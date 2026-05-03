Voženílek zpět v Třinci: Nesmím spát v dávných dobách. Kundrátkovi doporučil Motor
V české hokejové reprezentaci se v rámci Fortuna Hockey Games schází slušná třinecká parta. Kromě čerstvě povolaného útočníka Petra Sikory od začátku akce v národním týmu působí bek Filip Pyrochta a forvard Daniel Voženílek, kteří se od příští sezony přesouvají pod Javorový. V případě druhého jmenovaného jde o oficiálně potvrzený návrat. „Když jsem sledoval play off v televizi, svrběly mě ruce i nohy,“ přiznává čerstvá posila.
Jak se těšíte k Ocelářům?
„Moc! Sledoval jsem play off v televizi, svědily mě ruce i nohy, že tam nemůžu být. Těším se, až znovu budu v prostředí a mezi kluky, kteří mají správně nastavenou hlavu. V týmu jsou skvělé cíle i hráči. Moc se těším, až budu s touto skupinou.“
Rodina to cítí stejně? V Třinci se jí dříve líbilo, teď jste však žili dva roky ve Švýcarsku.
„Samozřejmě. Je komplikovanější, že ve Švýcarsku se mluví různými jazyky, kluci se naučili německy. Ale v Třinci se nám vždycky dobře žilo a líbilo, děti se těší. Jsme rádi, že se vracíme.“
Se zahraničním angažmá se stylově můžete rozloučit na MS. Velké lákadlo?
„Myslím, že každý, kdo se zúčastní kempů, by rád na mistrovství jel. Ve Švýcarsku jsem nějakou dobu byl. Rád bych se tam podíval znovu. Fribourg navíc vyhrál pohár, takže výborné místo.“
Vzpomenete si ještě někdy na semifinálový gól proti Spartě v čase 59:59,8, kterým vás Slezané teď opět uvedli?
„Zas tak často ne. Je to historie, v hokeji je všechno rychlé. Něco se stane, musíte zase přemýšlet dopředu. Samozřejmě v Třinci přišli s nápadem na video, který byl hezkej, ale znovu bych chtěl říct, že to je historie. Člověk nesmí spát v dávných dobách, ale pracovat, abychom nějaké podobné momenty mohli spolu prožít znovu.“
V národním týmu už máte dva spoluhráče pro příští ročník. K Filipu Pyrochtovi přibyl Petr Sikora. Líbil se vám proti Švédům?
„Všichni Sikyho známe, víme, jaký je hráč. Je super, že dostal takovou příležitost, hned do toho skočil po hlavě. Měl jednu skvělou gólovou šanci, jenom škoda, že ji neproměnil. Věřím, že se brzo za reprezentaci prosadí, pro něj skvělá zkušenost. A taky pro tým.“
Z Třince už se znáte.
„Když jsem tam byl, občas nějaké příležitosti dostal, takže ano, už tam jsme se potkali. Pamatuji si jeho nájezd proti Spartě, jak po něm oslavoval a upadnul. (směje se) Ale znám ho delší dobu.“
Naopak další kamarád Tomáš Kundrátek z kabiny Ocelářů odchází. Bude vám scházet?
„Věděl jsem o tom delší dobu, jsme v úzkém kontaktu. Chybět mi trošku bude, ale musím říct, že jsem mu od začátku Motor doporučoval. Zkušenost mám, skvělé místo na hokej. Fanoušci, město i příroda okolo.“