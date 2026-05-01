Zábranský se vrací na střídačku Komety! Jeho asistenty budou Erat i Pokorný
Na střídačku hokejistů Komety Brno se jako hlavní kouč vrací majitel klubu Libor Zábranský. Jeho asistenty budou Martin Erat, Kamil Pokorný a Jiří Horáček. Klub to oznámil na svém webu.
Dvaapadesátiletý Zábranský vedl Kometu naposledy v roce 2021. Dvakrát dovedl tým k triumfu v extralize. V nedávno skončeném ročníku nejvyšší soutěže Brno trénoval nejprve Pokorný, v lednu se hlavním koučem stal Horáček.
Bývalý vynikající obránce Zábranský při svém posledním angažmá na střídačce Komety působil s Pokorným a Horáčkem, s nimiž bude spolupracovat i nyní. Jako trenér vedl Erata, s nímž se poté sešel v reprezentaci, kde byli asistenty finského kouče Kariho Jalonena.
Zábranský se v minulých letech naplno soustředil na stavbu nové víceúčelové arény, která nyní v Brně finišuje. I proto několikrát uvedl, že se zatím do pozice trenéra nevrátí.