Hynek po konci v Litvínově: zůstane v extralize. Kdo Vervu přihlásí do soutěže?
Litvínov se zachránil v extralize. Do elitní společnosti patří nepřetržitě 67 let a bude k ní patřit i nadále. Jeden cíl je splněn, ale co se v klubu děje dál? Stále není dotažen převod vlastnictví klubu na nové majitele, probíhají jednání se společností Orlen Unipetrol. Klub oznámil, že po vzájemné dohodě končí generální ředitel Pavel Hynek.
Po barážové sezoně v Litvínově řízli do kádru a rozloučili se s osmi hráči. Jeden z asistentů kouče František Ptáček se stal novým členem trenérského štábu v Mladé Boleslavi. Ke změnám dochází i v managementu. Sportovní ředitel Tomáš Vrábel skončil už k poslednímu dubnu. V květnu ukončí své působení generální ředitel Pavel Hynek, který v organizaci strávil šest sezon.
Podle informací iSport.cz měl nabídku na vysokou pozici na hokejovém svazu, zůstane však zůstane v extralize. Jeho další kroky by měly mířit do managementu Pardubic, kde v minulosti trénoval.
„Během svého působení se Pavel Hynek významně podílel na profesionalizaci klubu. Pod jeho vedením došlo k nastavení transparentních řídicích procesů, jejich zpřehlednění a celkové kultivaci fungování organizace. Vytvořil funkční tým odborníků, kteří posouvali organizaci kupředu”, řekl předseda představenstva Konrad Szykula.
Hynek v klubu narovnal ekonomickou situaci. Největšího úspěchu pod jeho vedení dosáhla Verva postupem do semifinále a celkovým čtvrtým místem v sezoně 2023/24. Bylo to nejlepší umístění Chezy od titulu v roce 2015. Litvínov je však specifický. Lidi odjinud moc nevítá, někdy je nepřijme vůbec. Hynkův odchod souvisí i se změnou vlastníků.
Příchod Kämpfa? Peníze by na něj byly
Jeho nástupci, mezi něž patří Jiří Šlégr nebo Robert Kysela, dlouhodobě jednají s Orlenem a dalšími partnery o výši finančního plnění a vyhlížejí konec schvalovacího procesu, jenž umožní faktické převzetí klubu. Ten se však vleče. Jednak kvůli nutným procedurám, jednak kvůli tomu, že se čekalo, zda se Verva zachrání v extralize. V opačném případě by totiž spousta věcí padla taky.
„Mělo by se to dotáhnout nejlépe do konce května, ale může to trvat i déle,“ prozradil jeden z lidí blízkých novému vedení. Do 31. května se však klub musí přihlásit do extraligy se všemi náležitostmi, včetně finančních standardů a hráčských smluv. Z toho důvodu už v Litvínově podepsali všechny hráče, které chtěli.
Matúš Sukeĺ, o nějž usiloval Liberec, má kontrakt ještě na rok. „Všechny tyto hráče chceme pod dlouhodobými smlouvami,“ přiznal po baráži šéf realizačního týmu Robert Reichel, který se stará taky o sportovní stránku. Mluví se o Davidu Kämpfovi, kolem nějž kroužila třeba i Sparta. Už v Chomutově a juniorských reprezentacích hrál s Ondřejem i Davidem Kašovými. Po odchodu několika hráčů na něj Litvínov může finančně dosáhnout, jestli se situace nezmění a neozve se například některý z klubů NHL.
Pokud by hrozilo, že se převod na nové vlastníky nestihne dotáhnout do června, nabízí se varianta, že nový subjekt uzavře smlouvu o smlouvě budoucí a tým se přihlásí ještě „postaru“. Až po převodu můžou noví majitelé klub oficiálně řídit a podniknout další kroky. Svolat valnou hromadu, odvolat představenstvo, dosadit si své lidi.
Partnerství se společností Orlen přitom bude pokračovat. Podle informací iSport.cz by se mělo jednat o dohodu na 45 milionů ročně na tři sezony. Naposledy dával polský gigant 60 milionů ročně, předtím 55. Ale v počáteční euforii ze záchrany se údajně podařilo získat celkově větší peníze, než klub dostával. Litvínovský oheň hoří dál.