Fiala o nové aréně i návratu na lavičku: Z mé hlavy to nevzešlo. Mora jednala s...
Do historie olomouckého hokeje se v minulosti už nesmazatelně zapsal. Přesněji před dvanácti lety, kdy na Hanou vrátil extraligu. Petr Fiala v ní odkoučoval sezonu a následně se vrátil k juniorům. Po krátkém angažmá v Kometě se stal videotrenérem Kohoutů, kde nyní znovu povýšil. „Je škoda, že Róbert Petrovický tady byl jen sezonu, ale takhle se rozhodl. Kdyby zůstal, tento rozhovor ani nemusel být,“ usmál se Fiala.
Při inauguračním interview byl dobře naladěný. Sotva přišel do tiskové místnosti, žertovně směrem k novinářům prohodil: „Ty židle tady pamatuju, ty jsou hodně starý.“ Petr Fiala se definitivně ujal vlády nad olomouckým A-týmem, řídit ho bude spolu s rovnocenným parťákem Petrem Svobodou.
Jak se váš návrat na lavičku zrodil?
„Rozhodlo to, že trenéři, o které jsme měli zájem, nemohli. Buď byli pod smlouvou, nebo jako Jarda Nedvěd dostali nabídku vést národní mužstvo. Než abychom sháněli trenéra, který by sem možná ani nepasoval, jsme se domluvili na tom, že se vrátím a budu to dělat s Petrem Svobodou.“
Padalo i jméno Karla Mlejnka. Byl taky ve hře?
„Takové informace k nám prosákly, ale vůbec o tom nevíme.“
Jak daleko byla jednání se zmíněným Jaroslavem Nedvědem?
„Byli jsme s ním v kontaktu. Kdysi dávno tady hrál, takže by nešel úplně do neznáma. V hledáčku jsme měli ještě jednoho trenéra, který je ale pod smlouvou. Doufám, že se třeba za rok dohodneme.“
Proto jste se rozhodli pro záložní variantu?
„První variantou jsem nebyl. Když jsem ale od roku 2020 dělal videokouče, s trenéry jsem seděl a chodil s nimi na led. Všechny věci jsme spolu probírali. Nakonec jeden z nich je od příští sezony v nároďáku (Zdeněk Moták), druhý u osmnáctky (Jan Tomajko), takže jsem tam se žádnými podřadnými trenéry neseděl. Informace jsem od nich měl, proto si nepřipadám, že bych z toho vypadl. Zápasy jsem sledoval, takže jsem určitě nezakrněl.“
Váhal jste, jestli nabídku přijmout?
„S panem Fürstem (jednatelem a generálním manažerem) mám velice dobrý vztah, možnosti volných trenérů jsme nějakým způsobem zamítli i sami. Hodně jsme to spolu řešili, ale myšlenka, že bych měl jít na střídačku, nevzešla z mé hlavy. Když přišel s touto variantou, neřekl jsem mu ne. Chci, aby to tady fungovalo, a zároveň věřím víc sobě než některým dalším trenérům, takže i z toho důvodu jsem s tím souhlasil.“ (usmívá se)
V čem je největší rozdíl v rolích videokouče a hlavního trenéra?
„Když jste videokouč, méně se vyspíte, protože v noci musíte dělat zápasy. Vezměte si, že v pátek se hraje a trenéři v sobotu ráno chtějí mít nadcházejícího soupeře už alespoň dvakrát rozebraného. Jednou si to uděláte z úterka, což stíháte, ale pak musíte dělat i noční zápas. Skončí se v devět, vy si musíte soupeře nahrát, rozebrat si ho a na ráno to trenérům připravit. Zvlášť nepříjemné je, když se hraje venku.“
Trenérské změny v extralize před sezonou 2026/27
Tým
Změna trenéra
Sparta
Patrik Augusta místo Jaroslava Nedvěda
České Budějovice
Róbert Petrovický místo Ladislava Čiháka
Mladá Boleslav
Petr Haken místo Miloslava Hořavy
Vítkovice
Yorick Treille místo Václava Varadi
Olomouc
Petr Fiala místo Róberta Petrovického
Kometa Brno
Libor Zábranský místo Jiřího Horáčka
Kladno
Radim Rulík místo Tomáše Plekance
„Ten zase nespí z důvodu, že se mu utkání honí v hlavě. Videokouč naopak kouká do obrazovky. Na čtení mám sice furt stejné brýle, ale bojím se, že z toho koukání do počítače už hůř vidím.“ (směje se)
Posunulo vás to profesně? Bude to jiný Petr Fiala než před deseti lety? Jestli ano, v čem?
„Jiného budu mít kolegu, který má odlišný náhled na hokej, než měli ti předešlí. Zásadně se to nezmění, ale dobré hráče z jednotlivých mužstev mám určitě načtené. Nicméně tohle mají nečtené i druzí a pak sami vidíte, že Červenka vám stejně dává góly.“ (usmívá se)
Kdo vás na pozici videotrenéra nahradí?
„Máme vybraného kolegu, který dělal ženský hokej. Ale nebude tady s námi, má práci, takže to bude dělat při ní. Počítačově je na tom mnohem lépe než já.“ (směje se)
Olomouc zatím posílila o Ralfse Freibergse, Jakuba Kosa, Martina Štohanzla, Michala Vitoucha a Michala Tomečka. Přijde ještě někdo?
„Moc jmen už asi ne, ale ještě jednáme s cizincem do útoku. Beků máme dost, i zkušených včetně Ralfse Freibergse, který možná bude na mistrovství. Nechceme mít osmnáct útočníků, když jich hraje jenom dvanáct, proto už moc lidí nepřijde. Je škoda, že do Komety šel Michal Kunc. Určitě by tady hrál první lajnu, ale ani nám nedal šanci jednat, což mě trošku zklamalo. Nedá se nic dělat.“
Éterem létají zprávy o nové aréně, jejíž výstavba by měla být blíž než kdykoliv předtím. Řešíte to v klubu?
„Já to řeším od roku 2007. Vždycky před volbami tady byly billboardy a plakáty, že postavíme nový stadion… Jestli to chce postavit soukromý sektor, zaplaťpánbůh za to. V Jihlavě chodilo na zápasy 1500 až 2000 diváků, ale teď, když mají nový zimák, bývá tam i vyprodáno a hned se o nich píše. Měli tam tenis a určitě i nějaké kulturní akce. Olomouc nic takového nemá. Není to jen o sportu, třeba Kabáti hrají na zimáku v Prostějově a v Olomouci ne. Karel Gott nám tady taky zpíval a málem přišel v listopadu o hlasivky. (usmívá se) Tady to nemá tu štábní kulturu.“
S tím se musí souhlasit.
„Prostředí, na která si lidi za poslední roky zvykli, z toho neuděláte. Oni vyjedou někam ven a všechno je tam jiné. Třeba show na Spartě je pro ostatní týmy nedostižná, lidi se nenudí a furt se něco děje. A oni tam nechodí jen kvůli hokeji, ale i za programem. Když se nová hala do čtyř let opravdu postaví, věřím, že do toho třeba přijde i nějaký mecenáš.“