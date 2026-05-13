Mandát s Kautem o Pardubicích: Nemají nás rádi i kvůli Dědkovi. Co oslavy a možné změny?
PŘÍMO ZE ŠVÉDSKA | Masarykův pohár v Pardubicích? Kdepak konec jedné téměř nekonečné cesty, spíš start velké jízdy za dalšími tituly. Znovu a zas pod velkým tlakem. Martin Kaut (26) a Jan Mandát (30) pro iSport popisují, co Dynamo dovedlo do zlatého cíle, mluví i o nepochopení toho, proč tolik lidí Pardubice nemusí, ačkoli dění v Dynamu v posledních letech pozvedlo celou extraligu. Oba odcestují na MS do Švýcarska.
Ve volný den na Švédských hrách byl čas znovu připomenout zlatem zakončenou pardubickou misi, která nemohla být složitější. Brněnský mistr, po něm obrozená Sparta a navrch démon posledních sezon. „Kdybychom prohráli třetí finále, asi by něco bylo špatně a předpokládám, že by přišly změny. Naštěstí to dobře dopadlo,“ usmívá se Martin Kaut v lobby moderního hotelu Clarion v Helsingborgu, asi 30 kilometrů vzdálené destinaci od Ängelholmu. Oba přesvědčili Radima Rulíkaa objeví se na MS ve Švýcarsku.
Doznívá ve vás ještě zisk titulu? A bylo by to jiné, kdybyste v úterý neodletěli na nároďák?
Jan Mandát: „Tím, že jsme jeli sem naše soustředění, se přesměrovalo na něco jiného. A po návratu domů nám to zase třeba dojde a oceníme s odstupem. Během oslav jsme měli určité indicie nebo tušení, že do Švédska asi pojedeme, takže jsme trochu přetočili myšlení.“
Martin Kaut: „Vnímám to stejně. Kdybychom neodjeli na repre, asi bychom to doma ještě oslavili s rodinou, možná ještě i s klukama. Zhruba třetí nebo čtvrtý den po návratu z Třince jsme věděli, že pojedeme do Švédska, takže na doslavení přijde čas potom.“
Vnímali jste krom velké euforie i obrovskou úlevu, že se konečně povedlo vyhrát Masarykův pohár? Že veškerý tlak pominul?
Mandát: „Možná ano. Přece jen jsme hráli třetí finále po sobě, a kdyby se znovu nezvládlo, bylo by to už hodně nešťastný. Jo, ta úleva je velká. Víme, jak to v Pardubicích funguje. Ale pořád převládá nadšení, že jsme to dokázali. Všem nám je jasné, že plány na další rok se nemění, cíle v klubu zůstávají dál stejné.“
Kaut: „Město a hlavně fanoušci si titul zasloužili. Mandy zažil, když se v Pardubicích hrálo o sestup, nebylo to určitě nic příjemného. Jsem rád, že se podařilo vyhrát hlavně kvůli lidem, protože strašně dlouho čekali. Byli tady pro nás po celou dobu, kdy se nedařilo. A jak říká Mandy, příští rok se od nás nečeká nic jiného než letos. Navíc hrajeme Ligu mistrů, v ní se taky bude cílit hodně vysoko.“
Cítíte, že by mělo být ve vašich silách založit vítěznou pardubickou dynastii? Odvalili jste velký balvan, našli cestu k triumfu. Řada věcí by mohla jít o něco snadněji.
Kaut: „Dobrá otázka. Jak bych to řekl… Vyhrát tenhle titul bylo fakt hrozně těžký. Klobouk dolů před Třincem, že to dokázal pětkrát. Já si to zatím nedovedu představit. Ale bylo by to super. Každopádně to bude jenom o nás, a pokud k tomu přistoupíme jako letos, věřím, že něco velkého můžeme nastartovat.“
Mandát: „Přišlo mi, že každé předchozí play off a každá jednotlivá série nás svým způsobem poučila. Když si vezmu finále s Třincem, jeli jsme tam na šestý zápas za stavu 3:2 pro nás. Byla to pro nás nová situace a někde vzadu v hlavách jsme měli, že už dneska možná to zvedneme nad hlavu. A nedotáhli jsme to tam ani pak doma. Byli jsme blízko s Třincem, pak s Kometou, dvakrát doma sedmé zápasy, v jednom jsme nedali jediný gól a v dalším jeden. Teď mi to před šestým zápasem přišlo jiné. Jiné nastavení. Přemýšleli jsme tak, že jedeme vyhrát další zápas, nic okolo jsme neřešili. Hlavní bylo nepřemýšlet, co by se mohlo stát, kdyby…“
I mně přišlo, že letos i přes vyrovnané zápasy nebyla nikdy znát panika, ani náznak. Svým způsobem jste to měli relativně pod kontrolou, nebo byli v menších nervech než dřív.
Kaut: „Je to možný. Mandy řekl správně, že byly strašně důležité zkušenosti z předchozích play off. Ty nám pomohly k titulu. Věřili jsme si, že nás nemůže nikdo čtyřikrát porazit. Sparta tomu byla blízko, ale sedmý zápas jsme zvládli a to nás strašně nakoplo směrem k finále. Řadu let jsme nevyhráli sedmý domácí duel, něco jsme zlomili a věřili, že tenhle rok už to uděláme. Kdybychom prohráli třetí finále, asi by něco bylo špatně a předpokládám, že by přišly změny. Naštěstí to dobře dopadlo.“ (usmívá se)
Vážně si myslíte, že by vedení znovu sáhlo do kádru?