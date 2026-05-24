Trenér roku Patera: Koučování jsem pochopil u Hořavy s Rulíkem. Oči mi otevřel vyhazov na Spartě
Pan úspěšný. Jako hráč i kouč. Sám Pavel Patera by však tohle oslovení rozhodně nepřijal. Z rozhovoru pro Sport Magazín pochopíte jeho náturu. Mluví o týmu. O tom, že dnešní hráči jsou mnohem šikovnější než on. Tedy než olympijský vítěz, čtyřnásobný mistr světa a vítěz tří evropských lig. Interview se točí o jeho trenérské misi. S Karlovými Vary oslavil bronz, stal se trenérem sezony. Kdo ho naučil koukat na hokej? A proč nemá rád při proslovech omáčku?
Je symbolem zlaté generace. Jeho spojení s Martinem Procházkou bylo osudové, góly nebo přihrávkami zařídili většinu slavných úspěchů. „Ale to už je pravěk,“ usmívá se legenda (54), která už se stala dědečkem. V této roli si musí připadat i v kabině Energie, kde kočíruje dravé mládí, třeba 17letého Petra Tomka. Když před jedenácti lety trenéřinu rozjížděl, nesnášel, když uvnitř někdo použil mobil. „A teď na nich kluci mají tréninkové plány a neobejdeme se bez nich. Doba se mění, my musíme taky,“ říká někdejší geniální centr.
O tom, jaké už si stihl vybudovat trenérské renomé, svědčí i to, že dostal nabídku vést národní tým. S díky odmítl. Mluví i o krátké neúspěšné štaci ve Spartě.
Po jaké sezoně jste na duši i na těle víc unavený? Po té hráčské, nebo trenérské?
„Je jasný, že když jste aktivní, je to fyzicky náročnější. Teď už nehraju, což je na mým těle znát. (smích) Ale pokud jde o psychiku, je to jiné. Když jsem byl v posledních letech kapitán a Kladnu to nešlo, nebyla to žádná sranda. Ale u kouče je to pořád horší.“
Jste zodpovědný za celý tým.
„Ano. A když se nedaří, jako první jdeš ty, protože nemůžeš vyhodit celý tým. Ale zase bych v tom neviděl až takový rozdíl. Spím naštěstí dobře.“
Ani během kariéry jste nepotřeboval prášky na spaní?
„Jenom v Rusku. Tam byl velký časový posun a stalo se, že jsme přiletěli z Chabarovsku a už bylo světlo. Nebo obráceně. Takže jsem si ho občas vzít musel.“
Jako trenér už ne?
„Naštěstí ne.“
Třetí místo s Karlovými Vary musíte brát, že?
„Pro nás je bronz úspěch. Z tohoto pohledu jsme byli všichni rádi, ale jasně, v lize se hraje o první místo. Musíme být realisté. Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že budeme třetí, všichni bychom to ve Varech brali.“
Ale i tak, jako hráč jste býval zvyklý vyhrávat, hlavně v národním týmu. Jaké to pro vás je, když vedete tým, jenž až takové ambice mít nemůže?
„Počkejte… (přemýšlí) Já jsem byl naposledy dlouho v Kladně, kde jsme se zachraňovali. Tam jsme měli jiný starosti. Teď jsem ve Varech a dá se říct, že jsme dva roky po sobě hráli skoro špičku. Takže si nemyslím, že bychom si nemohli sáhnout na úspěch. Nechci, aby to vyznělo, že jdeme na titul a je to náš cíl, ale podle mě máme velmi kvalitní tým. V sezoně se může stát cokoliv, protože soutěž je fakt vyrovnaná. Můžeme být dole, ale klidně i úplně nahoře. Já bych neřekl, že jdeme se do sezony s tím, že nemáme šanci na zlato.“
Co pro vás znamená ocenění Trenér roku?
„Moc si toho vážím. Jakákoliv cena potěší, ale je to práce celého realizačního týmu a kluků na ledě. Já sám nezmůžu nic. Jenže vyhlašuje se trenér, ne další pozice. Padlo to tedy na mě. Ale kdyby Jirka Černoch nedal v sedmém zápase Liberci gól a Dominik Frodl nevychytal nulu, tak se vůbec o nějaké ceně nebavíme. Člověk musí mít kolem sebe správné lidi.“
Prezident svazu Alois Hadamczik vás lanařil k reprezentaci. Musel jste odmítnout s těžkým srdcem?
„Moc mě nabídka potěšila. Opravdu jo. Národní tým pro mě byla vždycky srdcová záležitost, už když jsem hrál.