Dědek nabídl extralize osm miliard na 15 let. APK reaguje: V téhle podobě to není seriózní
Petr Dědek poslal Asociaci profesionálních klubů obchodní nabídku s tím, že jeho společnost Relmost za podstoupení marketingových a vysílacích práv extraligovým klubům vysází během 15 let celkem 7,8 miliardy korun a 1,8 miliardy svazu. APK zareagovala a prohlásila, že nemá v úmyslu obchodovat práva způsobem, jaký předložil Petr Dědek.
Souhrnný roční příjem extraligový klubů se v současné době pohybuje kolem 200 milionů ročně. Výhradní marketingový partner BPA má smlouvu ještě na příští dvě sezony. Relmost nabízel dvojnásobek plus dalších 100 milionů ročně jako bonus, přičemž každý rok by se částka měla zvyšovat o 20 milionů korun. Dědek však část peněz podmínil požadavky jako zrušení baráže, přijetí zahraničního klubu nebo splnění požadavků na kvalitu a vybavenost stadionů.
Deník Sport má návrh k dispozici. Už před týdnem požádal APK o vyjádření k celé věci. Řídící orgán nejvyšší soutěže zareagoval tento čtvrtek, jakmile Petr Dědek o nabídce promluvil pro Seznam Zprávy. Vydal oficiální komuniké a zároveň odpověděl na dříve zaslané otázky.
Nástřel Relmostu na papíře vypadá lákavě. „Chceme motivovat český hokej, aby se posunul dál,“ prohlásil Dědek, který dlouhodobě kritizuje současné nastavení a tvrdí, že hokej by si mohl přijít na mnohem lepší peníze. Pořád se však jedná o virtuální sumy, navíc podmínky plnění jsou formulovány povšechně.
„Právě to je jeden z hlavních problémů. V této podobě nejde o nabídku, kterou by bylo možné kvalifikovaně vyhodnotit. Pokud má být návrh brán vážně, musí být doplněn o konkrétní podmínky, právní rámec a ekonomické garance. Předložený materiál neobsahuje základní parametry, které by standardní nabídka na takto zásadní obchod měla mít, takže bez detailnější prezentace nelze hodnotit ani věrohodnost návrhu, ani reálnost uvedených částek,“ odpověděla APK deníku Sport.
Už 31 let je partnerem extraligy společnost BPA Sport Marketing. Její zástupci nechtěli Dědkův návrh komentovat. Čemu by dala přednost asociace klubů? „APK LH se dívá především na to, co je dlouhodobě nejlepší pro soutěž. Náš strategický rámec počítá s obchodováním práv po jednotlivých balíčcích, nikoli jako jednoho celku. Právě v tomto směru se chceme pohybovat. Klíčové pro nás je, aby byl budoucí model transparentní, ekonomicky smysluplný a výhodný pro extraligu. Platí, že APK LH má pro období od sezony 2028/29 připravovaný strategický rámec obchodování práv a bude postupovat v souladu s ním,“ uvedla ve vyjádření.
APK nastínila své záměry. S marketingovými právy ohledně extraligy chce nakládat strategicky i v období let 2028 až 2032. Hodlá prodávat samostatně v jednom balíčku vysílací práva, v jiném reklamní plochy, v dalším třeba internetové přenosy. Jednotlivé tendry chce spustit na podzim. Tenhle přístup považuje za ekonomicky nejvýhodnější a z pohledu klubů nejefektivnější. Inspiruje se přitom vývojem v profesionálním fotbalu, kde se osvědčil. V souladu se schválenou strategií proto asociace na podzim připravuje vypsání výběrového řízení na jednotlivé oblasti marketingových práv.
„Kromě toho, že je nabídka naprosto v rozporu se schváleným strategickým plánem APK, musí asociace konstatovat, že předložený dokument nelze v jeho současné podobě považovat za seriózní nabídku. Nezohledňuje totiž základní a veřejně známé okolnosti a neobsahuje parametry, které by tak významný návrh musel mít. APK LH proto společnost Relmost vyzvala, podobně jako učinil i výkonný výbor ČSLH, aby vysvětlila, co přesně její materiál představuje, a doplnila konkrétní podmínky, právní rámec i ekonomické garance,“ stálo v prohlášení extraligy.
Zakladatel partnerské agentury BPA Antonín Charouz v minulosti vlastnil taky hokejovou Spartu. Tehdy však řízení nejvyšší soutěže na APK delegoval svaz, který měl konečné slovo. Před čtyřmi lety přešlo řízení extraligy plně do rukou klubové asociace. Dnešní situace je tedy jiná. Petr Dědek vlastní Dynamo Pardubice, zároveň mu patří společnost Relmost. Je neslučitelné, aby se stal i majitelem marketingových práv na extraligu, což potvrdila APK ve svém vyjádření.
„Tohle je jedna z otázek, které považujeme za legitimní a které je potřeba před případnou další debatou vyjasnit. Pokud nabídka přichází od osoby spojené s extraligovým klubem, je na místě otevřít téma možného střetu zájmů i rovného postavení ostatních soutěžitelů,“ uvedla asociace v odpovědi pro deník Sport.
Zároveň se jí příčí, že by kontrakt měl platit 15 let. „Stranou faktu, že APK LH nemá v úmyslu obchodovat práva formou navrženou Petrem Dědkem, považuje asociace za obtížně pochopitelný zejména návrh patnáctiletého horizontu. Takto dlouhé období neodpovídá současné realitě trhu, strategii, kterou asociace přijala, ani dosavadnímu pohledu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Současně nelze přehlížet ani otázku možného střetu zájmů v situaci, kdy o zásadní vstup do obchodování práv celé soutěže usiluje osoba majetkově spojená s extraligovým klubem Dynamo Pardubice. I proto je APK LH přesvědčena, že právě samostatné obchodování jednotlivých balíčků představuje pro budoucí zhodnocení klubových a svazových marketingových práv nejvýhodnější a nejtransparentnější řešení,“ píše se v tiskové zprávě.