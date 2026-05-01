Kometa poprvé v nové hale? Na začátku ledna se Spartou! Bude to masakr, říká Zábranský
Už se to blíží. Hokejová Kometa zná pravděpodobné datum, kdy slavnostně otevře extraligovým zápasem novou multifunkční arénu na Výstavišti. A bude to fakt velké, grandiózní! Ke slavnostní chvíli má dojít mezi 8.-10. lednem, kdy dorazí do Brna pražská Sparta, historicky největší rival. „Bude to nejsledovanější sportovní událost v republice,“ nepochybuje Libor Zábranský, jenž první květnový den poskytl rozhovor pro oficiální web klubu.
Nový extraligový ročník rozjede Kometa ve Winning Group Areně, ovšem na začátku roku se má stěhovat do nového luxusního domova. A v něm hned v premiéře vyzvat o víkendu Spartu. Takový je plán a vysněný cíl. „Sezona bude strašně složitá,“ uvědomuje si Libor Zábranský, jenž se podle očekávání opět stane hlavním trenérem áčka. K ruce bude mít Kamila Pokorného, Jiřího Horáčka a Martina Erata. „Bude to logisticky a organizačně strašně náročné. Masakr,“ tuší komplikace s přesunem.
Na bitvu se Spartou se těší, zároveň ale ví, že nápor na psychiku všech bude obrovský. „Musíme být na ten tlak připravení a já jsem tam od toho, abych hráče před ním chránil. Postarám se o to,“ ujišťuje Zábranský. „Bude to speciální pro nás i pro fanoušky. Každý nový zápas bude výjimečný. V brněnském sportu taková událost historicky nebyla. Věřím, že to všichni zvládneme,“ přeje si.
Nová aréna znamená další krok kupředu a rozvoj organizace, do které šéf nalákal řadu odchovanců. „Kometa začne novou éru a půjde ještě víc nahoru,“ očekává boss. Logicky dojde ke zdražení permanentek. Hala na Výstavišti nabídne daleko větší komfort a prostor než „Rondo“. Fanoušci si připlatí. „Myslím, že to každý pochopí,“ říká Zábranský. „Pokud si divák koupí permanentku na půl sezony sem (do Winning Group Areny), ta se za stejnou cenu přenáší do nové haly. To je obrovský benefit,“ zdůrazňuje.