Vlastně i musí, pokud chce být součástí velkého týmu.
Robert Kousal (35 let)
- zápasy: 11
- body: 4 (1+3)
- hodnocení +/-: 0
- průměrný čas na ledě: 13:19
V Dynamu strávil dvanáct let, po prvních pěti a dvou titulech si dal pětiletou odluku v Rusku, Švýcarsku a Švédsku, po ní navázal sedmi sezonami na východě Čech. Kdo to může říci? Nejlepší roky jsou fuč, ale pokud nyní odejde, tak s nejlepším možným závěrem. S třetím zlatem na krku. Zohorna, Radil, Kousal… Co rok, to odchod letité ikony. To přináší hokejový život. Klub mu musí být vděčný, co za ty roky odvedl.
Jakub Lauko (26 let)
- zápasy: 15
- body: 3 (0+3)
- hodnocení +/-: +1
- průměrný čas na ledě: 13:21
Aby si proklestil do NHL cestu a nějak v ní fungoval, musel se hokejově předělat, překopat veškeré návyky, na nichž doma vyrostl. Z šikovného prevíta se stal bořič. Přeonačit jej během pár měsíců se ukázalo jako nesnadná písemka, navíc přišly zdravotní trable s kolenem. Hledání správné role bylo tuhým bojem se šťastným koncem pro všechny. Nyní je třeba definovat si, kudy přesně dál. Pro dobro obou stran.
Jan Stránský (36 let)
- zápasy: 16
- body: 3 (0+3)
- hodnocení +/-: -2
- průměrný čas na ledě: 9:19
Když loni smutně stál před hradeckou kabinou po posledním vystoupení své Mladé Boleslavi, která jej přestala potřebovat, mnoho štěstí v sobě neměl. Věděl sice, že bude navlékat pardubický dres, ovšem ten v Chrudimi. Velkou pílí si však řekl o posun výš a mohl se přetrhnout, aby vděk za prostor vrátil na ledě. Platil ostrostí, důrazem i trefnými kecy.
Patrik Poulíček (32 let)
- zápasy: 9
- body: 1 (0+1)
- hodnocení +/-: -3
- průměrný čas na ledě: 10:26
Zranění mu dovolilo nastoupit až do pokročilé fáze play off, ale díky zakódované pracovitosti a přirozené inteligenci se rychle napojil. Přesně ví, co je jeho zadání v pozici „bottom six“, v méně oblíbené roli týmové podpory se našel a patří dlouhodobě ke špičce. Báječně si porozuměl v posledních bitvách s Hunterem Fejesem.
Hunter Fejes (31 let)
- zápasy: 7
- body: 1 (1+0)
- hodnocení +/-: -3
- průměrný čas na ledě: 5:48
Kde jste ho celou dobu schovávali, pacholci? V sérii s Kometou odehrál během čtyř utkání dohromady dvacet minut. To zvládá ve flanelové košili. Mihl se jednou proti Spartě, vydržel, trénoval, čekal na šanci. Ta přišla pro páté finále, kdy Filip Pešán potřeboval oživit mužstvo novou energií. Výborný tah, jenž možná mohl přijít už dřív. Exprešovský válečník povýšil významně výkon celého týmu, v Třinci plynule navázal a došel si pro zlatou odměnu.
Daniel Rákos (38 let)
- zápasy: 8
- body: 1 (0+1)
- hodnocení +/-: 0
- průměrný čas na ledě: 10:22
Nejlepší raubířské roky má za sebou, ale to nic nemění na tom, že může velmi dobře zacelit díry při marodce v áčku. Nepotřebuje aklimatizaci, zkrátka si ho vytáhnete z béčka, připravíte dres a jde do akce. Takhle naskočil do prvních čtyř bitev s Kometou i Spartou. Své si odvedl. Další zlato je pro něj milým bonusem.
Za Dynamo v sezoně 2025/26 ještě nastoupili
- Robin Kaplan (ú, 19x)
- Dominik Hrníčko (ú, 14x)
- František Formánek (ú, 14 x)
- Carsen Twarynski (ú, 13x)
- Michal Hrádek (o, 12 x)
- Daniel Herčík (ú, 11x)
- Matěj Pekař (ú, 10x)
- Tomáš Urban (ú, 10 x)
- Vít Macek (ú, 3x)
- Erik Pospíšil (ú, 2x)
- Ondřej Chabada (o, 2x)
- Oleksij Jevtěchov (ú, 1x)
- Tomáš Rolinek, (ú, 1x)
- Tadeáš Kalužík (ú, 1x)
- Jan Kolář (o, 1x)
- Vojtěch Tvrdík (o, 1x)
- Martin Ševc (o, 1x)