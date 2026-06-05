Eso v pruhovaném mizí z extraligy. Zkušený sudí Hribik bude pískat v Německu
Přední extraligový rozhodčí odchází do ciziny. Zkušený arbitr Jan Hribik už od příští sezony nebude působit na českých kluzištích, vyzkouší si německou DEL. Nejvyšší tuzemskou soutěž opouští po čtyřech letech, celkově v ní nicméně jako hlavní odřídil šestnáct sezon s 889 zápasy včetně play off, play out či baráže. Spolu s Antonínem Jeřábkem, Reném Hradilem a absolutním rekordmanem v počtu utkání Robinem Šírem patřil k nejzkušenějším sudím.
Informaci o přesunu uznávaného a mezinárodní scénou prověřeného arbitra do Německa prozradil ředitel extraligy Martin Loukota. „Letos jeden hlavní rozhodčí, kterému končila smlouva, využil nabídky ze zahraničí. Jde do německé DEL. Je to Honza Hribik,“ uvedl šéf soutěže v podcastu Livesport Daily.
Hribika tak čeká po čtyřleté anabázi v KHL druhé angažmá mimo Česko. V extralize debutoval v roce 2007, stejně jako Antonín Jeřábek nebo Robin Šír. Z tehdejšího pokusu bývalého předsedy komise rozhodčích Pavla Halase vzešli jedni z nejlepších českých mužů v pruhovaném dresu.
„Šlo o program Junior Profi zaměřený na rozvoj rozhodčích. Bylo nás tam pět. Měli jsme hodně zápasů, třeba dvacet za měsíc. Bavilo mě to, což je základ. Snažil jsem se zlepšovat a pracovat na sobě,“ popisoval Hribik v dřívějším rozhovoru pro deník Sport.
„Do ligy jsme šli s dalšími čtyřmi mladými kluky. Cítili jsme, že to byl velký krok Pavla Halase. Ale všichni jsme zůstali až dosud, takže se to vyplatilo. Jedním z nás je současný šéf Vláďa Pešina,“ vzpomínal sudí Šír, další člen slavné party, na počáteční období, kdy utkání ještě řídil jeden hlavní.
Odpískané zápasy Jana Hribika v extralize
Základní část: 703
CELKEM: 889
Sám v extralize překonal metu 1000 utkání. Hribik jich kvůli odbočce do Ruska tolik nemá, zato se pyšní větším počtem účastí na významných mezinárodních podnicích. K šesti mistrovstvím světa přidal v únoru už druhé olympijské hry. V Miláně se sešel s absolutní rozhodcovskou smetánkou, sudí pod hlavičkou IIHF doplnili ty z NHL. Pod pěti kruhy byl přítomný třeba švédskému trápení ve skupinovém klání s domácí Itálií, za niž fenomenálně chytal brankář Damian Clara. Kvůli křečím musel v průběhu utkání střídat. Reprezentanti Tre kronor si nicméně stěžovali, že mohli rozhodnout dřív, způsob řízení zápasu se jim příliš nelíbil.
„Zdá se, že sudí chtěli udržet napětí. Bylo to velmi zvláštní. Ale moc s tím nezmůžu. Oni se musí snažit dělat svou práci a já budu dělat svou. Mohl bych je požádat, aby si vedli líp, ale to nepomůže. Zápas skončil, takže na tom tolik nezáleží,“ kritizoval švédský trenér Sam Hallam Kanaďana Dana O’Rourkeho a právě jeho českého kolegu. „Aspoň podle mě jsme mohli mít ještě několik dalších přesilovek,“ rýpl si také útočník Adrian Kempe.
To nic nemění na tom, že Hribik byl jedním z předních extraligových rozhodčích. Jeho přítomnost může chybět i mladším kolegům, které v posledních letech jako zkušenější při zápasech doprovázel.
Hned při premiéře na MS dospělých v roce 2017 pískal semifinále, posléze si vyzkoušel i duel o bronz. Velký osobní úspěch. Nechyběl ani na juniorských šampionátech. Dnes třiačtyřicetiletý arbitr byl například také součástí bronzového turnaje české dvacítky na mistrovství světa v Ottawě. Vloni v lednu řídil čtvrtfinále mezi USA a Švýcarskem (7:2), do medailových bojů už nicméně nezasáhl.
Zkušenost bude scházet
Poznámka Patrika Czepiece
Kdybyste se extraligových fanoušků poptali, příliš pozitivních ohlasů na jméno Jan Hribik asi nezískáte. Zcela logicky. Rozhodčí nikdy nebude populární postavou v žádném sportu, a když práci odvádí 19 let, bylo by skoro podivné, kdyby diváky neprudil. Jakkoliv za to třeba ani nemůže.
Sudí Hribik je nicméně zárukou vysoké kvality. Potvrzují to opakované nominace na mistrovství světa. Mezinárodní federace IIHF si všímá, jakou práci nejen v českém prostředí odvádí. Že odchází, není zrovna pozitivní zprávou. Jeho know-how nekoupíte na trhu. Musíte ho získat, zpravidla mnoha roky v praxi. Ať je motivace zkušeného rozhodčího jakákoliv, Německo přetáhlo české extralize uznávanou personu.
Méně prověření mají šanci. Převzít otěže, ukázat se, i když zase ne příliš. Budou se učit skokem do vody, bez oddaného plavčíka po boku. Je to výzva pro muže v pruhovaném, jejich šéfa Vladimíra Pešinu, ale i soutěž jako takovou.
V posledním play off byli čeští sudí podrobeni divácké kritice jako už dlouho ne. Odchod Hribika je přitom srovnatelný s tím, kdyby z národního týmu zmizeli matadoři Roman Červenka nebo Michal Kempný. Zvládnou mladší těžké břímě? Odpovídat začnou od půlky září.