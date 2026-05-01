Zábranský se vrací na střídačku Komety! Jeho asistenty budou Erat i Pokorný

Boss Komety Libor Zábranský se vrací na střídačku jako hlavní trenér
Martin Erat se vrací do Komety, kde bude působit jako asistent trenéra
Trenér brněnské Komety Kamil Pokorný již se zlatou medailí
Martin Erat se vrací do Komety, kde bude působit jako asistent trenéra
Brněnský kouč Kamil Pokorný již začíná slavit s týmem mistrovský titul
Trenér Komety Kamil Pokorný zvedá nad hlavu Masarykův pohár
Na střídačku hokejistů Komety Brno se jako hlavní kouč vrací majitel klubu Libor Zábranský. Jeho asistenty budou Martin Erat, Kamil Pokorný a Jiří Horáček. Klub to oznámil na svém webu.

Dvaapadesátiletý Zábranský vedl Kometu naposledy v roce 2021. Dvakrát dovedl tým k triumfu v extralize. V nedávno skončeném ročníku nejvyšší soutěže Brno trénoval nejprve Pokorný, v lednu se hlavním koučem stal Horáček.

Bývalý vynikající obránce Zábranský při svém posledním angažmá na střídačce Komety působil s Pokorným a Horáčkem, s nimiž bude spolupracovat i nyní. Jako trenér vedl Erata, s nímž se poté sešel v reprezentaci, kde byli asistenty finského kouče Kariho Jalonena.

Zábranský se v minulých letech naplno soustředil na stavbu nové víceúčelové arény, která nyní v Brně finišuje. I proto několikrát uvedl, že se zatím do pozice trenéra nevrátí.

