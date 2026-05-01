Zábranský se vrací na střídačku Komety! Zpět je i Erat, deset nových posil
Návraty odchovanců jsou potvrzeny, stejně tak majitele Komety Libora Zábranského na pozici hlavního kouče. Kometa oznámila novinky v kádru. A že jich je. Ze tří zahraničních akvizic zaujme šestatřicetiletý veterán Luke Witkowski, jenž má ve svém životopisu 130 startů v NHL a má nahradit krajana Rhetta Hollanda. Na střídačku si vedle Zábranského, Kamila Pokorného a Jiřího Horáčka stoupne bývalý vynikající útočník Martin Erat.
O složení realizačního týmu brněnské Komety a příchodu většiny hráčů, jejichž jména v pátek loňský extraligový mistr zveřejnil, už deník Sport referoval v předchozích týdnech. Teď se staly oficiálními. „Naším cílem není nic jiného, než aby náš poslední zápas v sezoně byl vítězný,“ prohlásil majitel a znovu i kouč Libor Zábranský pro klubový web. „Chceme vyhrát titul v nové aréně,“ dodal.
Do Brna se vrací obránci Radek Kučeřík (24 let, Ilves Tampere), Dalimil Mikyska (26, Karlovy Vary) a Maxim Čajkovič (25, Litvínov). V útoku zažijí obnovenou premiéru Michal Kunc (25. Tucson Roadrunners/AHL), Jan Süss (27, Přerov) a Silvester Kusko (30, Olomouc).
Navíc finišují rokování s bekem Stanislavem Svozilem (23, Cleveland Monsters/AHL) a forvardem Jakubem Brabencem (22, Henderson Silver Knights/AHL). Také jejich příchod na jih Moravy by se měl stát brzy realitou.
Všichni tihle hráči mají bohatou komeťáckou minulost, slovenský zadák a rodák z Bratislavy Čajkovič působil v Brně v mládežnických kategoriích. Comebacku se dočkal po deseti letech. „Je to unikát,“ poznamenal Zábranský o velkém počtu odchovanců v kádru. Mohl ho zvýšit křídelník Luboš Horký, ale ten se ještě rozhodl zůstat v zahraničí, aktuálně patří švédskému Rögle.
Dalšími nováčky jsou tvrďák Richard Nedomlel (30, Třinec), finský centr Robert Leino (33, Kloten), jenž by měl patřit k lídrům ofenzivy. Dalším novicem je gólman Eugen Rabčan (24). Rodák z Levoče patřil v poslední sezoně v dresu Banské Bystrice k nejlepším brankářům slovenské extraligy. Půjde o jeho první angažmá mimo rodnou zemi. V týmu vytvoří konkurenci Aleši Stezkovi a Janu Kavanovi.
Kometa původně zamýšlela angažovat českého gólmana ze zámoří, který je na hraně NHL. Vážně uvažovala o Jiřím Paterovi, ovšem nakonec si plácla s Rabčanem, jenž bojuje o nominaci na mistrovství světa.
Americký bek Witkowski z města Holland hrával za Detroit a Tampu Bay, jeho maximem je 34 startů v jedné sezoně NHL. Poslední tři roky strávil v Evropě. Ve Finsku získal titul s Tapparou Tampere, poté okusil švédskou Elitserien v týmech Skelleftea a Brynäs. Góly od něj nečekejte, za čtyři roky dal všehovšudy dva.
Brněnská organizace se má během příští sezony přesunout do nové arény na Výstavišti. „Smlouva ještě není podepsaná, ale moje mise je v tomto směru splněna. Každý Brňák vidí, že hala stojí. Jsem běžec na dlouhé tratě a kdysi jsem řekl, že se na střídačku vrátím. A to s těmi profesně nejlepšími lidmi, které znám,“ uvedl Zábranský. „Věřím, že budeme zase úspěšní,“ přál si.
Dochází na návrat Martina Erata, jenž dlouhodobě žije s rodinou v Americe. „Nebude s týmem každý den, ale to vůbec není na škodu. Martin má obrovskou chuť do práce u nás a geniální myšlení, co se týká přesilovek,“ popsal jeho roli boss. „Jeho přínos bude obrovský.“