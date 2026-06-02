Tralmaks po MS promluvil o budoucnosti: Už mám podepsanou smlouvu v Česku, ale…
Zažil hodně divoký ročník. Eduards Tralmaks marně bojoval o šanci v NHL na farmě, hrál na olympiádě a bezprostředně po vypadnutí z play off vyrazil pomoct lotyšské reprezentaci na mistrovství světa. Po konci ve čtvrtfinále se vrátil domů a v televizním pořadu Sporta Studija promluvil i o své budoucnosti. Potvrdil plánovaný návrat do extraligy, ale nevyloučil ani možnost dalšího boje za oceánem. „Pokud přijde nabídka z NHL, můžu ji zvážit a vrátit se do severní Ameriky,“ prohlásil produktivní útočník.
Neváhal ani chvíli. Eduards Tralmaks si po konci sezony s Grand Rapids bleskově sbalil tašky a vyrazil na dlouhou cestu do Švýcarska. V letadle nespal, prakticky bez odpočinku naskočil do rozehraného světového šampionátu. A nezklamal. V prvních dvou zápasech na turnaji bral shodně tři body (1+2) a s reprezentací se chystal na útok na medaile. Ve čtvrtfinále ale Lotyši nestačili na senzaci z Norska, když nedali ani gól.
Tralmaks jel za stavu 0:1 sám na brankáře, ale nedokázal zakončit. „Právě v klíčových chvílích se chci ukázat a předvést, kdo je opravdový lídr. Neudržel jsem se a rozštípal dvě hokejky. Snad nebude lotyšská federace moc naštvaná,“ popisoval s úsměvem.
Krátce po příletu do Rigy musel řešit mediální zájem. Jako host zavítal do pořadu Sporta Studija, kde přišla i řeč na jeho budoucnost. Je boj o slavnou NHL nadobro u konce? „To bohužel nemůžu říct, protože sám nevím. Kdybych to věděl, řekl bych to,“ rozpovídal se Tralmaks.
„Budu upřímný. Už mám podepsanou smlouvu v Česku, ale pokud přijde nabídka z NHL, můžu ji zvážit a vrátit se do severní Ameriky. Tenhle měsíc končí hokejová sezona a začíná práce agenta. Myslím, že tak za měsíc a půl uvidíme, jaká je moje budoucnost,“ prohlásil nejproduktivnější hráč minulého extraligového ročníku.
Během něj posbíral 51 bodů (23+28) ve 48 zápasech a zaujal hlavně krasojízdou v posledním kole, kdy bral v Mladé Boleslavi pět kanadských bodů. Jako odměna za životní ročník přišla dvoucestná smlouva s Detroitem a šance zabojovat o prestižní soutěž na farmě. V Grand Rapids zapsal Tralmaks 42 bodů (26+16) v 64 utkáních a byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem týmu.
Úplně jsem nepochopil, co ode mě chtěli
Jednou se dočkal povolání k Red Wings, jenže vysněný start nepřišel. Přednost dostal mladý Nor Michael Brandsegg-Nygard, přestože si v předchozím utkání poranil nohu. „Nemohl se rozhodnout, jestli hrát, nebo ne. Nasliboval jsem mu všechno možné, aby mě nechal hrát. Ale je mladý, chtěl ukázat, že může hrát, takže to nevyšlo. Šel jsem na led na rozcvičku, doufám, že to nebylo nejblíž mému NHL debutu, co se kdy dostanu. No a Brandsegg-Nygard po polovině zápasu už nemohl bruslit,“ popisoval se smíchem Tralmaks.
V 29 letech bude jeho možnost zahrát si NHL každým měsícem klesat, což si sám uvědomuje. „Čím starší jste, tím menší zájem o vás je. Management kouká na hráče, které klub draftoval. Úplně jsem nepochopil, co ode mě chtěli. Já na sebe můžu být pyšný za tuhle sezonu, protože jsem udělal všechno, abych si splnil sen,“ prohlásil.
S největší pravděpodobností teď zvolí návrat do extraligy. Už během minulé sezony se dohodl na smlouvě s Karlovými Vary, pak odešel do zámoří. Další Tralmaksovy kroky by ale neměly vést do Energie. Ambiciózní Rytíři s novým majitelem měli Tralmakse vyplatit a podepsat s ním víceletý kontrakt. Klub ani hráč zatím návrat do Kladna nepotvrdili.
„Musím se teď vyspat a odpočinout si. Chci být doma, dát si nějaké domácí jídlo a užít si Lotyšsko. Byla to pro mě velmi dlouhá sezona. Velmi náročná sezona. Potřebuju si dát tak dva tři týdny pořádnou přestávku, strávit čas s rodinou, s kamarády, užít si krásnou lotyšskou přírodu a snad i hezké počasí,“ vykládal Tralmaks po příletu z mistrovství světa. Během odpočinku se věnuje také rodinnému byznysu s borůvkami, díky němuž si vysloužil v Lotyšsku přezdívku „borůvkový baron“.
Až si odpočine, Rytíři ho pro další sezonu rádi uvítají ve svém středu. Tralmaksovy body se klubu budou hodit. S Kladnem se po jediném ročníku rozloučil produktivní Kanaďan Tristen Robins, jenž mluvil o dalším boji o NHL. Místo toho však podepsal ve Švédsku v klubu IF Björklöven, který po dlouhých letech postoupil do nejvyšší soutěže. Jeho místo může uzmout Tralmaks.
Sezona Eduardse Tralmakse:
- základní část AHL: 64 zápasů, 42 bodů (26+16)
- play off AHL: 8 zápasů, 4 body (4+0)
- olympiáda: 4 zápasy, 4 body (3+1)
- mistrovství světa: 3 zápasy, 6 bodů (2+4)