Nejistota v dopingové kauze? Bylo to šílené, vzpomíná Štohanzl. Teď se těší na Olomouc
Deset měsíců jen trénoval a makal, zápasy hrát nemohl. Zažíval chvíle, které mu ovlivnily kariéru. V průběhu sezony 2023/24 se Martin Štohanzl ocitl v nejistotě, kvůli dopingové kauze Mountfieldu HK byl spolu s Kevinem Klímou a Graemem McCormackem na dlouho odstaven od týmu. „Bylo to šílené! To bych nepřál ani svému největšímu nepříteli,“ líčil šestadvacetiletý útočník, který se teď těší na novou výzvu. Po letitém boji o místo v Hradci se upsal na Hané.
V posledních šesti sezonách neustále pendloval mezi extraligovým Hradcem a prvoligovým Kolínem. Když ho trenér Tomáš Martinec potřeboval, sáhl po něm. Místo v áčku ale jisté neměl.
„Za sezony v Hradci jsem se víceméně nehnul ze třetí nebo čtvrté lajny. A když člověk dělá jenom věci, které jsou na jistotu, moc dopředu se neposouvá. V tomhle jsem strašně rád za poslední sezonu v Kolíně, přestože to bylo v první lize,“ ohlížel se Martin Štohanzl.
V uplynulém ročníku kolínským Kozlům pomohl šestatřiceti kanadskými body k druhému místu po základní části Maxa ligy. Poprvé v dospělém hokeji si zároveň vyzkoušel, že mužstvo na něm může stát.