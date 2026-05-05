Nejzajímavější posila z každého týmu extraligy: Tomášek, Kempný, ale i velká překvapení
Začátkem května vypukl v rámci hokejové extraligy závod v oznamování posil. Jsou týmy, které se ho zatím neúčastní, na jiných adresách pro změnu odpalují jednu bombu za druhou. Web iSport sestavil 14 nejatraktivnějších nákupů, avšak s podmínkou, aby se zastoupení v seznamu dočkala všechna mužstva. Objevují se tak i velmi nečekaní hráči. V případě tří hokejistů jde o přesuny v zákulisí dohodnuté, avšak ještě veřejnosti neoznámené.
Litvínov: Martin Havelka
- útočník
Vůbec nejslabší jméno. Jednoduše proto, že Verva dosud žádnou další akvizici neoznámila. Jednání měla probíhat s Milanem Douderou, v zákulisí se řeší přesun Davida Kämpfa ze zámoří. Nemůžete však hovořit o potvrzených dohodách. Zbývá tak Havelka, důrazný útočník pro spodní lajny, který Litvínov posílil už pro baráž s Jihlavou v rámci hostování z Chomutova. U Chezy má pokračovat už jako její hráč.
Mladá Boleslav: Petr Zámorský
- obránce
Přímá náhrada za do Třince odcházejícího Filipa Pyrochtu. Prožil malý kariérní restart, když s 11 góly znovu spadal mezi zajímavé ofenzivní obránce. Jenže v play off už se neprosadil, navíc Plzni čas od času zavařil směrem dozadu. Jako místy neřízená střela může těžit z toho, že v Mladé Boleslavi bude s větší volností hlavním esem defenzivy. Pokud ho časem nepokoří další přírůstek David Moravec.
Olomouc: Ralfs Freibergs
- obránce
V Česku se lotyšskému bekovi a bronzovému medailistovi z mistrovství světa zjevně líbí. Ovládl řeč, s Třincem získal titul a pouští se do sedmého angažmá v rámci malého tuzemského rybníčku. Na sociálních sítích v březnu zaujal výzvou k zámoří, aby se tamní novináři víc zajímali o názory hokejistů k válečné agresi Ruska. Jak to ovšem bude s výkony na ledě? Ve 34 letech může nastat další stagnace.
Vítkovice: Šimon Stránský
- útočník
Dobří holubi se vracejí. V 28 letech by měl Stránský Ostravanům sloužit jako hlavní tvůrce hry v systému nového trenéra Yoricka Treilleho. Ve Vítkovicích dříve neměl nejlepší sezony, to je ovšem dávná doba, nyní přichází v jiné pozici. Za předchozí ročník v Kometě sebral 26 asistencí, pořád může být ještě lepší. Nachází se ve zlatém hokejovém věku. Vítkovice by tady neměly sáhnout vedle.
Kladno: Michal Kempný
- obránce
Kladenský papír pojme hned několik zvučných hokejistů, novinku v podobě Eduardse Tralmakse z AHL ještě Rytíři neodpálili. Nicméně i Kempný je extrémně zajímavým zbožím, jehož prověřila NHL, těžké mezistátní zápasy, Sparta a naposledy švédské Brynäs. Hokej mu zase začal chutnat, dal na vábení Tomáše Plekance i Radima Rulíka, s nimiž se zná z národního týmu. Sázeli na něj.
Motor ČB: Tomáš Kundrátek
- obránce
Další mistr světa na seznamu. V Třinci opět vystřihl vynikající play off, právě kvůli perfektní přípravě na stěžejní momenty si ho Radim Rulík vybral do týmu pro olympijské hry. Jedinou otázkou je, jak si nastaví hlavu do Českých Budějovic, kde nemůže základní část odklouzat na půl plynu. Angažmá mu posvětil velký kamarád Daniel Voženílek. Kundrátek bude pilířem obrany.
