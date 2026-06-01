Kondičák Ježek naváže v Kladně na spolupráci s Rulíkem: První sezona pod ním byla nejtěžší
Před lety mu dal první šanci v extraligovém klubu, po angažmá v Litvínově se potkali ještě v Mladé Boleslavi. Nyní se cesty Radima Rulíka s kondičním trenérem Ondřejem Ježkem protnou potřetí. Po roce mimo klubovou scénu se bude osmatřicetiletý bývalý hráč starat o fyzičku Kladna. „Vím, jaký Radim je, jaký byl před x lety a jak hodně dbal na kondiční přípravu. Na tom se nic nezměnilo. Ale svůj respekt jsem si musel vybudovat,“ ohlíží se Ježek v rozhovoru pro iSport.
Mohl pokračovat na Spartě, místo toho se rozhodl pro jinou cestu. Ondřej Ježek loni po deseti sezonách vystoupil z extraligového vlaku. Bez působení na klubové úrovni ale dlouho nevydržel. „Člověk si zvykne na takový životní styl a pak, když z toho vypadne, tak mu to chvilku chybí. Ale tím, že jsem měl tolik práce, jsem ani neměl dostatek prostoru a času nad tím přemýšlet,“ říká vyhlášený kondičák po příchodu k Rytířům.
Už se vám po hokeji a působení v klubu stýskalo?
„Hokej je pro mě srdeční záležitost, takže jsem z toho úplně moc nevypadl. Spolupracoval jsem se spoustou hokejistů jak během letní přípravy, tak během sezony, takže nějakým způsobem jsem s kluky spolupracoval napříč extraligou. Každodenní práce mi trošičku samozřejmě chybí. Byl jsem v tom přece jenom deset let každodenně. Soboty, neděle, svátky.“
Co vás přesvědčilo na nabídce Kladna, abyste se vrátil na klubovou scénu?
„Je tam samozřejmě víc faktorů. Hokej je srdeční záležitost. Druhá věc je osoba Tomáše Plekance, se kterým jsme se několikrát sešli, nastínil mi cestu, kterou chtějí jít, nějakou vizi do budoucna.
V neposlední řadě je to návaznost na Radima Rulíka, který mě před jedenácti roky přivedl do extraligy, dal mi šanci a spolupracovali jsme spolu s přestávkami skoro sedm let. Pracovalo se mi s ním výborně. Navíc tam bude Marek Židlický, se kterým jsme se taky párkrát potkali. Obsazení trenérského štábu pro mě byla poslední kapka, že jsme se dohodli a přijal jsem nabídku od Tomáše.“
Tomáš Plekanec platí za obrovského profesionála, co se týče přípravy. Berete to tak, že se od podobných osobností taky můžete učit?
„Od takových sportovců, ať už jsou aktivní, nebo po kariéře, můžete vždycky získat velmi cenné a důležité informace. Baví mě s nimi konzultovat, hovořit a vyptávat se, jak to fungovalo za jejich éry, jak se připravovali, co dělali, co nedělali, na co dávali fokus. Určitě se rád vyptávám a podobné věci mě zajímají.“
V tomhle bude inspirativní i Jaromír Jágr, který se kolem týmu motá, i když už nehrál, že?
„Určitě. Je to nejlepší hráč České republiky v historii a to, co dokázal, je neuvěřitelné. Osobně se neznáme, takže se moc těším, až se potkáme. Tak, jak mě zajímají ostatní sportovci, tak mě zvlášť on bude zajímat, jak trénuje a jak se připravuje.“
Co říkají kondiční trenéři na vyhlášenou přípravu Jaromíra Jágra? V mládí tisíc dřepů denně, tahání těžkých kotoučů hokejkou. Asi to není pro každého, že?
„Všechno je to o kontextu. Pro Jardu to bude lék, bude ho to posouvat, ale pro druhého to může být smrt. Může ho to zničit, může mu to zničit třísla, záda a tak dále. Je to o kontextu. Tak se ubírá i doba v týmovém sportu. Do individualizace programu. Já nechci, aby kluci dělali od prvního do posledního hráče stejný program. Já potřebuju vědět jejich silné stránky, ty rozvíjet, jejich slabé stránky a na těch naopak makat. Každý hráč musí mít trošičku uzpůsobený program. Proto nerad hodnotím tréninkové metody.“
Co děláte, abyste zjistil, jak daného hráče nejlépe rozvíjet?
„Vždycky, když se sportovcem začínám pracovat, si spolu sedneme na půl hodiny. Chci slyšet jeho názor, komunikuju i s jeho trenéry. Zeptám se na jeho silné a slabé stránky. Otestuju si ho, vyjdou mi tvrdá data, ať už je to VO2max, nebo nějaké silové parametry. A takové puzzle skládáme dohromady a na základě toho pak stavíme tréninkové programy. Individualizace je alfou a omegou dnešního sportu. Můžeme se bavit o hokeji, o fotbale, o čemkoliv.“
U Rulíka jsem si musel respekt vybudovat
Znovu budete spolupracovat s Radimem Rulíkem. Jaká byla práce pod ním?
