Kempný nejen o Kladnu: Není nic lepšího než říct pravdu do ksichtu. Těší se na Židlického
Za hokejovou oponou se to bralo jako hotová věc už nějaký ten týden. V den odletu národního týmu na Švédské hry přišlo kladenské razítko. Z Michala Kempného je Rytíř. Zatím na příští ročník, pak se uvidí. „Netvrdím, že jsme ve Švédsku nebyli šťastní a spokojení, tak to není, ale syn půjde brzy do školy a nejlepší pro něj bude žít v Česku a soustředit se na vše tady,“ vysvětluje předloňský mistr světa z Prahy.
Na Kladně jsou peníze, tím pádem i kvalitní hráči a trenérský štáb. Organizace se postupně a za pochodu mění. Rytíři srdnatě vzdorovali Spartě v předkole play off, nebyli daleko od senzace. Od podzimu budou chtít výš. Třeba to nebudou říkat na plnou pusu, ovšem vnitřní cíle nemohou být menší než semifinále play off.
A pětatřicetiletý mazák bude u toho. Vrací se z roční štace v Brynäs. Rozhodly rodinné záležitosti, úroveň nabídky i výhled do budoucna. „Zaprvé, zájem byl enormní už delší dobu. Zadruhé, rodina je pro mě bezpodmínečně číslo jedna, chci, aby byla šťastná a spokojená,“ líčí Kempný.
Vsadil i na osazenstvo hokejové organizace. Kdo jej zná, ví, jak moc je to pro něj důležité. „Líbí se mi směr, kterým se Kladno ubírá, co tu načali a s jakou vizí pracují do budoucna. Vážím si společné dohody na smlouvě. Líbí se mi lidé, kteří za tím jsou a vědí, co dělají. Jsou to profíci, mají za sebou skvělé hokejové kariéry. Já se na to strašně moc těším a věřím, že všechno poběží správným směrem.“
I ve svém věku se chci posouvat
Ačkoli má doma ve vitríně Stanley Cup i zlatou medailí z MS, zůstává stejným dříčem jako v dobách, kdy o velké trofeje usiloval. „Je mi pětatřicet, ale i v tomto věku se chci neustále posouvat, taky pomáhat mladším hráčům na jejich cestě hokejovou kariérou,“ vykládá upřímně.
Výrazným pohonem je pro něj i nástup reprezentačních trenérů v čele s Radimem Rulíkem. O něm se ví, že hlavně na klubové scéně nikomu neodpustí ani vteřinu odfláknutého tréninku. A Kempný to jenom kvituje. „Co víc jako hráč potřebuješ? Upřímnost, podívat se pravdě do očí. Že když máš třeba špatné období v sezoně a někdo ti to řekne do ksichtu na rovinu, není nic lepšího,“ zdůrazňuje.
Možná i z toho důvodu nebyl šťastný ke konci štace ve Spartě. „Pro mě je hodně důležité být upřímný k druhým lidem, ke spoluhráčům, říkat si pravdu do očí, byť kolikrát není příjemná. Je jedno, jestli jde o hokej nebo osobní život. Tak by to mělo být. Pak je na daném jedinci, jak se s tím popere.“
Kladno se před startem nové sezony ocitne u bookmakerů určitě nahoře. Leckdo bude očekávat stíhačku Pardubic či Sparty. Co Michal Kempný? „Kladno jsem sledoval, jakým způsobem hráli v sezoně, trápili Spartu v pěti zápasech. Ale je brzy na to říkat, jestli budeme prohánět Pardubice, Spartu a další týmy. Počala tam nějaká cesta a budeme určitě chtít, aby stoupala vzhůru, zlepšovali jsme se zápas od zápasu a sezonu od sezony. Budu dělat maximum pro to, aby se to dařilo.“
S přítomností vyhlášeného experta na defenzivu Marka Židlického je si jistý, že výkonnostně stagnovat nebude. „Budu mít Židlu celý rok za zády, což je pro mě osobně hodně důležité,“ netají.