Kometa: Radek Kučeřík
- obránce
V případě Brna bylo z čeho vybírat. Moravané vypustili do světa deset nových jmen a další dvě by měla být bezpečně na cestě (Stanislav Svozil, Jakub Brabenec). O pozici nejtřaskavějšího příchodu v žebříčku bojovali Michal Kunc a právě Kučeřík, první z nich si však bude chvíli zvykat na přechod ze zámořských hřišť. Kučeřík je reprezentant, ve Finsku hrál výborně, umí skvěle bránit.
Mountfield HK: Patrik Zdráhal
- útočník
Pokus o restart kariéry. Prožil velmi náročný rok, kdy se v „domovských“ Vítkovicích nepotkal s filozofií ani přístupem Václava Varadi. Jenže po přesunu za umírněnějším Milošem Hořavou do Mladé Boleslavi nebyla situace růžovější, od ledna z výkonnostních důvodů nehrál. Jméno pořád má, když zabere a vrátí se k dřívější formě, může vyskočit nad 30 bodů. Záleží, jaký prostor v Hradci dostane.
Liberec: Jakub Rychlovský
- útočník
Další velký návrat k osvědčené spolupráci. Šikovný útočník bojoval dva roky na farmě Detroitu v Grand Rapids, jeho ofenzivní potenciál však v organizaci vůbec nevyužili. V sestavě se kolikrát propadl až do čtvrté formace, nebyl na přesilovkách. Bílí Tygři ho zkusí resetovat ve staronové roli i prostředí. I v tomto případě platí, že na soupisce zatím nefiguruje, dohoda je však uzavřena.
Plzeň: Carter Robertson
- obránce
Indiáni neodpálili žádnou velkou bombu, ale šance týmu by měl aspoň v nadcházející sezoně nejvíc zvýšit 26letý Kanaďan. Zajímaví jsou mladíci Aleš Čech, Jakub Chromiak i Adam Titlbach, jejich zapojení hned po přesunu do Plzně však nemusí být tak výrazné. Robertson odchází ze Slovenska, hrával za maďarský Ferhérvár, krátce i v AHL. Se 192 centimetry umí být produktivní. Zvládne však extraligu?
Sparta: Jiří Sekáč
- útočník
Bude zajímavé sledovat, do jaké role ho Pražané uvedou. Za Lugano naposledy sesbíral 19 bodů (7+12), takže představa, že přichází jako velká ofenzivní hvězda, by mohla vyznít naivně. Sekáč má nicméně řadu reprezentačních zkušeností, rozšíří nabídku centrů, což se po odchodu Michala Vitoucha i Janiho Lajunena Spartě hodí. Čerstvou akvizici ještě klub nepotvrdil.
Karlovy Vary: Elmeri Eronen
- obránce
V 31 letech hotový hráč. Z obrany by měl zásobovat spoluhráče perfektními pasy, v předchozí sezoně za Hämeenlinnu zapsal 16 nahrávek v 60 utkáních. Ještě produktivnější byl během tří let ve švédské nejvyšší soutěži. Přidá další evropskou štaci. Ještě atraktivnější by pro Energii mohl být jeho krajan a další bek Olli Juolevi, někdejší pětka draftu NHL. Toto jméno však koluje v rovině spekulací.
Třinec: Daniel Voženílek
- útočník
Zug měl opustit už během uplynulého ročníku, kdy o něj Oceláři stáli. Dohodnutý přestup zhatilo zranění ve švýcarském mužstvu těsně před uzávěrkou výměn. Přichází mistr světa, který Třinec dobře zná a ve 30 letech mu má pořád co dát. Hlavně důraz před brankářem soupeře, ten Ocelářům scházel. Aktuálně Voženílek bojuje o MS ve Švýcarsku, s tamní ligou se loučil 13 body v základní části.
Pardubice: David Tomášek
- útočník
Oficiálně potvrzený tento příchod dosud není, ovšem v zákulisí se o něm ví už několik týdnů. Tomášek patří k nejlepším centrům napříč Evropou, dokáže navíc obstát v mnoha rolích. Za Edmonton během minulé sezony nastupoval i na křídle. Do Pardubic přichází jako prvotřídní hvězda s bilancí 8+11 v 19 zápasech za Färjestad, kam se po nepříliš úspěšné kapitole v NHL vracel.