„Narovinu řeknu, že první sezona pod Radimem pro mě byla velmi náročná. Přišel jsem do Litvínova po Mariánu Vodovi, se kterým vyhráli titul a hned moji první sezonu jsme hráli baráž. Byli tam zvyklí na nějakou práci, já přišel trošičku s něčím jiným.
A musím říct, že sezona nebyla vůbec jednoduchá, ať už psychicky, tak fyzicky pro mě i pro celý tým. Radim viděl, jak pracuju, poznali jsme se blíž jak lidsky, tak profesně a od druhé sezony už mi nechával úplně volnou ruku a věřil mi. Nechal mě pracovat. Teď vím, jaký Radim je, jaký byl před x lety a jak hodně dbal na kondiční přípravu. Na tom se nic nezměnilo. Ale svůj respekt jsem si musel vybudovat.“
Pomohla vám náročná první sezona v dalším rozvoji?
„Zpětně to hodnotím tak, že ano. Do dnešního dne jsem měl deset plnohodnotných sezon u týmu a ta první byla nejtěžší. Narovinu říkám, že tam bylo pár momentů, kdy jsem chtěl sám skončit, protože to bylo psychicky velmi náročné a bylo to i tím, že v Litvínově se vyhrál titul. Čekalo se, že se bude hrát nahoře a najednou jsme hráli od druhého nebo třetího kola o posledního fleka až do baráže. Velmi stresující období pro mě.“
Jak momentálně probíhá vaše příprava s Kladnem? Na co se zaměřujete?
„Momentálně tady trénuje čtrnáct kluků a u ostatních jsem v kontaktu s jejich kondičními trenéry, u kterých trénují individuálně. Domluvili jsme se, že chci, aby všichni kluci absolvovali u nás kondiční a performance testování, abych si představil, v jakém stavu jsou, v čem jsou dobří a v čem jsou naopak slabší, na čem je potřeba zapracovat. Následně to komunikuju s jejich trenéry, abychom nastavili program, který kluky posune dál a připraví je do sezony.“
Specifická letní příprava cizinců
Cizinci taky přiletí na testování?
„Tady v Čechách a obecně v Evropě je problém, že cizinci většinou dostávají smlouvy na deset měsíců. I když dostanou na dvanáct, většinou mají ve smlouvách, že se připravují doma. Takže s nimi je to trošičku specifické. Jsem s nimi v kontaktu, ale spíš řešíme, jestli jsou zdraví, jak trénují, jak se připravují. A dostanou data, která chci, aby po příjezdu splnili.“
Jste spokojen s přístupem hráčů?
„Ze čtrnácti kluků, které tu mám, jsem nemusel řešit s nikým problém, že by neměli chuť do tréninku nebo že by prskali. Přístup od nich je fajn. Uvidíme samozřejmě postupem času, je to pro ně třeba něco jiného, než na co byli zvyklí. Teď vidím chuť do tréninku. S přístupem nemám žádné problémy.“
Řešil jste se svým předchůdcem Tomášem Hornou, jak připravoval hráče on?
„Potkali jsme se jednou nebo dvakrát na Kladně, pak jsme si spolu asi třikrát telefonovali. Nějaké věci jsme probírali, jak trénovali, co dělali. Nějaké informace mám od kluků. Na druhou stranu, já jsem si chtěl postavit letní přípravu tak, čemu já věřím. Nechtěl jsem být úplně ovlivněný tím, co mi kdo říká.“
Konec na Spartě
Před rokem jste se loučil na Spartě. Jak se to seběhlo? Byla to oboustranná domluva, že skončíte?
„Jo, domluvili jsme se vzájemně. Mně končila smlouva a tím, že tam zůstal Pavel Gross a celý realizační tým, měl jsem možnost tam s nimi zůstat. Na druhou stranu jsem měl nabídku přijít do projektu Day1, který zaštiťují primární investoři Radim Vrbata, Bořek Dočkal, Marcel Gecov a sportovci, se kterými jsem komunikoval už nějaké tři čtyři roky.
Už jsem věděl, co se tady chystá, takže mě tenhle projekt velmi zajímal a oslovil. Hlavně z důvodu, že můžu pracovat se skvělými fyzioterapeuty, skvělými kondičními trenéry. Bral jsem to po deseti letech jako výstup z komfortní zóny na jednu stranu a na druhou jsem věděl, že se můžu spoustu věcí přiučit a zase se posunout dál.“
Spolupráce s úspěšnými sportovci, jako jsou Radim Vrbata a Bořek Dočkal, musí být hodně inspirativní, ne?
„Samozřejmě. Třeba s Bořkem Dočkalem jsme se potkali párkrát, když jsme řešili tenhle projekt, ale Radim Vrbata je člověk, který s Radimem Rulíkem a Milošem Hořavou mě vzal do Mladé Boleslavi. Tam jsem se s ním potkal poprvé a myslím, že jsme si padli do noty jak lidsky, tak i profesně. Sdílíme podobné názory na sport a tím pádem mě tenhle projekt oslovil v tom, že můžu spolupracovat přímo s ním a budovat něco, co v Čechách do té doby vůbec nebylo.“
Chodí k vám i hodně sportovců, že? Na recepci jsem zahlédl třeba fotbalistu Tomáše Čvančaru.
„Nerad bych někoho opomenul, ale za rok se tady otočila spousta sportovců. Momentálně kolega Martin Iterský spolupracuje s Karolínou Plíškovou, měli jsme možnost kondičně a silově testovat Jirku Lehečku. Individuálně sem dochází spousta fotbalistů ze Sparty i Slavie. Škála je fakt široká.
Práce s celým týmem je asi jiná, než individuální příprava, ne?
„Je to jiné. A neříkám horší nebo špatné. Každá práce má trošičku jiná specifika.“
Kondiční trénink je oblast, která se pořád vyvíjí. Dokážete popsat současné trendy?
„Nechci zabíhat do trendů. Já se snažím sledovat, co je ve světě. Letos jsem měl možnost s kolegou vycestovat, byli jsme na stáži v Americe. Byli jsme v Coloradu, Utahu, v Anaheimu a v Los Angeles na pár dní. A myslím si, že česká scéna kondičního trenérství, je na velmi dobré světové úrovni. To, co se nám tady chybí, je vybavení a zázemí. Ať už jsou to kuchaři v týmech, skvělá regenerace, dobře vybavené posilovny, nebo další věci. Na druhou stranu spousta klubů už do toho pomalu začíná investovat víc a víc peněz. Od doby, kdy jsem začínal v Litvínově, se za jedenáct let udělaly mílové kroky.“
Rozdíl mezi USA a Českem
Zázemí si vždy pochvalují i sportovci, kteří mají zkušenost se zámořím. Na obrovské úrovni je tam už na univerzitách.
„Na druhou stranu spíš než o vybavení si myslím, že je to o lidech. A troufnu si říct, že v Čechách máme nadstandardně skvělé trenéry. Ať už je to NHL, nebo NBA, spousta českých trenérů je profesně na stejné, ne-li lepší úrovni. Tady v Čechách jdeme velmi dobrým směrem.“
Zapojujete zkušenosti z NHL do přípravy?
„Přesně před rokem jsme tady měli Bena Prentisse, který zaštiťuje development program New York Rangers. Zásady jeho tréninkového systému se snažíme aplikovat do naší přípravy. Upravujeme si to, protože v Americe mají na přípravu čtrnáct, někdy až šestnáct týdnů. My když dostaneme přes léto jedenáct týdnů, je to až moc. Takže se to samozřejmě musí upravovat. Ale metoda, kterou nám prezentoval, nás velmi oslovila a snažíme se ji aplikovat. Ale teď v Americe jsme byli před olympiádou, kdy měli extrémně náročný program, takže tam jsme spíš řešili to, jak trénují mezi zápasy, pokud vůbec trénují.“
Co vás zaujalo?
„Největší bendit tam je, že vráží velké finance a velké prostředky do regenerace. Takže na kuchaře, kvalitní jídlo a kvalitní hotely. Protože vědí, že když je tolik zápasů v sezoně, nedokážou natrénovat tolik věcí, ale spíš se starají o zdraví a regeneraci.“
Sledoval jste hokej pozorně, i když jste rok nebyl v klubu?
„Jo, jo sledoval. Popravdě ale jenom výsledky a se spoustou kluků z hokeje jsem samozřejmě byl v kontaktu. Ale nebyl jsem ani na jednom hokejovém zápase živě. Až v Americe na NHL, na extralize ani na jednom. Byl jsem pak na dvou barážových zápasech v Jihlavě, protože tam bydlíme s manželkou. Ale jinak jsem samozřejmě viděl články, rozhovory, výsledky a nějaké sestřihy.“
Koukáte na hokej jako fanoušek, nebo už je tam pracovní deformace a všímáte si jiných věcí?
„Měl jsem výhodu a poctu, že jsem mohl stát na střídačce jak v Litvínově, tak pak v Mladé Boleslavi i na Spartě. Takže jsem pomáhal i s nějakými taktickými věcmi, něco jsem zapisoval, něco sledoval. Koukám na to už spíš z profesního hlediska.“